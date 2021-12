O mapa da artista

Virginia de Medeiros, 42, caminha como quem procura suas memórias. Está na Ladeira da Montanha de casarios derrubados - um pedaço da história de Salvador varrido pela negligência do homem. A artista percorre o vazio que se abre para a Baía de Todos-os-Santos. Aponta para onde ficava a casa do maestro, da prostituta, da dona da pensão. "É tudo muito violento", diz, pisando nos escombros das construções desfeitas. "É um luto". Dessa área da cidade - pura ruína e, agora, presságio para um projeto de reurbanização - Virginia tirou não apenas o tema para alguns de seus trabalhos mais contundentes, como Sergio e Simone (vídeo no qual ela conta a história de uma travesti que, após uma overdose de crack, reassume o nome de batismo e torna-se pastor), mas também um expediente.

Virginia é uma artista que se move pela empatia; uma vez arrebatada pelo outro, parece não avançar mais sem ele. Quando fala, lançando no ar sua voz pacífica, tem-se a impressão de que ela ainda guarda maestros, prostitutas, travestis, donas de pensão - todos aqueles que, em algum momento, já foram terreno para suas obras. "Vou construindo uma família. Se acontece algo com eles, isso me afeta, e vice-versa. Como neste momento, em que muitos deixaram suas casas na Montanha", diz. "Sergio sempre me manda mensagem. Ele agora está em Alagoas, convertendo ciganos. Escreve para mim: 'Virginia, você precisa filmar isso'".

A forma como o outro seduz Virginia e, sobretudo, como ela se deixa seduzir, talvez explique a aprovação depositada em seu trabalho. Há duas semanas, venceu o Prêmio Pipa, um dos mais importantes do país, nas categorias popular e técnica. Três meses antes, saiu vencedora do Prêmio Marcantonio Vilaça. O reconhecimento foi destinado à Fábula do olhar (2013), estúdio fotográfico instalado em refeitórios para moradores de rua. A artista perguntava a eles como gostariam de se ver ou serem vistos, e, a partir das respostas, o fotopintor cearense Júlio dos Santos, o mestre Júlio, convidado por ela, interferia nos retratos.

Mas as recentes láureas, lembra Solange Farkas, diretora da Associação Videobrasil, onde Virginia também foi premiada, há dois anos, por Sergio e Simone, podem ser entendidas como um aceno a toda a trajetória da artista. "É uma obra dedicada a entender quem está na sombra. Gente que vive na rua, travestis em zonas degradadas, prostitutas que resistem à repaginação urbana. O trabalho dela é um veículo para uma revolução de costumes", diz Farkas. "É como se ela falasse, o tempo todo, que é vital olhar o outro. Num momento de tantas intolerâncias, existe algo mais potente?".

Mudança no corpo

A despeito da postura graciosa, e do fato de que seus amigos mais próximos a chamam de "uma garota e tanto", Virginia prepara-se para uma mudança radical no próprio corpo. No primeiro semestre de 2016, embarcará numa viagem hormonal, através da ingestão de testosterona - que ela já chegou a experimentar, no ano passado, mas interrompeu o processo para se dedicar a um vídeo sobre as prostitutas da Praça Mauá, no Rio.

A ingestão de hormônio será um passo a mais em sua investigação sobre o corpo. Dessa vez, o interesse recai sobre os trans-homens, "meninas que mantêm uma cabeça de Barbie, cultivam corpos masculinos e não estão presas a um estereótipo de feminilidade", explica. "A ideia é desestabilizar o gênero, tocar na 'despatologização' dessas pessoas. Os cadernos de saúde, que um dia foram dos gays, são onde os transgêneros ainda estão", diz ela, para quem a primeira leva hormonal a deixou "com a percepção alterada". "Bate uma onda. Surge todo um movimento voltado para o apetite sexual, para a libido".

Sem um produto ainda definido, a ação performática de Virginia soa, dentro de sua biografia, como um caminho reverso e, ao mesmo tempo, inevitável. Nascida em Feira de Santana, mas criada em Magalhães, na época um distrito de São Gonçalo dos Campos - ela chegou ali com cinco anos e só saiu com 17 -, aluna de colégio de freira e silenciosa, imaginá-la interessada em diários de escravas sexuais do universo sadomasoquista (obra Jardim das torturas, 2013), ou mesmo como alguém que injetará em si doses de testosterona capazes de comprometer o fígado, chega a ser um ruído. Mas, no interior do interior, num terreno de natureza arredia que principia o sertão, Virginia já ensaiava a artista.

"A natureza tem seus acontecimentos espontâneos. Você está andando e tem um enxame de abelhas, a lagarta-de-fogo que você mexe e te queima. Há um contato com a morte e com a transgressão", diz. "Meu trabalho tem muito dessa descoberta da infância. De colocar o dedo e testar meu limite. É a sensação de você não ter nada à frente, a não ser um abismo".

Ponto de encontro

O primeiro grande precipício foi a decisão de cursar artes visuais na Ufba. Para alguém cujo primeiro contato formal com a arte veio aos 17 anos, na primeira Bienal do Recôncavo, em 1991, a escolha assemelha-se a um chamado. O segundo salto veio no mestrado, também na Ufba, quando abandonou a pintura para adotar o vídeo, sem grande domínio da técnica (algo que, ainda hoje, ela diz não possuir). A mudança foi o embrião para Studio Butterfly.

"Virginia alugou uma sala na Carlos Gomes para ser um ponto de encontro com as travestis. Recolheu depoimentos, fotos, e criou uma videoinstalação contra as classificações que dizem como o corpo deve ou não ser", diz a curadora Lisette Lagnado, que levou Studio Butterfly para a Bienal de São Paulo, em 2006. "É um trabalho que inaugura um procedimento na carreira de Virginia: ela se aproxima de seu personagem, conquista sua confiança, e esse é o start de um processo em que o sedutor é um ser afetado pelo outro".

O trabalho não foi apenas o primeiro a projetar seu nome, mas também o que afetou a vida de Virginia de forma definitiva. Na época em que as travestis revelavam suas biografias, a artista descobriu-se apaixonada por uma mulher e abraçou sua vocação de cartógrafa, ciente de que sua matéria era a rua. "Foi como ganhar consciência", diz ela, abraçada à prova do livro Studio Butterfly, que será lançado no dia 15 de dezembro, no Rio, com registro da instalação e textos de curadores. "Consciência e liberdade".

Num momento em que muitos artistas questionam a presença ostensiva da curadoria de arte, curadores veem Virginia como uma pessoa desprovida do ego que costuma reger tantos nomes do circuito. A curadora carioca Luísa Duarte, com quem a artista trabalhou no início de Studio Butterfly, enxerga, em Virginia, "alguém que parece ter feito um pacto com o tempo, que não a deixa sucumbir pela aceleração produtivista que a todos engole".

Crise de alteridade

Talvez por isso Virginia ainda patine nos ditames do mercado. Ela própria diz que a comercialização de sua obra permanece um mistério - sua renda vem, sobretudo, de prêmios e editais. Mas há pouco mais de um ano ganhou o suporte de Nara Roesler, dona de uma das principais galerias brasileiras, com sede no Rio. "O vídeo, com o qual Virginia costuma trabalhar, ainda não é bem comercializado no Brasil. Mas somos uma galeria internacional", diz Roesler, que vende obras de Virginia a partir de R$ 5 mil. "Ela tem, ainda, um excelente espaço para valorização".

Os atuais prêmios são indícios de como isso pode vir - de forma célere e uniforme. Virginia, ao tentar explicar a aprovação despejada sobre o seu trabalho, fala em "momento". "Há uma crise de alteridade, de saber se colocar no lugar de quem está ao lado, se permitir descobrir algo em você, que só o outro vai dar. E o que me interessa é justamente isso: acessar lugares que nos parecem inacessíveis, pois estamos presos a um hábito, costume ou valor".

Debruçada sobre um dos parapeitos cambaleantes da Ladeira da Montanha, de onde a queda seria fatal, ela completa: "Sou alguém interessada em mapear minhas próprias sombras". Ao que é possível acrescer: alguém que fez do abismo seu mapa.

