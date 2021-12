O milagre de Renata

Foi a atriz Taís Araújo quem batizou a massagem milagrosa, patenteada como Miracle Touch pela baiana Renata França, 34. O que Thaís talvez não soubesse é que, assim como a massagem, Renata entrou para esse ramo por força de um milagre - ou, para os menos crédulos, por coincidência mesmo.

Ainda aos 20, trabalhava com a irmã no salão de beleza da mãe, em Ilhéus. Entre uma cliente e outra, a coordenadora do SPA do hotel Transamérica descobriu suas mãos, "muito macias para trabalhar em salão". Foi aí que ela mudou de rumo. Com uma vaga garantida no Transamérica da capital paulista, fez diversos cursos livres, incluindo um de estética. A Miracle Touch, massagem que mistura drenagem linfática e técnica modeladora, nasceu depois de muito estudo e, principalmente, conversa.

Como não podia fazer a massagem no SPA em que trabalhava, Renata ia de casa em casa para sessões de uma hora. Depois de um tempo, já não dava mais conta de todo o trabalho sozinha. Com 40 mulheres na fila de espera, acabou treinando a irmã, Patrícia França. E foi em uma dessas idas e vindas que conheceu Taís Araújo, que puxou outras celebridades, como Anitta, Ana Maria Braga e Ivete Sangalo.

Caso queira fazer uma sessão da Miracle Touch no SPA Renata França, em São Paulo, pode reservar R$ 360. Mas, se quiser fazer com a própria Renata, prepare-se para gastar R$ 900. Uma curiosidade é que, antes de tudo começar, o sonho dela era fazer jornalismo, mas não conseguiu passar no vestibular. Hoje, acha uma sorte: "Trabalhar muito e ganhar pouco… Ainda bem".

