"O grande tesouro está dentro de você"

Natural de Londres, Inglaterra, a venerável Ani Zamba Chözom, 65, sentiu necessidade de ajudar o próximo aos 16 anos, após ter se recuperado de um coma. Ela se lembra de que ouviu uma amiga lhe dizer no hospital: "Pense em algo positivo para fazer com sua vida". Na primeira oportunidade que teve, começou a auxiliar imigrantes das ex-colônias com o intuito de integrá-los à sociedade inglesa por meio da música. Em uma Londres de clima tenso, devido a desencontros entre diferentes etnias nos anos 1960 e 1970, ela morava na famosa Portobello Road e ouvia The Who, Led Zeppelin e Rolling Stones. Percebeu que o caminho ainda não era esse. Viajou para o Chipre e, de lá, para outros países. No percurso, conheceu os ensinamentos budistas e, de lá para cá, lá se foram 40 anos. Aluna de mestres como Dalai Lama, ela detém o título de Gelongma, ordenação máxima para uma monja budista. Há 10 anos chegou ao Brasil e foi morar em uma caverna próxima a Mucugê, na Chapada Diamantina. Em abril deste ano, Ani saiu de um retiro de silêncio de um ano e, em maio, esteve em Salvador para ministrar a palestra Usando nossa confusão como caminho para a liberação.

Como é possível, segundo a filosofia budista, transformar essa perspectiva de constantemente culpar a si mesmo, ou ao outro, pelas coisas negativas que acontecem na vida?



Eu acho que temos que compreender o nosso próprio potencial. A verdade é que nós não somos introduzidos, desde cedo, ao conhecimento sobre o nosso próprio potencial. O nosso sistema de ensino não nos introduz a essa possibilidade de libertação, a essa ideia de liberdade. E olhe que eu não estou apenas falando sobre a liberdade física, mas sobre a liberdade psicológica, de modo que você não tenha que sofrer mais na sua vida. Você pode encontrar a verdadeira felicidade em um estado de bem-estar que não depende de nada. Continuamos correndo atrás disso e daquilo e acabamos cada vez mais insatisfeitos e tendo esse sentimento de que algo está faltando em nossas vidas. Nada está faltando. É dito para nós, assim que ligamos a TV, "você precisa disso. você deve ter isso, tem que ser desta maneira, você precisa dessa quantidade de dinheiro, desse tipo de casa, deste tipo de carro, deste som, desta máquina de lavar, disso e daquilo". Você não pode ser feliz até ter todas essas coisas.



Mas a verdade é que nós temos necessidades básicas, como comer, ter uma moradia, comprar roupas... O problema central estaria na comparação que acabamos fazendo entre aquilo que nós temos e aquilo que os outros têm?



Sim, olhe para as coisas que você tem agora. Quantas dessas coisas você realmente precisa para viver? Há uma diferença entre necessidade e luxo. As coisas que você precisa e as coisas que você deseja, ou as coisas que você acha que precisa.



Na opinião da senhora, como nós podemos definir o que é a felicidade?



Felicidade é relativa à infelicidade. Separamos a felicidade temporária, que depende de certas condições e só dura até quando essas condições durem, da genuína felicidade, que não depende de quaisquer condição. É apenas um estado de ser no qual não há nada faltando, é um total sentimento de liberdade, compaixão e sabedoria, todas essas qualidades que ouvimos falar. A total realização de nosso potencial humano, isso é a verdadeira felicidade. Não estamos procurando mais nada, estamos totalmente no presente, momento a momento.

Confira a entrevista completa na edição da Muito deste domingo (16)

adblock ativo