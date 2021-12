O multi-instrumentista baiano Felipe Guedes se prepara para lançar trabalho autoral

Na infância, Felipe Guedes era um garoto caseiro. No bairro da Federação, onde cresceu, ficava mais em casa do que na rua jogando bola ou brincando com vizinhos. Entre os 4 e 5 anos, descobriu os instrumentos percussivos do seu tio, o renomado músico Gabi Guedes (integrante da Orquestra Rumpilezz e que tocou por 10 anos com Jimmy Cliff).

Antes disso, ouvia os toques dos atabaques vindos de longe, do terreiro Ilê Iyá Omi Axé Iyamassê, também conhecido como Terreiro do Gantois, graças ao trabalho desenvolvido por mãe Menininha. “O meu tio, desde aquela época, tinha muita percussão, trazia discos de viagens e me chamava para ouvir em casa. Auxiliava nas aulas dele, mas até esse período não tinha contato com outros instrumentos”, diz o músico multi-instrumentista, de 27 anos.

Também no ambiente familiar, escutou uma tia tocar violão e se interessou. “No início, era mais curiosidade, pois só tinha contato com a percussão”, fala.

Naquela época, ele simulava a guitarra na raquete de frescobol, conta Gabi Guedes. O tio percebeu o interesse no instrumento e passou a cultivar o hábito de trazer, de viagens e workshops pelo mundo, brinquedos musicais para o sobrinho.

Felipe começou, então, a aprender os acordes de violão e guitarra por conta própria, sem maiores pretensões. Até que um amigo músico da família foi à casa e, ao ouvir o garoto tocar, ficou impressionado e disse com ênfase: “Ele tem o ouvido absoluto”. Em outras palavras, o rapaz percebeu que Felipe detectava os acordes do violão de maneira intuitiva.

Ele acredita que isso ajudou muito no seu desenvolvimento musical. “Tive a sorte de descobrir cedo [o ouvido absoluto] e explorei. Era minha forma de estudar, caçava as frases e aprendia nos discos e no rádio”. Durante muito tempo, a relação de Felipe com a música foi assim, tocava em casa e cantava na escola. “Eram dois espaços muito musicais”.

Carnaval e jazz

Embora a sua iniciação musical tenha ocorrido na infância, os primeiros passos da trajetória profissional mesmo foram dados na adolescência; a princípio, em dois ambientes: o Carnaval e depois na Jam no MAM, no Museu de Arte Moderna da Bahia.

“Primeiro, meu pai (Vivaldo Filho), que também é músico, me chamou para tocar num grupo de samba junino. Tive que ajustar fuso horário, tudo. Não estava acostumado a ficar até de madrugada. Depois de um tempo, passei a ir com Gabi na Jam no MAM”, diz Felipe, que também é neto do maestro e multi-instrumentista Vivaldo Conceição, que fez parte da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Bahia.

Segundo Gabi, o primeiro dia do sobrinho na Jam, na época com 17 anos, foi emocionante. “Ele já estava tirando umas coisas de B. B. King e de George Benson em casa, se dedicando muito à guitarra. Aí chamei ele e foi lindo. Emocionou todo mundo”.

Daí para frente percorreu um sólido percurso, seja improvisando em sessões abertas de jazz, seja acompanhando ou participando de shows de artistas com atuação na cena musical de Salvador, a exemplo de Lazzo Matumbi, Michaela Harrison, Saulo Fernandes, Peu Meurray, Roberto Mendes, Grupo Garagem e Gabi Guedes. Dedicou-se, ao mesmo tempo, à gravação de discos de colegas e jingles publicitários.

Gravação

No mês passado, ele viajou para o Rio de Janeiro com o clarinetista Ivan Sacerdote a convite de Caetano Veloso, que, após assistir a uma apresentação do duo no Restaurante Solar, no Rio Vermelho, cedeu o seu estúdio para a gravação de um disco.

Em postagem em sua página em redes sociais, Caetano descreveu Felipe Guedes como o “ápice da música instrumental soteropolitana”.

No repertório do show, a dupla faz releituras de compositores brasileiros, como Hermeto Pascoal, Dominguinhos, Guinga, Egberto Gismonti, Pixinguinha, Jacob do Bandolim e outros.

“A gente registrou as músicas, mas ainda não tem data para sair. Passamos uma semana no Rio, tocando, improvisando. É um trabalho bem aberto, fruto da relação musical com Ivan”, explica.

Além disso, aos poucos, tem gravado músicas próprias no estúdio em que coordena, junto com colegas, no Jardim Apipema. De acordo com Felipe, para quem sabia que iria fazer música desde a infância, essa certa “demora” para lançar um trabalho autoral tem a ver com a sua autocrítica e, junto com isso, a cautela. “Ficava achando que precisava aprender mais coisas, que ainda não era o momento. Mas chegou um ponto que pensei: se não gravar, nunca vai sair o primeiro. E as transformações da vida ajudam a amadurecer”.

Muitos instrumentos fazem parte da formação autodidata de Felipe. Apesar de se identificar (e ser identificado), em geral, como guitarrista, transita pelo baixo, bateria, teclado, guitarra, trompete, clarinete e sax com muita segurança e desenvoltura.

Por exemplo, numa noite recente de quinta-feira, no Mercadão C.C., localizado no Rio Vermelho, apresentou-se no projeto Jazz in a Box e passou por contrabaixo, teclado e terminou o show tocando bateria. Tudo isso interpretando, com o grupo, temas de grandes nomes do jazz, como John Coltrane, Wayne Shorter, Miles David e Roy Hargrove.

“Ultimamente, tenho tocado muito contrabaixo, porque participei de um grupo de samba e tocava. Gosto muito do instrumento. Mas gosto mesmo de tocar e também dessa variação”, fala Felipe.

No palco, Felipe prefere escutar a música na hora e acompanhar a ler partitura – consequência prática da sua formação autodidata. “Às vezes, me atrapalha (a leitura) mais do que ajuda. Prefiro ouvir a música uma vez ou duas e aprender. Tenho a sorte de ter uma memória musical que me possibilita lembrar uma música que toquei há 10 anos”.

Ele lembra que numa das primeiras vezes que foi tocar na Jam no MAM, estavam todos da banda-base com o livro de partitura aberto. Teve que acompanhar o repertório mesmo sem conhecer. “Me perguntavam: ‘Sabe essa?’. Eu dizia: ‘Não’. E me diziam: ‘Vai tocando, vai tocando’”, lembra.

Na hora do solo, os caminhos harmônicos e melódicos já estavam abertos. Porém alguns músicos faziam piada com o modo de trabalho de Felipe: “Me falavam que eu queria ser ‘super-homem’, chegar e pegar tudo na hora. Mas aprendi muito com essas situações, um conhecimento grande”.

Sobre as suas referências, Felipe cita George Benson, Gal Costa, Toninho Horta, Djavan e Gilberto Gil, entre outros. Em termos de concepção da música, destaca a abertura e as possibilidades do jazz.

Gosta de escutar as músicas livremente, mas, desde muito cedo, a relação com os artistas acaba sendo, em geral, direcionada para aspectos de estrutura. “Djavan foi desafiador para aprender as músicas. Lembro que tinha dificuldade quando era criança. A minha mão era muito pequena e os acordes abertos e grandes. E gostava de como tudo de Djavan é concebido. Mas o topo, para mim, é Gil. É um jeito de tocar muito espiritual”.

Gabi Guedes demonstra muito orgulho e respeito pelas escolhas do sobrinho. Impressiona-se, sobretudo, pela dedicação: “Ele está sempre praticando. Se tem apenas meia hora para assoprar um trompete e mais meia hora para o sax, não deixa de fazer. É uma figura muito dedicada e disposta”.

adblock ativo