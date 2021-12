O enigma das suculentas

Você já cansou de ouvir que suculentas e cactos são fáceis de cuidar? A história pode não ser bem assim. Este é um guia para quem quer deixar de ser um serial killer dessas plantinhas fofas

Mata-se por excesso de amor as suculentas. Suas folhas gorduchas sucumbem, uma a uma, apodrecidas, vítimas de terem ganhado mais água do que precisavam. O contrário também bem que pode acontecer. E não vamos dizer que seja o caso de falta de amor, mas de uma confiança exacerbada no que se ouve e se lê em tudo que é canto: de que as plantas da moda são superfáceis de cuidar e quase não precisam que se olhe por elas. E então o que era para ser uma fofura, uma graça, um deleite, tem o fim mais triste de todos, o esturricamento.

Já se viu em uma dessas situações e ficou se achando a pessoa mais incapaz do mundo, por não conseguir dar conta nem de uma suculenta? Não se aflija, dê cá a mão: você não está só. Fomos catar dicas para ver nascer o dia em que os humilhados serão exaltados.

O paisagista Marcos Malamut, da Proflora, tem uns conselhos preciosos. O primeiro é “respeitar a condição da planta”. Por geralmente virem de áreas desérticas, áridas, secas, as suculentas possuem um sistema sofisticado de armazenamento de água, talhado evolutivamente para sobreviverem à penúria. Então, a primeira sábia decisão que você irá tomar é encontrar um bom lugar para colocá-las. “Se deixar a planta na pia do lavabo, vai ser um completo desastre. É um lugar úmido, cheio de vapor, não tem nada a ver com o lugar de onde ela veio”.

Também não dá para deixar a suculenta num lugar escuro, sem uma mísera janela, mas a claridade por si só talvez não baste. “Claridade é diferente de sol. Colocar uma suculenta no centro de uma mesa na sala e achar que está tudo bem, porque a sala é clara, pode não funcionar muito bem... Elas precisam de luz direta”. Isso não quer dizer que você terá que tirá-las de lá definitivamente, mas precisará levá-las para tomar banhos de sol.

Escolhido o lugar, o guia é simples, mas não simplório: muito sol, pouca água. Comumente se diz que as suculentas devem ser regadas a cada dez, quinze dias, mas o infalível mesmo é observar como a sua planta está. Se as folhas de baixo forem ficando murchas, sem graça, vale molhar em intervalos menores. Para não regar demais, melhor olhar a terra, que não deve nunca estar encharcada. Sabemos que entre o encharcamento e a secura há um mundo que nem todas as gentes são especialistas em decifrar. Neste caso, você pode usar um truque simples, daqueles de vó. Pegue um palito de madeira e finja que vai ver se o bolo já está assado: se o palito sair sujo, ainda não é preciso molhar de novo.

Também dá para reparar se as plantinhas estão precisando de mais sol. No processo chamado de estiolamento, o caule fica mais alongado e os espaços entre as folhas aumentam. Elas crescem em busca de luz, coitadinhas. E repare que, apesar de a maioria das suculentas amarem sol, nem todas gostam tanto assim dele. Pode acontecer que algumas fiquem queimadas (dá para ver pela mudança na cor das folhas), e daí é bom levá-las para um lugar mais protegido.

Versões mini e micro

Suculenta é um nome genérico para plantas de diversas famílias que acumulam água, incluindo os cactos, mais conhecidos nossos. Marcos acredita que elas ganharam evidência por conta do “ciclo de moda” ao qual nem as plantas estão imunes e por manterem uma aparência estável, modificando-se pouco e lentamente. E desde quando você saiba o que está fazendo, são de “baixíssima manutenção” e não demandam grande dedicação. A injustiça é que esquecidos podem cuidar melhor das suas suculentas do que pessoas muito cuidadosas, do tipo que costumam matá-las afogadas, a maior causa mortis.

Uma suculenta famosa por aqui já há muito tempo é a babosa, utilizada para fins estéticos e medicinais. Mas na hora de enfeitar a casa, a vasta maioria das espécies de suculentas e cactos que vemos por aí nas feirinhas e casas de jardim e paisagismo (onde as mudas pequenas costumam custar R$ 5) são exóticas. Traduzindo: vieram de outros países.

As que fazem mais sucesso são as versões mini, como as vendidas na Terrários Meu Mini Jardim, criada há dois anos e meio pela gestora em logística Alessandra Gradias. Em recipientes fechados (os terrários) ou abertos, ela cria microambientes que se aproximam da natureza. As plantas preferidas pelos clientes são as do gênero Echeveria, também conhecidas como rosas-de-pedra.

Na Terrário Meu Mini Jardim os arranjos custam entre R$ 35 e R$ 300. Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

Os vasinhos mais baratos, de cerâmica, custam a partir de R$ 35, e os terrários mais elaborados podem chegar a R$ 300. Se quiser algo personalizado, pode levar um recipiente querido que você tenha em casa que Alessandra faz o arranjo no seu ateliê, na Graça. É possível também encomendar lembranças sustentáveis, nas quais suculentas exibem-se no que já foram potes de papinhas.

Para driblar a falta de furos nos vasos, ela investe na drenagem com cascalho, pedriscos, carvão. Outra preocupação é comprar as mudas de fornecedores de confiança. “Tem locais que já vendem as plantas com pragas, e aí não importa muito o que você faça em casa... Elas acabam morrendo”. Ufa, veja bem que nem sempre foi nossa culpa.

Se as suculentas mini já são um abuso de lindeza, imagine as micro. Elas são as estrelas na Terrachá Microjardins, criada há um ano pelos artistas visuais e jardineiros Rose Boaretto e Marcelus Freitas. Foi de Rose o laudo emitido no primeiro parágrafo deste texto, de que algumas das plantas morrem porque há “muito amor” envolvido. Era o seu caso antes de aprender a lidar com elas. “O que se precisa fazer é observar a planta. Ela vai falar”, ensina.

Além de investigar os cactos e suculentas, a dupla também pesquisa suportes que fogem do óbvio. Atualmente, estão testando como as suculentas se dão com conchas marinhas. Um mar de delicadeza. É possível encontrá-los no largo da Vitória aos fins de semana e também em feiras da cidade, como a Pedra, Papel, Tesouro. Custam entre R$ 20 e R$ 280.

Se nada mais der certo

Mas pode acontecer de nenhum conselho funcionar, por melhores que sejam. Triste ver suas suculentas e cactos morrerem continuamente, ora por água demais, ora por água de menos, ora por sol demais, ora por sol de menos, a artesã Aricele Bonfim tomou uma decisão radical, mas linda: se ela sabia fazer crochê desde que se entendia por gente, por que não reproduzir as plantinhas com linha e agulha e fazê-las viver para sempre?

Cansada de matar suas suculentas, Aricele Bonfim criou versões em crochê. Foto: Divulgação

Foi assim que há coisa de dois anos nasceu a Jasmim Ateliê. Para produzir as plantas, Aricele utiliza fios de algodão e enchimento de manta acrílica. Os mais pedidos são os cactos, especialmente o orelha-de-coelho, e a suculenta dedo-de-moça (jogue no Google para ligar os nomes aos vegetais). Os preços variam entre R$ 36 e R$ 120 e dá para encomendar pelo Instagram da marca ou comprar em lojas colaborativas da cidade. Agora vai!

Onde comprar

Terrário Meu Mini Jardim | Rua Barão de Loreto, 10, Graça. Segunda a sexta, das 14h às 18h. instagram.com/terrariossa

Terrachá Microjardins | Tels. 71 98885-9495 e 98751-7826 instagram.com/terrachamicrojardins

Jasmim Ateliê | instagram.com/jasmimatelie

adblock ativo