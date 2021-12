O exercício do olhar de Christian Cravo

A foto, mais além, da possibilidade de aproximação de um acontecer distante no tempo e no espa-ço, mais além de constituir-se guardiã de uma memória perdida, nos revela pela sua força de transmissão a impotência da palavra para exprimir a dor de nossa existência. O poder discursivo de uma imagem,captada pela lente de um artista,segue o caminho da poesia em sua procura de dizer o impossível de dizer.A foto faz.

O pacto como real e o seu mistério, e nos mostra um olhar mais além, um olhar de contemplação, de transformação, que segue a obscuridade da presença forte do invisível.Aocontemplar as fotos de Christian, me encontro com o seu olhar, um olhar não domado pelas certezas enganosas da vida, que ultrapassa a trivialidade do cotidiano, que sabe o insabido da existência e não se apazigua. Um olhar que porta a angústia e o medo da falta de resposta.

A intenção de capturar o instante, transformá-lo em imagem e fazer disso a tarefa principal da vida, surgiu cedo, e, aos 17 anos, a câmera, que o acompanhava desde criança, transforma-se em objeto de trabalho. Foi dessa época o seu retorno à Bahia, de onde partiu aos 10 anos para acompanhar a mãe à Dinamarca. Christian vive a desigualdade de duas pátrias, das quais herdou o desejo que conduz à criação artística e à disciplina. Sua câmera não desliza descomprometida,obedece ao imperativo de uma compreensão reveladora.

Seu trabalho nasce com força religiosa, a buscar, na aridez do Nordeste, o apelo ao mais além, decorrente do desamparo inerente à condição humana. Braços que se dirigem ao céu: Irredentos, seu primeiro livro, em 2000. Em2005, pela Autrement, publica Rome noire, ville métisse, no qual a Bahia surge através da cultura africana. Christian vai à Índia, guiado pela mesma inquietação, mas é convocado de maneira imperiosa pelo Haiti e nos presenteia com um trabalho magistral: In The Gardens of Eden. Banhadas pelas águas, as fotos nos revelam o vigor de um povo que carrega o sofrimento e que procura sua razão de ser na religião: o vodu.

Talvez seja possível entender o passo seguinte de Christian, ao dirigir-se para a África e seu deserto, para a África e suas feras indomadas, seus pássaros e pequenos animais, em busca do silêncio, de um espaço onde a palavra não domina. Acredito que fotografar o deserto, suas dunas, seus silêncios, seus "espaços infinitos" tenha sido uma procura para apaziguar a intensidade vivida no Haiti. O Haiti deu-lhe uma dor a que veio juntar-se a perda do pai, Mario Cravo Neto.

As fotos na África trazem a suavidade da areia que se deixa embalar pelo vento, transformando-se em superfícies de luz e sombra, em formas de uma harmonia perfeita, mas trazem também seus habitantes, aqui apresentados. Deixemo-nos ser olhados pelo elefante de Botsuana, pelo leão do Masai Mara e contemplemos a suavidade da zebra. Christian chega ao deserto,ao ponto de origem onde os animais aparecem como em sonhos.

