Novo restaurante do chef Fabrício Lemos aposta no simples

Não mente quem diz que a simplicidade é o maior dos luxos. Em busca de resgatá-la, os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca inauguraram em dezembro passado o Ori, para fazer par ao outro restaurante do casal, o Origem. Fabrício explica que, volta e meia, apareciam por lá clientes pedindo que abrissem para o almoço e também gente que não era tão fã assim do comprido menu-degustação.

E se quisessem sentar e comer só uma porção de abarajés, como batizou a criação que mistura as duas preciosidades baianas? Ou, então, um pão-delícia com tinta de lula e aratu crocante, que mais parece um hamburguinho muito inovador e nosso? Essas entradas, já clássicas, estão no Ori, ao lado de pratos principais que também são puro afeto.

Experimentamos a carne de sol com pirão de leite, chips de aipim e cebola brûlée. A carne estava super macia e suculenta e duvidamos muito que se ache por aí um aipim mais sequinho e crocante que aquele. É a comidinha de casa – ou do boteco – elevada à condição de alta gastronomia. O preço é que, bem, está mais para o luxo, mesmo. Custa R$ 72.

O valor médio das entradas é R$ 44; dos principais, R$ 68; e das sobremesas, R$ 26. Pedimos a Delírio (creme brûlée de doce de leite, creme de limão siciliano, farofa de pistache, frutas vermelhas e sorvete de manjericão), tão saborosa e equilibrada que não poderia ter outro nome.

É de Lisiane a mente por trás dos doces. Danilo Fernandes, “repatriado” do Al Mare, é o chef residente. A ideia é que o cardápio, enxuto, seja também mutante.

Ori | Av. Santa Luzia, 656, Horto Florestal. Tel.: (71) 98890-8357. De terça a sábado, das 12 às 15h e das 19h às 22h.

Destaque | O restaurante investe em ingredientes locais e inova a cozinha baiana, sem perder a ternura jamais. As entradinhas e pratos principais empolgam, mas lembre de deixar espaço para a sobremesa.

