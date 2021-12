"O almoço em família, que era obrigação, virou escolha"

O almoço de domingo não é mais o mesmo. Aquele encontro ritualizado, com lugares fixos em uma mesa formalmente arrumada, o patriarca na cabeceira, só as mulheres na cozinha, foi aos poucos se transformando em reuniões despretensiosas, nas quais o mais importante é manter os laços familiares e não a obrigação. Este é o resultado a que a socióloga Nilce de Oliveira chegou ao investigar almoços domingueiros de famílias baianas. A pesquisa está no livro Narrativas de comer no mundo da vida, publicado pela Edufba. Nilce, cujo trabalho é centrado na antropologia da alimentação, defende que não há nutrição sem linguagem. Atualmente, a professora do curso de pós-graduação da Escola de Nutrição da Ufba está concluindo um estudo sobre hábitos alimentares de moradores do subúrbio ferroviário. Ela observou que, mesmo entre esses grupos, já existe uma preocupação pela busca de alimentos saudáveis. A saúde também foi a tônica da pesquisa realizada em escolas públicas da cidade para verificar a situação da merenda escolar. Para a professora, ainda vivemos um abismo entre as políticas disponíveis e o cotidiano de merendeiras, educadores e familiares. O trabalho, apresentado no 1º congresso Comer na escola, realizado em Barcelona, vai virar livro e deve ser publicado pela Edufba ainda este ano. À Muito, Nilce falou sobre estes temas.

Na sua pesquisa, sobre almoços de domingo com famílias baianas, a senhora aponta para a simplificação de um ritual. Em sua opinião, isso diminui a importância desses encontros?

Não. A formalidade do ritual mudou, quebrou-se a autoridade, a hierarquia, de ter o lugar na mesa, o pátrio poder, o pai na cabeceira. Isso acabou. Mas o encontro ainda é um valor buscado pelas famílias.

Que valor é esse?

É o valor da sociabilidade, do encontro, do estreitamento dos laços. A família se modificou, mas ela não perdeu a sua importância como o principal grupo afetivo das pessoas.

Algumas famílias ainda mantêm encontros mais tradicionais aos domingos...

Sim, mas não é a maioria. No passado, esse hábito era semanal e as pessoas entendiam isso como uma obrigação. Mas isso foi se tornando escasso, limitando-se a aniversários, Natal, Páscoa. Hoje, a mulher trabalha cada vez mais e, em cada subgrupo dessas famílias, aumentou a demanda por privacidade, por ter um domingo de repouso. Mas, esse aconchego familiar, essa necessidade de afeto é muito maior agora do que antes, com as pessoas buscando algo mais sincero e natural. O que era obrigação virou escolha.

No dia a dia também é mais difícil que todos tenham tempo para almoçar juntos.

Mas isso não impede que eles se encontrem, o que tem até um lado de praticidade para algumas mulheres. Na casa da mãe, é a mãe quem prepara, o que é um conforto.

E nas famílias em que os homens cozinham? Ou naquelas que não têm casais formados por mulheres?

Nos grupos pesquisados ainda há um conservadorismo forte. Não encontrei famílias de duas mães ou de dois pais e em poucas o marido assumia a liderança. Vários disseram que gostavam de cozinhar, mas não no cotidiano. Essa é a diferença entre homens e mulheres. Quando o homem vai para a cozinha, é uma distração. Ele até pode assumir o almoço de domingo, o churrascão, a feijoada, mas não assume a responsabilidade diária. Nessas famílias, que são ricas, as mulheres administravam a casa, mas tinham empregadas. Em alguns casos, contratavam empregados até para os domingos, mas o mais comum era que a empregada deixasse a comida pronta no sábado. Aí os filhos levavam sorvete, coca-cola, cerveja, toda uma complementação industrializada.

Onde estão as mulheres que cozinham cotidianamente?

Em outra classe social. Em Periperi, na pesquisa que ainda está sendo concluída, todas assumem o dia a dia da cozinha. Ao contrário das entrevistadas da Graça, do Canela e da Barra, vimos famílias em que as mulheres preparam a comida e saem para trabalhar levando o almoço. Não tem negócio de comer na rua porque é caro. A única exceção é a de quem tem política de alimentação no trabalho.

Na pesquisa em Periperi, a senhora observou se, entre essas famílias, há preocupação com alimentação saudável?

Sim. Nas primeiras entrevistas que fiz em torno da Praça da Revolução encontrei pessoas com o discurso de nutricionista. No posto de saúde do bairro tem uma equipe de nutrição funcionando muito bem. Mulheres diziam: "Meu marido continua gostando de feijoada, mas eu engano ele, faço feijoada light", que é sem toucinho, sem gordura, sem pé de porco. A pesquisa de orçamento familiar do IBGE mostra que está havendo no Brasil, mesmo entre as classes populares, a inclusão de frutas e verduras, mas ainda está aquém dos pré-requisitos nutricionais. Isso é cultural, e uma mudança cultural é demorada mesmo. Sem contar que frutas e verduras são caras em relação a outros alimentos.

Frutas e verduras têm sido incluídas até nas redes de fast-food, numa tentativa de frear a queda de vendas. A saúde está se tornando um fator relevante quando as pessoas vão escolher o que comer?

Eu diria que é por aí, mas há algumas diferenças. Nos Estados Unidos, fast-food é o que há de mais barato. No Brasil é caro. Então, essa introdução de saladinha no McDonald's não chega às classes populares. Para eles, ir ao Mc Donald's é num dia de festa. O "PF" de Água de Meninos, que é feijão, carne de jabá cortada com verdura, é o que se come lá todos os dias. Essas redes não competem com o PF, veja a localização delas. Não tem

McDonald's na periferia.

Há 50 anos, o desafio no Brasil era eliminar a desnutrição. Hoje, é lidar com a obesidade. Como passamos tão rapidamente de um ponto a outro do problema?

Foi a industrialização. A Segunda Guerra Mundial mudou o trabalho feminino no mundo ocidental. No pós-guerra, a indústria de alimentos cresceu, foi preciso se reorganizar para suprir tanta falta. E a conservação do alimento é química, à base de sal e açúcar, os dois grandes vilões da obesidade. Está aí o problema de nossa transição nutricional. Além disso, a comida obesogênica é mais barata do que a comida natural. Veja quanto é um quilo de inhame e um quilo de macarrão, quanto é um quilo de fruta para fazer suco e quanto é uma garrafa PET de refrigerante.

Mas a sociedade tem consciência de que a obesidade é um problema de saúde ou nos tornamos gordofóbicos?

A obesidade é uma doença e está sendo tratada como um desleixo, o obeso é visto como uma pessoa que não se cuida, não como alguém que precisa de cuidado. No padrão estético atual, o corpo bonito é o corpo magro. A beleza tem sido usada até como apresentação para emprego. Felipe Fernández-Armesto, historiador espanhol, diz que o mundo é suscetível a mudanças. Estamos numa conjuntura em que saímos da comida saudável caseira para comer o industrial, mas isso vai mudar. E vai mudar por causa da obesidade, por esse conjunto de doença derivadas de maus hábitos alimentares.

Hoje há um excesso de informação sobre a comida e as pessoas parecem perdidas. Uma hora ovo faz bem, depois é o vilão, o detox é ótimo, depois é apenas marketing. Como saber no que acreditar?

Aqui nessa escola predomina uma linha científica da nutrição, que passa por cima de todas as modas. Não é na revista nem na televisão que as pessoas vão encontrar orientação adequada sobre o que comer. E há algo muito sério: o Brasil ainda está numa fase em que a política alimentar básica é voltada para a população carente. O que é o Bolsa Família? O Fome Zero? São programas importantes, porque ainda tem muita gente que não tem o que comer. Mas são políticas atrasadas.

A escola não seria este lugar de atualizar a educação alimentar?

Numa situação ideal, sim. Mas os professores acham que não são preparados para isso, que receberam uma formação em pedagogia e nas matérias específicas, como português ou matemática, mas não para educação nutricional. O professor acha que trabalha muito e ganha pouco. Ele vê isso como um extra, mas sem recompensa salarial ou de melhores condições de trabalho.

Desde 2012 temos uma lei municipal que proíbe as escolas de Salvador de comercializarem alimentos com alto teor de gordura. Não é um caminho?

É, mas apenas nas escolas de classe média, porque na escola pública, a merenda é feita lá. Pela legislação, tem a nutricionista que elabora o cardápio, mas quem faz a merenda é a cozinheira. E ela não é uma profissional, é uma dona de casa que leva seus hábitos culinários para a escola. E quem administra isso é a diretora, que não tem formação alguma em nutrição. A escola recebe um cardápio da nutricionista, mas o abismo se dá entre a confecção deste cardápio e o dia a dia da escola.

No Ceará, a nutricionista de uma escola pública requalificou as merendeiras, instalou uma horta, propôs um recreio mais ativo, incluiu comida regional no cardápio. Nada disso parece ser tão caro ou difícil. Por que não fazemos também?

Aqui na Bahia, tanto na rede estadual quanto na municipal, não existe a função de cozinheira. É uma mão de obra terceirizada, que não fica muito tempo. Também não há nutricionista suficiente. Se você pegar o Pnae (Plano Nacional da Alimentação Escolar), o discurso é perfeito. Mas só isso. Ano passado, o Pnae montou um núcleo colaborador com as universidades em Salvador. No mesmo momento em que eles davam treinamento, surgiu o escândalo de uma escola onde a merenda eram duas bolachas cream cracker com um suco ralo de maracujá. Entre a política escrita e a realidade de cada escola, há um abismo. As diretoras são umas heroínas, que fazem até rodízio de recursos, mas isso apenas não resolve.

E quando as crianças levam merenda de casa, por que é difícil que os pais façam escolhas saudáveis?

Na hierarquia social da merenda, quem tem dinheiro leva para comprar, é o bacana; o segundo é quem leva merenda de casa; e o terceiro é quem come a merenda da escola. Esse daí é discriminado como coitadinho porque come "esmola". Isso reflete nosso elitismo. Na porta da escola, o que é vendido é ainda pior, mas sabe o que diretoras dizem? Quem vende ali é o pai do aluno, que também guarda o carrinho dentro da escola. Aí não está mais em jogo a alimentação saudável, mas a sobrevivência de uma família.

