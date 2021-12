O casamento de Solange, a estrela do forró elétrico

Dezoito madrinhas vestem amarelo na capela Nossa Senhora das Vitórias, na Pupileira, onde Solange diz sim ao empresário Wagner Barbosa, 30, o Miau. O padrinho Xand brinca com a dúvida, são apenas amigos, daqueles que, de tão perto, parecem marido. "Ela achou um cara que respeita o fato de ser artista".

Na pequena igreja, Márcio Victor, ami go de infância de Miau, também é padrinho. Conhece a noiva há menos tempo, mas se derrama: "Xand é Jackson do Pandeiro e Solange, a nova Elba". Deixa escapar que fez duas músicas para o Aviões, chamando Xand para gravar, mas desconversa: "Não sei no que vai dar. Seria massa misturar esse forrozão com o Psirico".

O promotor de eventos David Brazil deseja felicidade "à gata e ao Miau". Dona Rosenilza Barbosa, mãe do noivo, resume com "Solange é uma mulher que tudo pode" enquanto a madrinha, Ivete Sangalo, manda uma mensagem de texto avisando à noiva: pode vir. "Eu e Solange somos muito parecidas na maneira de ser. Via os shows e sabia que tinha que ser amiga dessa mulher maravilhosa". Miau está ali, ansioso que se confunde. "Para mim, ela não é artista, é uma companheira. Ao mesmo tempo, é uma artista bacana, sou fã". O noivo, que diz ter boa relação com os três filhos de Solange, adianta: aquela noite tentarão o bebê.

O que é barulho cala quando ela chega, 40 quilos num vestido bordado de cristal: "Tô linda, minha gente?". Entra de braço dado com o filho Paulo Rafael, 12, para quem a mãe "diz o que sente, não é baú para ficar guardando coisa". Na missa, Leo Sampaio, o cupido, conta que "foi cumplicidade instantânea", e logo Estrela, 5 e José Enzo, 4, trazem as alianças. Ela é filha de Solange, ele, de Xand.

No altar, o casal se beija antes do tempo e sai feliz, borboletas no lugar do arroz. Seu Paulo Leôncio casou a primeira filha e sorri: "Me sinto muito orgulhoso". É ele quem lembra a existência de outro artista na família, o irmão de Solange, Vital Leôncio, que a apresentou para a música. "Ela tem voz e talento. Eu só não percebi que também tinha futuro".

