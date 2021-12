Novas baianas

O obscurantismo está à espreita, eriça-se, avança, querendo mandar no que as pessoas são, no jeito como devem ser chamadas, no modo como irão amar. Felizmente, a ofensiva já está a postos e não só caminha como lacra.

Uma cena incipiente na música brasileira reúne artistas que transitam entre gêneros para cantar e celebrar a diversidade. Um dos expoentes deste movimento é a banda As Bahias e a Cozinha Mineira, que se apresentou pela primeira vez em Salvador no último dia 20. No repertório estavam as canções do álbum de estreia do grupo, não à toa batizado Mulher, lançado em novembro passado. As músicas foram escritas e são cantadas por duas mulheres transexuais, a baiana Assucena Assucena, 28, nascida em Vitória da Conquista, e a paulistana Raquel Virgínia, 27.

Elas se transformaram n'As Bahias quando cursavam a faculdade de história na Universidade de São Paulo (USP). Para Assucena, o apelido era um tanto óbvio, mas Raquel ganhou a alcunha por ter morado por quase três anos em Salvador. Ela veio para a cidade aos 18, tentar a vida como cantora de trio elétrico. "Era uma época que Ivete estava estouradaça. Aliás, ela sempre está, né? Eu era encantada por ela e por Daniela Mercury também. Ficava perturbando minha avó dizendo que ia morar aqui, até que vim mesmo dar close".

Na sua cabeça pensava que bastava só chegar e respirar um ar de axé. Não sabia direito quem procurar, nem o que fazer. Numa das poucas vezes em que conseguiu se apresentar, levou calote do produtor e acabou voltando para São Paulo, mas não se arrepende da estada. "Aqui eu despertei para a minha negritude e para a liberdade". Lá, encontrou Assucena em sua migração às avessas. Tinham tanto em comum que a amizade era mais natural que opcional.

A primeira vez que tocaram juntas foi numa banda em tributo a Amy Winehouse, em 2011. Junto com o mineiro Rafael Acerbi, criaram a Preto por Preto, para fazer um parzinho à canção Black to Black. Unidas por uma diva, reinventaram-se por outra. No ano seguinte, passaram a pesquisar a obra de Gal Costa e a compor as próprias músicas, essas mesmas que se ajuntaram no ótimo Mulher. Algumas canções nasceram na beira do rio São Francisco, outras vieram dessa coisa antiga mesmo que é sofrer de amor, passando por feminismo também, e como não.

Assucena faz questão de lembrar, porém, que primeiro vem a arte, depois a militância. "O disco tem um caráter mais lírico, mas esse lirismo é político em si mesmo. A gente sempre é um ser político". Ela acredita que há um anseio por liberdade que acaba ressoando na música. "É uma forma de responder artisticamente a tudo que está acontecendo".

No dia 1 de julho, a banda deve voltar a Salvador para se apresentar ao lado de Liniker e Tássia Reis, outros ícones da nova cena, na turnê Salada de Fruta. "Nossa dignidade é sempre colocada de forma suspeita ou nula. Então, é bom que a gente seja uma novidade. Mas também é bom que deixe de ser", fecha Raquel.

