O fim do mundo (ou a pedagogia do sertão)

Outro dia, menina, fui parar em Bom Jesus da Lapa. Tinha um tempão que eu não ia lá. Visitei o santuário e lembrei da primeira vez que entrei naquela gruta tão imponente. Eu devia ter 7 anos e estava ansioso para conhecer o relógio do apocalipse que havia na capela da gruta. Onde eu morava, em Riacho de Santana, cidade vizinha à Lapa, a gente vivia comentando dele.

Chamo de relógio porque o mecanismo tinha a função de marcar o tempo, mas era uma espada flutuante cuja lâmina atravessava um tijolo. A espada ficava na horizontal e oscilava feito o braço de uma balança, fazendo com que o tijolo aos poucos escorregasse pela lâmina em direção à ponta. O fim do mundo, diziam, aconteceria no dia em que o tijolo se soltasse da espada. E toda a gente que tinha visto o relógio afirmava que o tijolo estava por um triz de se espatifar no chão.

“Se brincar, cai essa semana!”, me avisou tio Jonilton na véspera da minha primeira visita ao santuário. Eu não tinha por que duvidar: ele ia direto à Lapa, visitar a namorada, portanto suas informações eram atualíssimas. Fora que tio Jonilton, pelo que me lembro, foi o único que mencionou ter tentado empurrar o tijolo de volta para a base da lâmina, o que me parecia o óbvio a se fazer.

Vá lá que todas as pessoas a quem eu propunha essa saída me explicavam que a mão humana era incapaz de tocar espada ou tijolo, feitos da mesma matéria etérea das visagens. Mas custava tentar? Tio Jonilton ademais tratava do fim do mundo sem fazer alarde, com uma resignação que, aos 7 anos, eu tomava por bravura imensa. Uma coragem que eu admirava e que, embora não a tivesse, me esforçava para emular.

Por isso mantive o passo firme quando, pela primeira vez, entrei na gruta da Lapa; me aproximei do altar de mãos dadas com minha vó; tio Jonilton e a namorada logo atrás; e… não vi espada nenhuma. “Cadê?”, perguntei. “Bem na sua frente!”, disse tio Jonilton. “Tem de se concentrar pra ver”, explicou minha vó. “Nada!”, exclamei frustrado, depois de dois minutos olhando para o teto da gruta, vendo somente pedra e musgo. “Você é batizado?”, perguntou a namorada. “Porque tem isso: quem não é batizado não vê…”. Eu não era batizado. “Pagão não entra no céu quando o mundo acabar!”, anunciou um estranho que ouvia a conversa. “Olha, eu falei que caía essa semana, mas, vendo assim de pertinho, parece que é de hoje pra amanhã, hein?”, vaticinou tio Jonilton.

Duvido que as pedras daquela gruta, destino de romeiros desde o século 17, tenham ouvido choro mais pungente do que o meu naquele dia em que me descobri condenado à danação eterna. Duvido igualmente de que tenham ouvido riso mais inapropriado do que o meu semanas atrás, quando revi o altar e lembrei dessa história, tão traumática que demorei anos para desacreditar nela, mesmo depois que minha vó, com pena de mim ou com vergonha do meu calundu dentro da igreja, me confessou que a espada flutuante não passava de uma lenda para assustar os bestas. Mas, sabe?, eu acho que ela estava errada. Pelo menos em relação à finalidade da história, que é um exemplo perfeito da didática do causo, tão usada na pedagogia do sertão.

Hoje eu entendo que aquela lenda era uma forma de ensinar que a vida é breve, o mundo pode acabar amanhã (para você), portanto é preciso aproveitar o aqui-agora. É claro que há maneiras menos escabrosas de transmitir esse conselho. Carpe diem! Yolo! Hakuna matata! Mas olha… Mais do que me dizer, a espada da gruta da Lapa me fez sentir que o tijolo, um dia, cai.

Breno Fernandes é autor de A mão do poeta e Mendax, o Ladrão de histórias

adblock ativo