"Nosso lema é levar livros onde o povo está"

Flávia Garcia Rosa praticamente não sai da Ufba. Ainda estudante de comunicação, foi estagiária da Edufba e lá permanece, desde 1998, como diretora, função que exerce em paralelo às aulas de design gráfico na Escola de Belas Artes, onde ensina desde 1979, e ao trabalho na Associação Brasileira de Editoras Universitárias (Abeu), que ajudou a fundar e que este ano comemora três décadas. No início deste mês, foi surpreendida com um dos prêmios mais respeitados do meio editorial universitário, o Reconhecimento ao Editor, que será entregue no dia 23, na Universidade Autônoma do México. Seu nome foi indicado para representar o Brasil por editores de todo o país, em maio, num consenso em torno da importância do trabalho que vem realizando. Nesta entrevista, Flávia fala sobre o mercado literário, crise econômica, pesquisa, acesso gratuito a produção científica e paixão por livros.

A senhora foi a mais votada por editores de universidades de todo o mundo para receber o prêmio Reconhecimento ao Editor Universitário 2017, que será entregue este mês, dia 23, na Universidade Autônoma do México. Como recebeu a notícia?

A indicação ocorreu em maio, durante a assembleia anual dos editores universitários. Não foi algo que eu pleiteava, mas aceitei. Acabou sendo uma grande surpresa. No dia em que soube da premiação, estava numa reunião com o reitor e todos os gestores e comecei a chorar. Foi uma emoção, porque atuar na área editorial, no âmbito de uma instituição pública, é desafiador, temos que nos reinventar a cada dia. Claro que esse não é um prêmio individual, um mérito individual, mas a premiação de um trabalho desenvolvido em equipe. Estou desde 1998 na direção da Edufba, fui estagiária enquanto ainda cursava comunicação, devo muito à instituição que represento e que confiou em mim. Penso que para nós, que vivemos e trabalhamos no Nordeste, premiações como essa têm um impacto ainda maior, por conta das barreiras que enfrentamos.

Além de dirigir a Edufba, a senhora dá aulas. Como se dá o trânsito entre essas duas atividades?

Sou professora da Escola de Belas Artes da Ufba e tento manter o tempo todo vivo também o lado acadêmico, pois creio que tenho contribuições a dar. Sei que fujo um pouco do perfil dos professores, porque essa área requer um conhecimento prático. E é justamente isso que eu levo para os alunos. Demorei a fazer mestrado e doutorado, porque gostava da gestão, da coisa prática, do processo editorial, receber um livro no Word e acompanhar etapa por etapa a transformação do original em um livro.

O repositório institucional da Ufba já alcançou mais de meio milhão de downloads. Como está hoje o acesso livre à produção da universidade?

Avançamos bastante. No ano de implantação do projeto, 2010, tínhamos cerca de mil acessos/dia. Hoje, sete anos depois, chegamos a mais de quatro mil acessos/dia, o que é muito representativo. Precisamos agora ampliar o número de documentos disponibilizados, porque o princípio do repositório institucional é de autoarquivamento. Sei que todos nós, professores, somos muito ocupados, mas o ideal é que, ao voltarmos de congressos, disponibilizemos nosso trabalho. Deste modo, teríamos a representação de tudo que a universidade produz. E o interessante é que este é um ambiente que não permite apenas textos, mas imagens e imagens em movimento, e isso é ideal para uma universidade como a Ufba. Em Belas Artes, por exemplo, temos instalações e exposições que são resultado de pesquisas. Então é possível disponibilizar todo esse material no repositório, que permite ainda a inclusão de partituras, músicas, vídeos etc.

E isso já acontece, de fato? Esse material já é efetivamente depositado no repositório da Ufba?

Boa parte, sim. A questão é mobilizar os professores e encontrar meios para ampliar a disponibilização do conteúdo. O ideal seria termos uma equipe. Inicialmente, fizemos uma grande mobilização e conseguimos obter um avanço, que é termos todos os projetos de pós-graduação direcionados obrigatoriamente para o repositório. Hoje, a pessoa só recebe o diploma após fazer o depósito. Alguns reclamam disso, dizem que desejam publicar, mas, veja, se algum editora publicar sua tese sem fazer adaptações, exatamente como você defendeu, desconfie dessa editora.

E esse acervo é divulgado para todo o mundo?

Sim, e temos acesso a dados estatísticos do próprio sistema que apontam quais países estão baixando esse material. Temos uma limitação por conta da língua, claro, mas há uma população imensa de língua portuguesa no mundo e em países que têm grande dificuldade de acervos, como, por exemplo, países da África. Uma das maiores comunidades no repositório é da área de saúde. Agora, imagine como esse material tem sido útil para o desenvolvimento de outras pesquisas.

Como a crise que aflige os pesquisadores e universidades brasileiras tem atingido a Edufba?

Bom, temos uma sistemática de trabalho que é a seguinte, temos uma equipe de estagiários. Capacitamos pessoas para atuar na área editorial, são mais de 20 estudantes de diversas áreas, letras, comunicação, design, biblioteconomia e outras. Mas tem sido um desafio. Ainda não sentimos tanto a crise, mas percebemos que houve uma redução nos recursos oriundos de parcerias com programas de pós e pesquisadores em decorrência da crise. E como temos enfrentado isso? Bom, temos investido na participação em eventos, estamos tentando levar o livro onde o povo está, esse é o nosso lema agora. Para mim, não interessa se vamos para o lançamento tal ou a palestra tal, e se chegou lá só vendemos três livros. É um investimento no fortalecimento da marca. Temos usado também os recursos de divulgação na mídia virtual, no Instagram, no Facebook, fazendo promoções. Todo final de mês, pensamos em datas que iremos homenagear e preparamos um cronograma. Estamos ampliando nossa presença, inclusive em outras universidades, como a Uneb, e, através da Abeu, participamos de eventos acadêmicos fora da Bahia. Participamos da Bienal do Livro de São Paulo, por exemplo. Claro que não conseguimos montar um estande próprio, mas estamos com nossos livros no estande da Abeu em um módulo onde podemos expor cerca de 200 livros. Este ano, teremos o Intercom em Curitiba e pretendemos estar lá. Já estamos nos articulando nesse sentido com a editora local.

A senhora falou sobre a Abeu. Qual o papel desta entidade na difusão do livro universitário?

A Abeu nasceu há 30 anos a partir da reunião das editoras universitárias do Nordeste, que decidiram estabelecer uma permuta de livros, para tentar fazer com que essas publicações ultrapassassem os muros dessas instituições. E esse processo acabou ganhando dimensão nacional. Esse é outro trabalho de que eu gosto muito, sou diretora de comunicação da entidade, que é o trabalho associativo. Recentemente, recebemos a visita técnica de um profissional da editora da Universidade Federal da Grande Dourados, lá no Mato Grosso do Sul. Eles têm dez anos de atividade e se basearam no modelo da Edufba. Essa troca é maravilhosa. A Unesp vai realizar um feirão e nos liga para saber se temos encalhe. Eu digo que não, que não temos encalhe. Trabalhamos com impressão sob demanda. Só terceirizo capa e acabamento. Tenho as máquinas aqui. Esse é outro meio de tentar driblar a crise.

E quanto à relação da Edufba com as livrarias e as distribuidoras?

Temos um distribuidor, mas algumas livrarias, em decorrência da crise, não estavam prestando contas. E vivemos das vendas em livrarias. Outro aspecto nessa questão, que considero extremamente grave, é o fato de não termos no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, uma política de aquisição de livros para as bibliotecas. Sabemos que o mercado mudou, que as bibliotecas estão investindo muito mais nos livros digitais, mas recebemos inúmeros pedidos de doações e a editora precisa sobreviver. Precisamos ter uma política sistemática de aquisição. Nossos autores, em sua maioria, publicam livros sobre a Bahia, a cultura da Bahia, então seria um modo de equipar essas bibliotecas, estimular a leitura e apoiar a manutenção das editoras.

É possível fazer um balizamento da produção acadêmica da Ufba a partir das publicações? Quais áreas produzem mais conhecimento?

Olha, as áreas que têm no livro a sua tradição de publicação são as ciências humanas e sociais aplicadas, comunicação, antropologia, história, economia... A maioria vem dessas áreas. Mas, quando fazemos lançamentos coletivos, noto que há uma multidisciplinaridade acentuada. Educação também é uma área que publica bastante. E nosso catálogo hoje é bastante forte em questões de gênero, sobretudo graças ao Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (Neim). Os núcleos de pesquisa que estão dentro da universidade e produzem novos conhecimentos, isso vai se refletir diretamente naquilo que a editora publica.

A Ufba tem uma tradição, desde sua criação, em ciências humanas em arte.

Sim, especialmente em artes. Embora não seja apenas isso. Agora, por exemplo, estamos trabalhando em um livro de engenharia e alguns autores dessa área desejam publicar. Mas não querem edições impressas, apenas disponibilizar no repositório para que os alunos tenham acesso. Fazemos isso também. Todo o material no repositório institucional é gratuito.

Há outros projetos do gênero em curso?

Participamos de um projeto no Portal SciELO, que hoje é referência internacional. Eles convidaram inicialmente a editora da Fiocruz, que é da área de saúde, e ela sugeriu duas outras, a Edufba e a Unesp. Então participamos desse projeto-piloto de uma plataforma de livros. O SciELO tem livros disponíveis em acesso livre e também para venda. Quem define isso é a editora. E o livro pago pode ser adquirido inteiro ou por capítulos. Nessa plataforma, temos um número bem maior de livros com acesso aberto do que pago, até mesmo por uma questão de coerência com o nosso projeto inicial. Hoje, esse projeto já abrange mais editoras e vem sendo ampliado. Lá, o acesso é bem maior e o alcance também, pois há uma vinculação com o site de buscas do Google.

Na opinião da senhora, a internet rouba leitores do livro impresso?

Bom, posso falar a partir da nossa experiência. Para nós, a internet ampliou a visibilidade e as vendas, embora não tenhamos ainda uma loja virtual própria. Já possuímos, por exemplo, uma coleção de livros em formato e-pub, e a diferença de download é imensa, em relação aos livros em PDF. No caso do e-pub, a necessidade de ter um programa leitor era um empecilho, pois muitos não sabiam que precisavam disso. Então criamos um tutorial que antecede o download. Esse é um formato bem mais interessante para a área acadêmica, por permitir o acesso a vídeos e a fontes da informação. Nesse formato, já temos 25 livros editados.

Quantos livros, no total, a Edufba já editou?

Creio que tenhamos perto de dois mil títulos (1.500 ativos no catálogo). Nos últimos anos, crescemos em número de publicações. Por ano, temos mantido uma média de 90 a 120 títulos. Resta saber se esse número será afetado pela realidade que vivemos.

A Flip deste ano abriu maior espaço às falas de mulheres e negros. A senhora acredita que divisões são necessárias como base de fortalecimento?

São questões únicas. Mas o momento, para mim, é de integrar as discussões e não de segmentar o debate.

Houve um aumento no número de publicações de autoria feminina?

Posso garantir que sim. Temos livros que já estão em terceira edição. Por exemplo, Mulher Negra: Afetividade e Solidão [de Ana Cláudia Lemos Pacheco], que é um sucesso de vendas e está disponível gratuitamente no repositório, o que só fez ampliar seu público leitor.

