O boteco espanhol virou taberna

Depois de visitar o La Taperia, no Rio Vermelho, o espanhol Benjamin Mendoza animou-se a produzir, em sua cozinha, pratos típicos da Galícia e mudar o perfil do tradicional Bar Cervantes, no Forte de São Pedro. Junto com a mulher, Vera Villaverde, transformou o boteco, que por mais de 35 anos fez concorrência ao Bar do Tirson, em um centro gastronômico rebatizado de Taberna Cervantes.

O cardápio tem arroz ao polvo, polvo à feira, tortilhas, paellas, costelinhas e um assado de porco cuja consistência da carne fica um pouco parecida à do jamón serrano. A casa passou por uma reforma há cerca de um ano e ganhou quadros com ilustrações de touradas e uma adega com bons vinhos a partir de R$ 43.

A trilha sonora também mudou e, de vez em quando, dá para fazer percussão com os talheres na mesa enquanto se escutam clássicos dos anos 80 no aparelho de televisão. Benjamin orgulha-se de já ter preparado pratos para o pessoal do Consulado da Espanha e de cuidar, eventualmente, de eventos no Instituto Cervantes.

Em maio, preferiu manter a TV do bar sem futebol e levou iguarias para a escola de idiomas, para que integrantes da comunidade espanhola vissem a final da Liga dos Campeões, entre Real Madrid e o Atlético de Madrid. Até nisso, distanciou-se do concorrente, onde se reúne a galera do BBMP!

Do passado de botecão, ficou o costume bem baiano de mesas ao ar livre, com casais de namorados, colegas em happy hour e o arrocha que vem da redondeza, lembrando que estamos no centro da cidade.

Taberna Cervantes Rua Forte de São Pedro, 64 – Campo Grande. Aberto todos os dias a partir das 10h30. Domingos e segundas, fecha por volta das 18h. No resto da semana, às 22h. 71 3014-5963

Destaque A paella é a principal aposta da casa e, normalmente, é servida de quinta a domingo. R$ 35 (para duas pessoas)

