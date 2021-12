"O Brasil sempre foi um país conservador", diz cineasta Paloma Rocha

O Festival Lumière, que começou ontem na cidade francesa de Lyon, antecipa a exibição dos sete documentários que integram a Cannes Classiques, mostra paralela ao Festival de Cannes, que este ano excepcionalmente acontece em novembro, por causa da pandemia. Ao lado de um filme sobre Wim Wenders, admirador de Glauber Rocha, e de outro sobre Charles Chaplin, aparece na programação o documentário Antena da Raça, dirigido pela cineasta baiana Paloma Rocha e por Luís Abramo. Antena da Raça enfoca o programa Abertura, apresentado por Glauber, pai de Paloma, entre 1979 e 1980, mesclando análises do contexto político atual do Brasil com o trabalho do cineasta, morto em 1981, em decorrência de uma doença pulmonar. Nesta entrevista, Paloma explica o conceito do documentário e comenta seu aborrecimento com a situação do Brasil.

Como surgiu a ideia de utilizar as provocações de Glauber Rocha no programa Abertura, da TV Tupi, com o momento atual e transformar em um documentário? Como foi o processo de produção? Em que momento começaram as conversas entre Luís Abramo e você?

Esse projeto de usar o programa Abertura no documentário já tem muito tempo. Já tinha sido escrito, tinha sido apresentado na TV Brasil. A ideia era justamente essa que resultou no filme e na série, que foi feita antes, em 2016, durante o processo de afastamento, de impeachment da Dilma. Daquele golpe que teve, etc. e eu estava em casa com o pé quebrado, engessado. Comecei a assistir àquilo tudo e fiquei muito angustiada. E comecei a me lembrar dessas coisas que o Glauber falava no programa. Sobre essas questões ideológicas, dos partidos e desse divisionismo todo. Porque a verdade é entra um, sai outro, o povo brasileiro melhora um pouco de vida, como aconteceu ali no governo Lula, mas também piora muito. Nessa questão da fome, sair da linha da pobreza e agora voltar tudo de novo. Naquele momento, eu via, eu intuía, na minha própria cabeça, o que o Glauber falava no programa Abertura. Eu não tinha visto ainda uma releitura adequada desse programa e o projeto viabilizou a possibilidade de, pelo menos, um primeiro tratamento dessas imagens, que ainda não ficaram completamente boas porque o programa foi feito em U-Matic, em 1979, um material muito difícil de recuperar.

Fale um pouco sobre o filme...

Um dos textos que eu leio no filme é esse: o povo é o mito da burguesia. A razão do povo se converte na razão da burguesia sobre o povo... ‘A pobreza é a carga autodestrutiva máxima de cada homem e repercute psiquicamente de tal forma que este pobre se transforma num animal de duas cabeças: uma é fatalista e submissa à razão que o explora como escravo. A outra, na medida em que não pode explicar o absurdo que é a sua própria pobreza, é naturalmente mística...’ [trechos de Eztetyka do Sonho, texto publicado por Glauber em 1971]. A pobreza é justamente isso. Gera uma pessoa cindida entre a fatalidade e o misticismo. E a fatalidade é, justamente, esse processo de colonização, de autocolonização, em que a pessoa se admite claramente como um escravo. Não sei se estou respondendo suas perguntas, mas essa é a essência do filme. Essas questões que me motivam a fazer cinema. E que Glauber... Glauber tem três ou quatro, algumas premissas básicas em toda a sua obra, a depender de suas qualidades artísticas e geniais, sua capacidade de síntese simbólica, que são a luta de classes, essa questão do mundo rico e do mundo pobre, o processo de colonização cultural e autocolonização psíquica. Ele fala muito disso. Ele e o Darcy Ribeiro falam desse sistema de crenças, nossas convicções são pautadas já no processo colonialista, não é? E a gente vai se deixando levar por tudo isso. É nesse lugar que justamente os caras entraram. Uma solução para o problema, que é a fé evangélica e esse discurso todo de que então é a corrupção, etc.

Assimilar o trabalho de Glauber nem sempre era fácil. O seu último filme, A Idade da Terra, que completa 40 anos agora, foi muito questionado pela crítica no Festival de Veneza. O filme trazia um poeta baiano, Castro Alves, a estética de Glauber abordando visões de Cristo para o país onde está a sede da Igreja Católica. Ele era um gênio incompreendido?

Eu não acredito nesse negócio de gênio incompreendido. Acho que as pessoas, todas as pessoas, têm capacidade de entender ou não entender as coisas. Às vezes, por uma limitação intelectual e, às vezes, por uma questão política mesmo. Eu conheço muita gente que você está conversando e diz: eu não estou entendendo o que você está dizendo. Não está entendendo porque não quer. Inclusive na filosofia tem isso. É muito fácil você estar conversando com a pessoa, começa a perder a retórica, a sua razão começa a ser contestada, e na hora que você contesta, a pessoa fala: não estou entendendo o que você está dizendo. Não acho que seja um gênio incompreendido. Acho que as pessoas tiveram muita má vontade com Glauber aqui no Brasil. E continuam tendo, como têm comigo também. Não estou dizendo todos. Porque me tratam muito bem pela frente, mas eu sou evitada. Eu não me sinto mal com isso porque também não me interessam essas pessoas muito mais, entendeu? Acho tudo uma chatice. Posto isto, acho que ele não era um gênio incompreendido. As pessoas é que não querem entender as coisas. Como não quiseram entender que o Bolsonaro ia ganhar porque preferiram ficar achando que no dia seguinte iam resolver.

Era previsível a vitória de Bolsonaro?

Tava na cara que o cara ia ganhar. O próprio PT, alguns ali no final disseram ’a gente subestimou a capacidade do cara’. E a classe média, a classe artística, todo mundo, entendeu? Como não querem entender que quem está no poder hoje é o senhor Jair Bolsonaro. E que nenhum diálogo é estabelecido para que questões fundamentais, sejam políticas estruturais e culturais, sejam resolvidas, porque é difícil você aceitar que perdeu e depois tentar ver o que é possível fazer a partir da realidade que lhe sobrou. Então, quando Glauber fala “vamos acabar com esse negócio de partido político e vamos falar do básico”, que é saúde, educação e comida, que ele fala lá. Além disso, o programa Abertura traz essa novidade, que são dois personagens populares. O Brizola, que é o lavador de carros, e o Severino, que era o nordestino que trabalhava na TV Tupi puxando cabos, ele transforma esse negro [lavador de carros chamado Brizola] e esse nordestino em protagonistas, em âncoras do seu programa. Tudo passava por esse viés. Isso foi outra coisa que incomodou muito. Eu constato uma coisa muito simples: o brasileiro, e de uma maneira geral acho que todo mundo, não gosta de pobre. Tem preconceito mesmo. Quando um pobre pede dinheiro na rua acha que o cara já vai lhe assaltar. Isso é uma coisa que está encenada na personalidade da gente. E sempre quando chega no pobre, chega com um olhar colonizador, paternalista. E aí tenta se livrar de suas culpas, chamando favela de comunidade.

Como Isso é abordado no documentário?

A perspectiva de Luís Abramo e minha é de encontrar a dramaturgia dessas pessoas. Agora, é o que meu pai fala, para fazer isso, o cineasta tem que tirar as máscaras. Isso não é uma atividade fácil. Essa máscara, essa crosta, da colonização, da ditadura, isso está impregnado na gente. Ninguém quer abrir mão disso, e aí fica absolutamente cego para o que está acontecendo. Aí tem o processo político que está acontecendo agora, que Bolsonaro está no poder fazendo o que bem quer e entende, e a gente fica reclamando em rede social, indignado. Indignado com o quê? Como é que você quer que uma pessoa de extrema-direita seja de esquerda? O que me incomoda mais é o posicionamento que se tem em relação a isso. A realidade sempre foi essa. O Brasil sempre foi um país conservador, colonizador. O Glauber fala isso. E também o Samuel Pinheiro [diplomata e escritor Samuel Pinheiro Guimarães Neto] fala isso no filme. O processo não avança porque a colonização foi feita de maneira maluca. Um dia eu acordei pensando: vou perguntar sobre o fascismo que existe em mim. (Alguém respondeu:) Não, Paloma. Você não é fascista. Eu não sou fascista, estou falando de traços do fascismo na minha cultura. O pequeno autoritarismo. Necessário, às vezes. Se não, você não consegue fazer as coisas. Porque ninguém quer que você realize nada, a não ser o que seja consenso. Quando você pensa diferente, não precisa ser genial. Quando você quer formular um pensamento próprio, seja uma idiotice ou seja uma coisa fantástica, as pessoas não arriscam. Não sei nem por que estou falando isso. Eu tô muito puta, na verdade.

O que tem a aborrecido exatamente?

Estou muito aborrecida com essa história toda que está acontecendo no Brasil hoje. Com a reação dos artistas brasileiros ao que está acontecendo hoje. Tudo bem, tem a Covid. Mas você fica sempre numa posição vitimada, reclamando, reclamando, reclamando. Reclamando do quê? É que nem diz o cara do Morro no Rio de Janeiro: Perdeu, brô! A gente perdeu. E que hora a gente vai se tocar? Vai ficar achando que vem alguém salvar? Que o Lula vai se reeleger e tudo vai ficar resolvido? O pensamento do Antena da Raça é esse. Fora isso, o filme tem uma montagem absolutamente fantástica do Alexandre Gwaz, é um filme que transita a memória e o presente na mesma temporalidade. A obra do Glauber permite isso.

Depois da imensa luta de dona Lúcia Rocha, o acervo do cineasta foi para o Tempo Glauber, que acabou fechando e transferindo o material para a Cinemateca, que foi abandonada pelo governo federal. O que a família pretende fazer a respeito? Tem alguma possibilidade de alocação para outro lugar?

Acho que a Cinemateca não foi abandonada pelo governo federal. Eu acho que existe uma transição. E que o governo vai tomar uma decisão no que vai fazer. Não acho que vão botar fogo em tudo. Acho que isso tudo é paranoia. Porque ninguém se dá ao trabalho de ir lá perguntar para o Mário Frias [secretário especial da Cultura] o que é que vai acontecer. Coisa que eu fiz ontem (dia 5 de outubro). Foi uma reunião muito clara, verdadeira. Cada um tem a sua própria maneira de pensar. Mas tinha um consenso. Eles respeitam Glauber e respeitam a memória.

