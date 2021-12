Noite de glamour no subúrbio

Para que se acabe o enfado no mundo, era o caso de chamá-las para trabalhar nas maternidades, inspirando as mães a batizar os bebês que nascem. Espie que coisa mais maravilhosa: Laís Fennel, Bárbara Channel, Ludmila Lorrane, Bianca Hupsel, Letícia Agatha, Alexa Mari (pedimos perdão se alguns estiverem escritos de forma incorreta, falta-nos glamour e criatividade). Todas essas lindas e outras mais desfilaram seus nomes de letras duplas e vestidos esfuziantes na terceira edição do Miss Subúrbio Gay, que aconteceu no sábado retrasado na Praça da Revolução, em Periperi.

Num camarim improvisado nos fundos do palco, elas começaram a se arrumar cedo. O evento estava marcado para as sete da noite, mas por Deus que atrasou um pouco, porque ainda tinha muita maquiagem para ser feita, muito laquê para ser aplicado, muita meia-calça por subir nas pernas ora musculosas, ora finas.

Eram precisamente 11 candidatas. Pelo regulamento, podia se inscrever quem tivesse de 18 a 100 anos, mas só as mais jovenzinhas apareceram. Ali a idade não passava dos 25. Com uma ajuda de custo de R$ 100, tiveram que produzir dois looks. Um simples, passeio ("roupinha de ir ao shopping") e outro luxo puro, para concorrer ao prêmio de R$ 1 mil mais um troféu enfeitado.

Pela primeira vez, o concurso - organizado pelo produtor Fabrício Cumming (ali travestida de Tábata Vermont), com apoio de quase R$ 12 mil da Fundação Gregório de Matos - acontecia num local aberto. O frio na barriga era generalizado. Mas o público foi chegando sossegado, tomando as cadeiras de plástico e rodeando o gradil, para aproveitar a atração inusitada.

"Estamos aqui para escolher a bicha mais bonita do subúrbio!". Já passava das oito quanto Tábata fez o anúncio. Antes do desfile, passou um vídeo no qual as candidatas exibiam-se disputando com as belezas da região. Justo nesse dia da gravação Ellen Sodré, 19, desentendeu-se com as concorrentes. Para fazer graça botou uns apelidos que não caíram bem, e acabou excluída do grupo criado pelos participantes no Whatsapp. Não escondia a mágoa pela injustiça. "Tem fofoca, intriga, mas eu estou tranquila".

O designer Islan Telles a acompanhava atento a qualquer detalhe. Para fazer o vestido de festa de Ellen, diz baixinho que gastou R$ 200. "Aproveitamos de outros concursos".

Um abuso de beleza, Laís Fennel, também 19, contou que gastou bem mais, R$ 600, mas para ela isso nem era grande coisa. "Já teve produções bem mais caras", diz David Sena, marido de Laís, costureiro-e-faz-tudo oficial. Foi ele quem bordou aquele monte de pedrarias para enfeitar o vestido azul do seu amor, que defendia o título para Fazenda Coutos. Laís esperava serenamente a hora de subir ao palco. "É isso que mata elas".

Força no carão

Enquanto caminhavam na passarela carregando as plaquinhas das localidades que representavam (Paripe, Plataforma, Mirantes, Escada etc.), as candidatas apostavam no carão e numa elegância de movimentos que muitas mulheres terão que nascer de novo para ter. Só uma e outra era denunciada por uma voz um tanto grossa na hora de anunciar seus nomes ao público e ao júri, composto por oito pessoas (Fernando Guerreiro, diretor teatral e presidente da FGM, entre eles). Algumas tinham uma torcida animada, outras contavam só com a esperança do próprio sonho.

No intervalo entre os desfiles, shows de quem já conquistou sua porção de fama. Devidamente enfaixada, Isabella Sodred, Miss Salvador Gay 2014, performou ao som de "Eu sou a diva que você quer copiar" e aconselhou: "Este é um concurso de beleza e comportamento. Não adianta estar aqui linda e fazer a insuportável no camarim". Palmas.

Depois veio uma trupe de meninos lascivos dançando pagode, a New Black, acompanhada por uma profusão de gritos. Teve ainda uma participação especial de Ivete Sangalo, quer dizer, quem é essa aí papai? (Mentira, não escrevemos isso). Era Scarleth Sangalo, cover da cantora, de cabelão e fio dental, que depois da apresentação fez um mea culpa dizendo que da primeira vez que ouviu falar em Miss Subúrbio, achou uma coisa muito caída, mas agora via que o evento não deixava a desejar a nenhum outro. Paz.

Mas não adianta mais enrolar, é chegada a hora da verdade. Numa contagem de palitinhos anotados num papel emprestado, saíram as três finalistas, que sorriram altivas enquanto as demais voltavam pisando duro de raiva pela indistinção. Poucos minutos de suspense depois, estava eleita a grande ganhadora da noite, a doce Letícia Agatha, 18, moradora da Fazenda Grande do Retiro, ali Miss Paripe. Era sua estreia em concursos. "É o primeiro degrau de uma grande escada para o sucesso". Quem tem estrela, brilha.

