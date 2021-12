"O corpo tem sido esmiuçado de todas as formas"

A arquiteta e artista visual paulista Beatriz Ferreira Pires passou uma década vendo de perto cenas a que a maioria das pessoas prefere fechar, com as mãos, os olhos. Em clubes noturnos um tanto sombrios, assistiu a dezenas de apresentações de freak shows, com gente suspensa no ar, rolando em camas de vidro, tendo a boca costurada. Seu interesse era entender o universo das modificações corporais e investigar como a pele se transforma em suporte para a arte, por meio de tatuagens, piercings, implantes e escarificações. Doutora em educação, conhecimento, linguagem e arte pela Unicamp, ela começou a pesquisar o tema depois que um professor falou sobre um homem que tinha feito um implante de chifres. Ficou fascinada, mesmo que naquela época não carregasse uma tatuagem sequer. Buscando as origens dessas performances contemporâneas, esmiuçou rituais ancestrais sagrados, como o da dança do sol, no qual a prática de suspensão tinha o poético propósito de proteger a vida. Em novembro, Beatriz esteve em Salvador para a abertura da mostra Além da Pele, que fica em cartaz na Galeria Luiz Fernando Landeiro, no Rio Vermelho, até o dia 25 de janeiro, com obras de 38 tatuadores. Antes da palestra, ela conversou com a Muito sobre a exploração das fronteiras do corpo e seus inevitáveis ganchos de estranhamento, dor e transitoriedade.

A senhora pesquisou exemplos de experimentos corporais radicais, como o do norte-americano Erik Sprague, conhecido como "homem-lagarto". A reação inicial da maioria das pessoas é pensar nessas intervenções como uma loucura um tanto repulsiva. O que descobriu dessa aparente insanidade ao se aproximar de suas histórias?

Eu estava trabalhando há 10 anos com arquitetura e comecei a achar que estava entrando num processo de emburrecimento. Aí voltei para o Instituto de Artes da Unicamp para fazer uma matéria como aluna especial. Um dia, o professor Ernesto Boccara, que depois tornou-se o meu orientador, falou sobre um rapaz que estava fazendo implante de chifre. Cheguei em casa e fiquei procurando essas imagens, essas histórias. E aí fiquei estudando isso por 10 anos, justamente por causa do estranhamento que essas histórias causam. Eu ficava imaginando, frequentando museus e tal, o estranhamento que o dadaísmo ou a Semana de 22 causou nas pessoas... E a figura do cara de chifre me causou isso. É um negócio que você vê e é impossível sair impune. E aí eu me apaixonei pelo tema. Fiquei dez anos pesquisando isso. Agora, se a gente pensar que uma das funções da arte é justamente alargar seus limites...

Mas que motivadores encontrou nesse processo? O que leva uma pessoa a modificar seu corpo, seja com uma simples tatuagem ou com uma transformação mais radical, como essa do chifre?

Isso não tem como precisar, porque cada um tem um motivo. O que eu posso dizer é que, atualmente, ou desde que esse movimento ressurgiu - as pessoas voltaram a apresentar freak shows, suspensão e tal - o que era na maioria das vezes um ritual de comunidades distantes, que tinha uma sincronia com o sagrado, no sentido de rito de passagem, foi apropriado. Hoje algumas pessoas fazem isso ritualisticamente e outras fazem isso performaticamente. Todo ritual tem um lado performático. Se a gente for na igreja católica tem toda uma performance que acontece lá na frente. Só que é uma performance com a qual a gente está acostumado... Depois desse tempo todo, eu particularmente acho que o que você faz no corpo, por mais que você não tenha a consciência dessa ligação ritualística, não mexe só com a matéria, entendeu? O que você coloca nele está mexendo em outras coisas também.

Na sua pesquisa, a senhora faz uma aproximação entre os freak shows e os rituais de sacrifício. Hoje as pessoas têm essa dimensão do sagrado?

Algumas pessoas, sim. Vamos pegar a suspensão, que é uma das práticas mais conhecidas. A suspensão nasceu de um ritual xamânico chamado dança do sol. Como a linguagem indígena é sempre muito poética, eles dizem que é só o homem que pode se suspender, porque o homem está oferecendo a dor e o sangue dele para a mãe Terra em homenagem ao avô Sol. E ele faz isso num sentido de que vai proteger a vida. A mulher gera a vida e ele vai proteger a vida. E não é só a vida dos filhos dele, é a vida da árvore, dos bichos. É a vida como um todo. E por que só ele pode pôr o sangue e a dor nesse ritual? Porque a mulher faz isso no parto e na menstruação. Algumas das pessoas que fazem isso hoje conhecem esse ritual. E mesmo quem conhece pode fazer tanto performaticamente quanto ritualisticamente. Depende da intenção com que isso é feito, depende do lugar. Nos anos 2000, teve uma onda dessas apresentações. Alguns programas de televisão já colocam isso como o bizarro, como o circo dos horrores. Aí, entra nessa coisa sensacionalista.

Algumas pessoas veem como algo demoníaco até...

Pois é, passa por essas instâncias. Mas a origem dessa prática, por exemplo, é completamente da ordem do sagrado. Considero mais importante colocar que a relação que eu faço dos corpos modificados com o sacrifício não é uma relação de quem faz a modificação, de se sentir uma vítima sacrifical. É mais a relação de quem vê aqueles corpos com um olhar de horror, de estranhamento, e também uma certa necessidade de que aquilo continue. Porque aqueles corpos estão no limite entre o fascínio e o horror. Como a vítima sacrifical do nosso tempo foi substituída por animais, então é uma substituição de pele.

E que lugar a dor ocupa nesses processos de modificações corporais? O que ela representa?

Tem um performer chamado Filipe Espíndola. Ele foi a primeira pessoa no Brasil a fazer suspensão. E ele diz uma coisa que eu vou reproduzir, para te responder. Ele fala que, quando entra nesse processo de modificação profunda do corpo, não sente a dor. Ele observa a dor. E o fato de você deixar de sentir para observar muda completamente sua relação com ela. Ele até usa um exemplo assim: 'Dor eu sinto quando eu dou uma topada na mesa e machuco o dedo. Mas quando eu vou me suspender, eu sei o que vai acontecer'. O que eles já desenvolveram de controle sobre o corpo é uma coisa absurda. A gente não tem esse controle de forma alguma. Eu fotografei várias sessões de suspensão do Filipe e, numa delas, ele ficou lá em cima uns 40 minutos, se balançando e tal, e aí depois, no camarim, uma pessoa virou para ele e falou: 'Ah, mas não sangra!'. E ele respondeu: 'Você quer que sangre, peraí...'. E aí ele fez assim [aperta o peito com a mão] e começou a sangrar. Isso vem muito da observação dos seus próprios limites.

Em que medida essas pessoas se veem como artistas? Isso não é mais um olhar do público ou do pesquisador?

Quem faz tatuagem certamente é um artista, porque ele está fazendo um desenho numa superfície muito mais difícil do que fosse uma tela. Quem recebe essas imagens, não necessariamente. Você sabe que tem uma obra no seu corpo. Já quem faz performance, a maioria tem essa dimensão. Mas, claro, a gente não pode generalizar. Uma vez vi um documentário com um rapaz que devia ter uns 18 anos. Ele estava cheio de piercings e ia se suspender numa casa noturna. E ele, dando uma entrevista, fala assim: 'Chama aí o meu patrocinador'. O patrocinador era o dono da loja de piercing. Aí não existe essa dimensão...

Você acredita que as pessoas irão cada vez mais testar os limites do próprio corpo, investir nessas modificações, a exemplo do que aconteceu com a tatuagem, que se popularizou?

Olha, não sei... Aí é meio bola de cristal. Mas acho que o corpo, desde o século passado, vem sendo esmiuçado de todas as formas possíveis. Dentro do aceito socialmente, muitas pessoas buscam atingir o padrão de beleza momentaneamente estabelecido, e fazem coisas incríveis para isso. Vamos pensar em implante de silicone, em pessoas que se submetem a uma sequência de cirurgias plásticas... Essas modificações, por mais doloridas e complicadas que sejam, não causam estranhamento porque a pessoa está, primeiro, reproduzindo formas inatas, e, segundo, querendo se aproximar do padrão estabelecido. Então, isso é tranquilo... Esse processo cirúrgico é muito mais complicado do que o implante de chifre. Os riscos são muito maiores, o tempo de recuperação é infinitamente maior. No entanto, o chifre não é uma forma inata... Vai causar muito mais estranhamento. Tem uma coisa que desde que eu comecei a pesquisar eu queria muito ver acontecer que é o seguinte: a célula-tronco pode se transformar em qualquer parte do seu corpo, constituir qualquer órgão. Eu não entendo nada de biologia, mas vamos lá. Se um cientista conseguisse fazer essa célula se reproduzir numa forma de chifre, por exemplo, não é uma forma inata, mas aquilo que estaria sendo colocado no corpo da pessoa teria o DNA dele... Não seria genial? A gente ia chamar do que isso?

Falando ainda de arte, fico pensando que os outros suportes são, naturalmente, mais transitórios que o corpo. Como você vê a relação entre a body art e o caráter de perpetuidade?

Na verdade a gente acha que isso é para sempre, mas não é. Vamos falar da tatuagem. Mesmo que você nunca vá tirar esse desenho, você pode fazer um outro, alterar a cor, retocar, e aí a visão daquele original muda completamente... Não é uma coisa tão para sempre como a gente pensa. E, naturalmente, o desenho também já vai mudar com o envelhecimento do corpo.

Você acredita que a tatuagem saiu definitivamente desse lugar de marginalidade onde esteve por tantos anos?

Ainda não. Outro dia, escutei alguém dizendo que não podia fazer um concurso porque tinha tatuagem... É uma coisa arcaica, né, pensar isso... Mas acho que está saindo, cada vez mais. Em breve não vai dar mais para manter isso, porque em breve a pessoa não vai ter mais quem empregar (risos).

A gente tem a impressão de que com os implantes e escarifições as questões de higiene e saúde acabam ficando em segundo plano. Essa visão é correta?

Não. Se dá muita atenção a isso. Uma vez, fui a um freak show em Campinas e tinha uma enfermeira lá... Imagine a cara dela de horror! Os caras colocando anzol, gancho nas costas... É claro que qualquer coisa que acontecesse ali, eles iam saber resolver melhor que ela. Acho que a presença dela era para atender a alguma norma... Mas eles já são extremamente cuidadosos.

