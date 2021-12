"O Brasil é muito diverso, cada estado é um país"

Carlos Henrique Schroeder, 42, é considerado o escritor contemporâneo mais significativo da cena literária de Santa Catarina. Publicou recentemente os romances As Fantasias Eletivas (2014) e A História da Chuva (2015), ambos pela Record. Autor, editor, promotor cultural, é assumidamente apaixonado pelas narrativas curtas e, muito por conta dessa paixão, criou o Festival Nacional do Conto, evento que há seis edições reúne autores de todo o país em Florianópolis. Também foi organizador da Feira Literária de Jaraguá do Sul e esteve à frente do projeto Formas Breves de edição digital – um conto por semana, ao custo de R$ 1,99. Em passagem por Salvador, a convite do Sesc, ministrou uma oficina na qual trabalhou as relações entre a literatura e outras expressões criativas, como o cinema, a música e a performance. Trabalhando atualmente em dois livros – um de histórias curtas e um romance de fôlego –, Schroeder diz que ainda não tem editora e, portanto, pode escrever com calma e desenvolver suas histórias e personagens sem pressão. Nesta entrevista, ele fala sobre o desejo de internacionalizar o Festival do Conto, as dificuldades que vem enfrentando para manter o evento, único do gênero no país, o modo como a crise política vem afetando o mercado literário brasileiro, a demonização das oficinas literárias, a atualidade de seu livro, As Fantasias Eletivas, que aborda questões de gênero e foi adotado em universidades e escolas do Sul do país.

Como você, que transita entre a produção, a edição e a circulação de livros, vê a crise política? Como ela vem afetando o mercado literário?

A incerteza provocada pela crise vem afetando o mercado literário em todas as suas instâncias e tem atrapalhado o andamento de todas as políticas públicas ligadas ao livro, sejam os programa de compra, os editais ligados ao livro e a leitura, a realização de fóruns... Os últimos dois anos têm sido os piores dos últimos dez. As bibliotecas públicas, por exemplo, que já vinham sofrendo um desmonte, estão hoje totalmente sucateadas. E o pior é que não há perspectiva de mudanças, temos sofrido cotidianamente um “sete a um”, como dizem os memes. E não é uma questão de falta de recursos, mas uma questão ética e moral de entendimento da importância da política do livro e da leitura.

Você criou em Santa Catarina o Festival Nacional do Conto, que este ano, após seis edições, talvez não seja realizado pela primeira vez. Reflexo da crise?

Sim. Nossos recursos vinham basicamente de leis de incentivo e de uma parceria com o Sesc. Mas enfrentamos este ano uma dificuldade imensa de captação e talvez seja necessário mesmo cancelar a edição deste ano e pensar numa edição dupla para o ano que vem.

Lembro que você falava, no ano passado, numa possível internacionalização do festival, que é único no país, por ser um evento dedicado especialmente às narrativas curtas.

Tentamos de toda maneira, mas nunca conseguimos chegar a um orçamento ideal. O festival tem um orçamento bem pequeno, que oscila entre 30 mil e 40 mil reais, tanto que os organizadores não tinham pro labore, trabalhavam por gostar de fazer a coisa e por curtir as narrativas curtas. Mas ainda sonhamos com a internacionalização, trabalhamos nesse projeto há pelo menos três anos. Se tivermos que postegar, continuaremos pensando nisso para 2018.

Esta perspectiva de internacionalização se concentra na literatura contemporânea latino-americana. Isso tem a ver com seu apreço pessoal por esta produção, em específico?

Sim. Eu tenho um interesse pessoal enorme pela literatura latino-americana, que para mim é a mais fecunda hoje no planeta. Somos de um território fraturado, ocupado, violento, no qual há uma grande difusão de línguas e culturas. E o que vem daí é uma produção literária muito interessante, diversa e pujante. Já a literatura anglo-saxônica, de língua inglesa, ficou meio pasteurizada, muito mais ligada ao mercado.

Como você, que pesquisa profundamente esta produção, vê a produção brasileira de ficção, quando comparada a outros países latino-americanos?

Eu penso que o Brasil virou as costas para algumas questões políticas e sociológicas importantes que nos aproximam como latino-americanos. Nossos autores sonhavam em ser traduzidos na Europa, nos Estados Unidos, e esqueciam completamente de olhar para os países da América Latina. O diálogo foi sempre muito restrito. Poderíamos ter crescido muito, de verdade, e comemos poeira. Argentina, Paraguai e Chile, até pela proximidade da língua, sempre tiveram uma troca muito interessante. Penso que poderíamos, como escritores, ter nos integrado melhor à América Latina e esquecido um pouco o Velho Mundo.

E isso se reflete também tematicamente?

Penso que sim. Vamos pegar um caso específico, a Argentina. Em termos judiciários e literários, a postura foi bem diferente daquela adotada pelo Brasil em relação ao fim da ditadura, por exemplo. Lá, houve um processo de deglutição de tudo que aconteceu, com a publicação de livros e mais livros – de ficção e de história – e o julgamento e condenação dos torturadores, incluindo políticos. Já no Brasil não. No Brasil, quando acabou a ditadura, o movimento foi de silenciamento, de deixar por isso mesmo. A literatura não produziu grandes obras sobre o período, a despeito de um livro ou outro, ninguém foi julgado ou condenado. Não houve um acerto de contas real. Tanto que a ideia de ter militares no poder está voltando, o que jamais deveria ocorrer. Na Argentina, a ruptura entre os dois períodos foi feita, no Brasil não. E é essa falta de um acerto de contas verdadeiro com o passado, na minha opinião, que favorece esse tipo de manifesto.

Em sua opinião, o que há de mais interessante hoje na literatura contemporânea latino-americana?

No Brasil, em minha opinião, é o movimento que vem da periferia, dessas margens todas, que está conseguindo espaço agora, como Allan da Rosa e Conceição Evaristo. O Brasil é muito diverso, cada estado é um país. E todos os estados têm seus ícones, suas produções, nem sempre por grandes editoras, do “eixão”. A bibliodiversidade brasileira é imensa. O Amora, de Natália Borges Polesso, por exemplo, é um livraço e foi editado por uma editora pequena. O Um útero é do tamanho de um punho, de Angélica Freitas, segue reverberando na poesia. Há coisas boas e que estão funcionando, encontrando eco. Na América Latina, por ser um entusiasta das narrativas breves, esse é o gênero que mais acompanho. E, de modo geral, penso que vivemos um momento especialmente interessante.

Você falou sobre as pequenas editoras. Como vê a ampliação desse mercado em todo o país?

Penso que são elas que estão oxigenando o mercado literário como um todo e fazendo as coisas realmente acontecerem. Há boas editoras pequenas se consolidando e outras surgindo em todo o país. Aqui na Bahia, inclusive, com a Mondrongo, em Ilhéus, e a criação do selo Paralelo 13 S em Salvador. A Flip deste ano deu um grande espaço a elas e foi um momento muito bonito. Tomara que não tenha sido apenas um “mea-culpa”.

Como tem sido a experiência com o projeto do selo editorial Formas Breves, que publica um conto novo por semana, ao preço de R$ 1,99, em formatos compatíveis com diversos e-readers e tablets?

A gente deu uma parada agora e estamos fazendo uma análise, porque era muito trabalho (risos). Imagina publicar um conto por semana em dois anos? Era semelhante a editar 100 livros impressos, porque você fazia todo o processo de edição, desde a revisão à capa. E a nossa equipe era bem pequena para manter um projeto com essa estrutura: eu, Mika Matsuzake e Tiago Ferro.

Mas, a despeito do trabalho, você considera que a experiência funcionou/funciona?

Funcionou sim. Vendeu um monte, a R$ 1,99, e os contos tiveram um espaço interessante na mídia. A questão é que não conseguimos manter o pique, conciliar nossas atividades paralelas com o projeto. Demos uma congelada, digamos, mas os livros seguem à venda.

Você falou em atividades paralelas, e uma das suas atividades paralelas são justamente as oficinas literárias, inclusive a que te trouxe a Salvador em setembro. O que, na sua opinião, leva à “demonização” dessas oficinas?

Sou muito claro sobre isso, inclusive com os meus alunos. Eu penso que a escrita não comporta transmissão, você não consegue ensinar alguém a escrever. O que acontece é o seguinte: as oficinas servem como um atalho interessante para que o escritor iniciante consiga lidar com alguns dos erros mais comuns nessa área. E um dos maiores erros de quem chega pela primeira vez a uma oficina de literatura é o desejo de escrever como ele gostaria e não como ele realmente escreve. Ele tem um ideal de escrita – por exemplo, escrever é escrever como Clarice Lispector escrevia – e então ele vai em busca desse modelo e esquece que tem uma voz própria, que todos somos a soma das nossas experiências pessoais, das nossas referências. Penso que o escritor só se torna um escritor de verdade quando encontra essa voz própria, quando para de emular certas coisas. Nesse sentido, a oficina serve para dar a ele referências, para mostrar que a nossa voz é indivisível. Não acredito num caminho único, numa pasteurização da literatura, mas em caminhos possíveis e individuais.

Daí a opção, nessa oficina que você trouxe a Salvador, pelo diálogo com as outras artes? Escrever literatura a partir da experiência ativa com quadrinhos, cinema e televisão.

Sim. A ideia é alcançar um público bem diverso e exercitar o trânsito entre as linguagens, compreender a criação como algo muito mais orgânico e construir narrativas a partir de fotografias, filmes, canções e da livre associação de obras, incluindo a performance. Entender que o corpo também é texto. Se analisarmos as vanguardas históricas, vemos que o vínculo da literatura com as outras artes sempre foi algo forte e que isso foi se perdendo. A literatura sempre foi a mais purista das artes, aquela que mais se defende. Todas as outras artes, ao contrário, aproximam-se do texto. A crítica literária, por exemplo, é sempre um olhar da literatura para a literatura.

Você falou em encontrar uma voz própria. E lembrei de As Fantasias Eletivas, romance lançado em 2014 e no qual você aborda um tema hoje muito em voga, que é a questão de gênero, e no qual o personagem, que é uma travesti, tenta se tornar escritora.

O livro é a história da amizade entre um recepcionista de hotel, o Renê, e a travesti argentina Copi, que ganha a vida se prostituindo nas ruas de Balneário Camboriú. Ela é jornalista, faz pequenas fotografias e quer escrever. Fez uma mudança de sexo e tenta entender a sua vida, os seus processos, a partir da literatura. É impressionante como o livro se manteve atual, embora tenha sido lançado em 2014. De lá para cá, o preconceito só piorou, potencializou, e as discussões sobre questões de gênero também. Há dois anos, e fico feliz com isso, o livro está na lista dos indicados para leitura nos vestibulares de Santa Catarina, o que estimula a discussão sobre esse tema entre os jovens.

E o que te levou a esse tema naquela época?

Nesse livro, eu utilizo algumas referências que são autobiográficas, porque fui recepcionista de hotel e, assim como Renê, tive contato e fiz amizade na época com algumas travestis. Elas iam ao hotel, tomavam café da manhã por lá e aquelas histórias que contavam alimentavam os meus contos. Eram fantasmas que me rondavam, mesmo depois que deixei o hotel e me tornei um escritor. Eu ficava impressionado com a solidão daquelas pessoas, com o fato de morrerem tão jovens, com o modo como eram e são marginalizadas. E havia ainda a história do Raul Damonte Botana, o Copi, escritor argentino que escrevia em francês, morava na França e que se travestia em suas peças. Ele morreu na década de 80 de Aids. Eu uni as duas coisas nesse romance, prestei uma homenagem ao Copi e, ao mesmo tempo, resgatei aquelas histórias que me assombravam. Penso que Copi, a personagem do meu livro, possui aquela espécie de inteligência punk que o poeta Paulo Leminski também possuía, que é a capacidade de entender, de perceber as coisas da vida pela força da vida mesmo.

