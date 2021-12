O Mediterrâneo na Pituba

A Pituba possui uma quantidade cada vez maior de bons restaurantes, mas os fãs da cozinha mediterrânea sempre precisavam se deslocar para outros bairros para degustar os melhores frutos do mar de Salvador. Não mais. Idealizado pelo publicitário Maurício Santana, aliado ao chef Autair Brandão e ao gerente-sommelier Geraldo Araújo, que ajudaram a construir a qualidade e a consistência de outras casas baianas do ramo, como o Mistura Fina e o Baby Beef, o Marfino tem tudo para emplacar na cidade. Aconchegante, com ambientes interno e externo, o local possui um cardápio enxuto, oferecendo pratos duplos e individuais, e uma boa seleção de vinhos sul-americanos e portugueses, com preços bastante justos. Destaque para o polvo braseado ao molho com risoto de açafrão (R$ 46) e para as lagostas grelhada e à Thermidor (R$ 49 cada). No menu kids, uma grata surpresa: prato com peixe e purê (R$ 29).

Vá lá: Marfino Rua Território do Guaporé, 162, Pituba - 71 3037-4800. De terça a quinta, das 11h30 às 23h. Sexta e sábado, das 11h30 à 0h. Domingo, das 11h30 às 17hDica Peça o variadíssimo misto de mariscos grelhados com legumes à moda (R$ 139)

