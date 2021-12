Tatiana Mendonça

O metrô por dentro

Antes de o metrô descarilhar na manhã de hoje (4/11), pegamos carona com um maquinista para saber como é a sensação de viajar na cabine do trem. Inaugurado após 14 anos de vagarosas obras, o equipamento já transportou cerca de 1,5 milhão de passageiros em quase cinco meses de operação assistida. O vídeo também mostra algumas das imagens produzidas pelo fotógrafo Fernando Vivas para o ensaio publicado na Muito deste domingo.

***

"Vaaaaamo, metrô!", o menino diz, batendo os pezinhos, naquela impaciência típica das crianças, enquanto espera o trem chegar para levá-lo do Cabula à Lapa. Por catorze anos, estivemos também assim, rogando em voz alta ou em silêncio. Depois do atraso retumbante e das suspeitas de desvios de milhões de reais, ele veio. Com pouco mais de cem dias de operação e cerca de 1,5 milhão de passageiros transportados, já se incorporou à paisagem urbana de Salvador, apesar de muita gente ainda não ter ido conhecer a velha novidade.

Quem for pode estar certo de encontrar estações amplas e limpas, com funcionários prontos a dirimir as dúvidas sobre qual caminho tomar. Aproveite enquanto ainda dá para ir sentado nos trens, sem apertos ou agonias, curtindo a frescurinha do ar-condicionado. Nem parece transporte público, ao menos não aquele a que estamos infamemente acostumados.

Para combinar com o ambiente civilizado (cabe ironia, bote aspas, se preferir), é proibido fumar, consumir bebida alcoólica, andar sem camisa, fazer pregações religiosas em nome de Jesus, vender balas, canetas etc., e ouvir música alta, por maior que seja o apaixonamento que um Pablo possa causar. Indivíduos enquadrados em quaisquer dessas categorias serão convidados a retirar-se.

O metrô funciona das 8h às 18h em dias da semana e das 8h às 13h aos sábados, levando usuários da Lapa ao Retiro (o percurso é curtinho, só 7,5 km). Os trens saem em intervalos de 10 minutos. A previsão é que esse tempo diminua quando começar a operação comercial - a data vem sendo constantemente adiada, talvez para manter uma certa identidade. Governo, prefeitura e a concessionária CCR ainda não definiram o valor da tarifa e como ocorrerá a integração com as linhas de ônibus.

