Nova hamburgueria gourmet no Itaigara

Com cara de loja de rede de fast-food, o The Black Beef abriu sua primeira franquia em Salvador como mais uma opção para a cidade que foi tomada por hamburguerias gourmet. A comida, de fato, é fast e o hambúrguer não demorou nem 15 minutos para ficar pronto, mas o sabor não é afetado por isso – a carne é muito suculenta e não fica atrás dos concorrentes.

São oito opções de hambúrguer, um deles trocado a cada dois meses e feitos pelo chef com carne de costela bovina e com pães artesanais fornecidos pela Padoca da Lulu, que custam entre R$ 16 e R$ 25. Os pães são um pouco pequenos para o sanduíche, o que pode fazer você se sujar um pouco ao comer, e, como o tamanho é padrão, não devemos esperar mudanças.

A hamburgueria, que tem como um dos sócios e garoto-propaganda o ator Caio Castro, também tem uma opção para os vegetarianos. O Super Brie (R$ 24) é feito com burguer de queijo brie e leva geleia de pimenta e parmesan cream. Os milk-shakes também não podiam ficar de fora, são cinco sabores: Paçoca, Ovomaltine, Nutella, Oreo e Ninho. Os copos de 400 ml custam R$ 15, mas no dia que fomos não estavam sendo servidos por um defeito na máquina.

O local também permite a entrada de cachorros, tendo até uma opção bem-humorada no cardápio: o Totó é um sorvete de baunilha com biscoito que vem com água de cortesia e custa R$ 6. A lanchonete também serve três opções de batatas fritas; uma delas, a Brie’n Fries (R$ 13), vem com queijo brie, crispy de bacon e geleia de pimenta.

The Black Beef: Shopping Paseo Itaigara, L1, Av. Antônio Carlos Magalhães, 1.370 – Itaigara. Horário: das 11h30 às 23h

Destaque: O Big Black Beef é o carro-chefe da casa. Ele é a única opção com duas carnes e tem muçarela artesanal e cebolas caramelizadas no pão australiano. Sai por R$ 25.

adblock ativo