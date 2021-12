O destino dos rios de Salvador

No domingo em que se comemora o Dia Mundial da Água, a revista Muito amplia o debate sobre a situação dos rios de Salvador. De acordo com pesquisa recente, divulgada pelo Inema, 76% dos rios da capital baiana têm qualidade ruim ou péssima. A cidade ainda não resolveu seu sua rede de saneamento e segue tapando os rios, em vez de tratá-los e devolvê-los à população.

Esta edição traz também entrevista com o defensor público Daniel Nicory, que fala sobre os resultados do I Anuário Soteropolitano da Prática Penal. O estudo, lançado no final de fevereiro, traz conclusões desanimadoras para as mulheres, vítimas de violência doméstica. O anuário mostra também que mais da metade dos presos por tráfico de drogas são condenados pela justiça.

A revista tem ainda reportagem sobre a Fábrica Cultural. Com cinco sedes na Península de Itapagipe, o projeto da cantora Margareth Menezes e da empresária Jaqueline Azevedo tem no Mercado Iaô, uma grande vitrine.

O gastrô discute a importância de resgatar a culinária africana, partindo do curso que será ministrado por Ana Célia Batista, criadora do Zanzibar. As aulas acontecem a partir da próxima segunda-feira, 24, na Casa do Benin. Na coluna Vinhos, a sutileza dos alemães.

