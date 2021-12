"O axé não foi um movimento musical"

É em um belo sobrado vermelho e branco, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, que Sarajane passa a maior parte do tempo. Lá ela acompanha as atividades da ONG Acasa (Associação Crianças na Arte), que criou e preside há 18 anos. Sucesso nos anos 1980 com músicas como O vale, O coco e A roda, a cantora vendeu milhões de álbuns, tocou no Brasil todo, posou para a revista Playboy e foi figurinha fácil nos programas de televisão da época, a exemplo do Cassino do Chacrinha. O Velho Guerreiro apadrinhou a baiana, que hoje vive modestamente, anda de ônibus pela cidade e se divide entre cuidar dos cinco filhos, as ações espíritas na Casa do Caminho, em Sussuarana, e os poucos shows que faz na capital e interior. Mas ela quer voltar a fazer parte do mercado da axé music (termo que abomina). Nem que para isso tenha que apelar aos colegas famosos. Recentemente, pediu a Ivete Sangalo que a convidasse para participar de shows e a Carlinhos Brown que a ajudasse a conseguir patrocínio para seus projetos, que incluem o Carnaval e um álbum em comemoração aos 30 anos de carreira, completados este ano. "Tenho fé em Deus e nas pessoas. E acho que mereço. Sou uma profissional que levou o nome da Bahia ao mundo. Tenho direito que as pessoas me respeitem como artista".

Recentemente, você se manifestou nas redes sociais pedindo que Ivete a convidasse para participar de shows e que Brown a ajudasse a conseguir patrocínio. O apelo surtiu algum efeito?

O mercado do axé hoje é fechado. Aí, resolvi falar com Ivete, que é uma pessoa que adoro. Não a conheço, só a vi uma vez, é uma pessoa com muita energia positiva. Falei com a irmã dela, Cíntia, que ficou de ver, mas, enfim... De Brown, solicitei uma captação de recursos. Fiz um projeto há um ano e, até hoje, não tive apoio. Como ele é uma pessoa que conheço desde criança e é um empresário... Foi isso.

Mas eles entraram em contato?

Não. Não tive retorno dos dois. Apenas Margareth Menezes e Magary Lord me convidaram. Devo cantar com eles no Carnaval.

Como era a relação com outros artistas? Vocês tinham consciência de que estavam criando um movimento musical?

O axé não foi um movimento musical, foi uma movimentação. Se o axé fosse um movimento, ninguém estaria fora da mídia agora.

E quando o axé se consolidou, como foi para a sua carreira?

Na verdade, ninguém criou axé nenhum. É uma mentira ridícula falar que alguém criou o axé. É ser contra a nossa cultura, é ser agressivo com as comunidades negras. Eu não criei nada, não sou mãe e nem rainha de nada. Eu respeito a cultura africana, é a minha origem.

