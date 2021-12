O gosto e o sumo

Essa fruta é uma pintura. Verde, rosa, quase vermelha ou amarela. É um poema, com nome de espada, surpresa, coração magoado. As árvores carregadas no quintal da avó, na casa de veraneio, as copas para a gente subir e descer com o riso esfiapado e satisfeito. Ou mesmo na rua, olhar de baixo e esperar um pouquinho: elas estão chovendo.

São quase 500 tipos no Brasil, uns mais fáceis de achar do que outros. E desde que os portugueses buscaram a manga na Índia, levaram essa delícia para a África e depois trouxeram-na para cá, não há como não pensá-la tão nossa, tão férias. Por causa disso e do perfume que invade o verão, pedimos a três chefs receitas com a fruta. Para comer e se lambuzar, esse verbo que parece ter sido inventado para a manga.

Começamos de levinho, um ceviche tropical preparado pelo chef Márcio Müller, do Municipal Lounge Bar. Leva salmão, kani e uma manga-rosa mais para verde ou de vez, isso para que a textura chegue mais perto dos ingredientes do mar. Marinado com limão e o sumo da manga, o ceviche ganha os temperos depois de uns 20 minutos: tomate-cereja, cebolinha, cebola roxa, pimenta-biquinho e dedo-de-moça.

Novidade no cardápio, o prato acompanha um pesto de ervas feito com salsa, coentro, cebolinha, hortelã e azeite de oliva. Refrescante, é fácil de fazer em casa.

