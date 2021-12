Nova sede do Neojiba tem um dos melhores isolamentos acústicos da cidade

Fuga y Misterio, do argentino Astor Piazzolla, encerra a primeira apresentação de vinte estudantes do Instituto de Educação, Cultura e Desenvolvimento (Iced), de Teixeira de Freitas. Eles estão na sala de espetáculos da nova sede dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba), no Parque do Queimado, na Liberdade. Fora os instrumentos e as palmas ao fim de cada música, não se escuta nem o barulho do ar-condicionado, um silêncio que agradaria a João Gilberto. O projeto de isolamento acústico, que custou US$ 70 mil (cerca de R$ 262 mil), é o primeiro no Brasil da empresa japonesa Nagata Acoustics.

Enquanto o público faz a primeira salva de palmas, e os músicos posicionam-se para o próximo número, o fundador e diretor do Neojiba, o maestro Ricardo Castro, levanta-se da cadeira, põe-se próximo à porta e elogia a apresentação ao pé do ouvido de um funcionário da Secretaria Estadual de Cultura. “Muito bom”, sopra o homem que ajudou a formar mais de 10 mil jovens em todo o estado desde que o Neojiba iniciou as atividades, em 2007.

Durante a apresentação, Castro se desloca duas vezes para fechar a porta que havia sido aberta por estudantes e, na segunda, coloca a cabeça e tronco para fora da sala e avisa que a porta tem que ficar fechada. Assim não há isolamento acústico que resista. “É uma sala de primeiro nível, feita para eles. Não só para os músicos profissionais”, orgulha-se.

Castro conta a história de um jovem estudante que, ao conhecer a sala, lhe disse que pela primeira vez tinha ouvido o silêncio. “Faltava silêncio na Bahia”. Aliás, com a recente morte de João Gilberto, uma das muitas histórias publicadas a seu respeito foi a interrupção de um show no Teatro Castro Alves com o cantor perguntando se alguém da produção poderia ir ao Clube Carnavalesco Cruz Vermelha, na vizinhança, pedir para que diminuíssem o ruído.

O modelo de excelência na formação musical do Neojiba foi inspirado no Sistema Nacional de Orquestras e Coros Juvenis e Infantis da Venezuela, conhecida mundialmente como El Sistema. Antes que alguém grite “vá para a Venezuela!”, o projeto foi criado em 1975 – portanto 24 antes de Hugo Chávez chegar à presidência do país – pelo maestro José Antonio Abreu. “No caso deles, é uma fundação de estado, com o dinheiro do petróleo”, explica Castro.

Desde 2009, o Neojiba é gerido pela organização social (OS) Instituto de Ação Social pela Música (IASPM), por meio de um contrato de gestão com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS). O projeto é mantido com verbas públicas, patrocínio de empresas, por meio da Lei Rouanet, e doações da sociedade civil.

Graças ao prestígio do maestro na Europa, onde morou por três décadas, o Neojiba consegue também descontos na contratação de obras. “A Nagata cobrou bem menos do que o usual para implantar o isolamento acústico”, afirma. Em breve, a empresa vai realizar o mesmo serviço no Memorial da Água, sala de ensaio cujo nome faz alusão ao Parque do Queimado, onde funcionava o primeiro sistema de tratamento de água do Brasil. Por causa dele, o bairro vizinho ganhou o nome de Caixa D’Água.

Excelência

Os contatos no Velho Continente também atraem estudantes europeus, que vêm como bolsistas. A Universidade de Genebra conta como créditos o tempo que eles ficam aqui. “Alguns programas se dispõem a ensinar música para tirar jovens das ruas. Nós formamos estudantes para que possam tocar na Filarmônica de Paris”, diz.

O maestro relata que alguns músicos estrangeiros bancam a própria viagem e estada para conhecer o Neojiba. Uma dessas visitantes é ex-aluna de Castro na Suíça, a pianista italiana Arianna De Stefani, que participou no último fim de semana, no sábado e no domingo, de um concerto a quatro mãos com o maestro. Foram os dois primeiros eventos do Fim de Semana Portas Abertas, em que o Neojiba vai oferecer uma programação musical e visitação às instalações. A nova sede estará aberta aos sábados e domingos, das 10h às 18h.

Adeilson Sodré, 23, já viajou com o Neojiba para a Europa e Estados Unidos

Jovens que vêm de lá, jovens daqui que viajam. Aos 23 anos, o violonista Adeilson Sodré já participou de quatro turnês com o Neojiba. Duas na Europa, uma nos Estados Unidos e outra no Sudeste no Brasil. “Eu comecei a estudar violino no Colégio Carlos Santana, no Nordeste de Amaralina. Mas vim para cá porque tem uma infraestrutura melhor”, conta.

Em setembro, Kívia Santos parte para um programa de mestrado na Suíça. Atualmente integrante do coro do Neojiba – que continua nas instalações do TCA –, Kívia começou a estudar violino aos 5 anos por admirar o som do instrumento nas mãos da irmã mais velha. Na adolescência, percebeu que havia poucas mulheres tocando contrabaixo e migrou para esse instrumento, pelo qual acabou se afeiçoando.

Sobre as novas instalações do programa, Kívia destaca a sensação de estar no próprio lar. “Aqui, o Neojiba é prioridade”, diz a contrabaixista. “Nada como ter a sua casa”, completa o maestro Helder Passarinho, um dos coordenadores do Neojiba.

Multiplicação

A vinda dos estudantes do Iced de Teixeira de Freitas a Salvador foi simbólica. Esta semana, a cidade do extremo sul recebe o primeiro núcleo territorial do Neojiba, um programa de formação de maestros para bandas, fanfarras e coros, além da formação de reparadores de instrumentos para as filarmônicas nas cidades da região. Os próximos núcleos territoriais serão os de Feira de Santana e Irecê.

Atualmente, o Neojiba conta com 1.900 alunos diretos, além de 6.500 jovens que estudam em instituições parceiras em todo o estado. Em 2016, o programa começou a ter multiplicadores, bolsistas que recebem R$ 1 mil por mês e atendem até 30 estudantes de música cada um. O salário de um professor chega a R$ 3.500. “Temos uma política salarial conservadora e preventiva”, diz Castro.

Para ele, o Neojiba é um programa barato na relação custo-benefício. O orçamento anual é de R$ 13 milhões. No ano passado, com o projeto do Parque do Queimado, o Neojiba obteve 70% dos recursos na iniciativa privada, por meio da Lei Rouanet. “Foi a maior captação da Bahia”.

A cada ano, o Neojiba seleciona 40 jovens para uma formação que dura 10 meses, por meio do Programa de Capacitação em Ensino Musical Coletivo (Procec). Os jovens são preparados para atuar nos projetos e filarmônicas que integram a Rede de Projetos Orquestrais da Bahia.

História

O Parque do Queimado tem uma dupla importância histórica. Por um lado, ele fica localizado em uma área que era uma saída da cidade para o sertão. Aliás, o Neojiba deve ganhar outra sala de ensaio, batizada de Memorial do Sertão. Foi por ali também que na luta pela Independência do Brasil as tropas nacionais passaram vindas de Cachoeira, dando origem à Estrada da Liberdade.

O projeto de isolamento acústico custou US$ 70 mil, cerca de R$ 262 mil

Outro fator histórico é que o parque foi a primeira central de tratamento e distribuição de água do Brasil, história que começa por volta de 1600, quando padres jesuítas descobrem no local uma fonte que abasteceria a Soledade e a Lapinha até o século 18. Em 1852, o governo imperial finaliza a construção de um prédio no estilo neoclássico para abrigar a primeira distribuidora urbana do Brasil.

Em 1984, o prédio, que pertencia à Embasa, foi tombado como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A reforma do complexo custou cerca de R$ 4 milhões. “A reforma da Concha Acústica custou R$ 90 milhões”, compara Castro.

O diretor-geral do Neojiba não tem dúvidas da importância do projeto. “As nossas expectativas estão muito acima de qualquer programa, incluindo escolas de nível superior”. Para ele, esse é um programa que deve ser perene. “Não pode ser feito sem garantir uma estrutura de qualidade”. Castro defende a função do artista na sociedade e considera que, antes de servir como entretenimento, a música deve formar cidadãos. Desde os primeiros acordes.

