No fundo do mar azul

A incrível história do cargueiro grego que naufragou na Baía de Todos-os-Santos, em circunstâncias polêmicas, tornou-se um dos principais pontos de mergulho do país e está sendo soterrado por bancos de areia e desaparecendo no oceano

Os destroços jazem sob o mar translúcido, uma confusão de aço corroído dispersa por 100 hectares pela costa atlântica de Salvador. Formas de vida vagueiam pelas amuradas. O silêncio é apenas interrompido pelo sopro discreto das correntes de água, roçando no metal. Desde que o navio de bandeira grega Cavo Artemidi veio a pique, em 1980, mergulhadores de todo o mundo promovem uma devoção: vasculham os sombrios desvãos da embarcação, emitem pulsos de sonar, fazem imagens e, como num efeito da religião, alardeiam a majestade do que veem.

O maior ponto de mergulho do Brasil, com seus 160 metros de comprimento e outras dezenas de partes menores espalhadas pelas adjacências, nunca esteve tão fantasmagórico. Há dez anos, vem sendo engolido pelo banco de areia que o vitimou. Um processo lento, movediço, natural, e que terá um fim certo: o completo desaparecimento da embarcação. "Ao fim, a cena estará apagada", diz o mergulhador argentino Ricardo Villegas, 45, que já percorreu a extensão do naufrágio ao mesmo 100 vezes. "O Cavo Artemidi será um navio fantasma".

A peregrinação de outrora é, agora, feição de uma despedida, como se os homens do mar lançassem suas últimas tentativas para alcançar um naufrágio que se despede da imponência. "As imagens recentes feitas por Villegas exibem o efeito do soterramento em processo. A extravagância de um navio industrial - construído nas barbas do progresso tecnológico da década de 1950, carregado de ferro, rumando para o porto de Brighton, na Inglaterra - resumido ao castelo de sua popa, estrutura que ainda emerge da fina areia branca, assemelhando-se ao punho cerrado de um ex-combatente.

"Este é um museu, repleto de história, mistério e encantamento", diz o também mergulhador André Gonçalves, 33, que em novembro do ano passado comandou uma expedição aos destroços de Artemidi, com outros 25 mergulhadores de diversas partes do mundo, um tipo de incursão que ele coordena desde 1999. Em diversos vídeos feitos por Gonçalves, vê-se mergulhadores antecipando os cuidados com a forte corrente marítima do local; mergulhadores esgueirando-se por compartimentos internos, como a sala de máquinas, e celebrando a visão límpida que as águas do litoral de Salvador propiciam. "Engolido pela terra, é como se o navio estivesse, agora, atrás de um buraco de fechadura", diz Gonçalves. "É como se este naufrágio fizesse o caminho inverso: após mostrar-se por completo em seus primeiros anos, resolveu caminhar para a completa escuridão".

Caça

Para muitos, a mera dimensão do Cavo Artemidi explica o interesse que este naufrágio desperta há 30 anos. Mas a verdade é que, em sua história, há meandros de soberba, extravagância e espanto. Um navio tão resistente e robusto indo a pique em águas tranquilas. Um cálculo da engenheira moderna dissipado lentamente por uma parte do oceano amornada pelo sol. A convalescência do Cavo Artemidi, transmitida por dias em jornais, TVs e rádios, lançou sua história ao mundo.

Com nome que evocava a mitológica deusa da caça entre os gregos antigos, o navio, no momento em que deixava o porto de Salvador, carregando 16 mil toneladas de ferro oriundas de Minas Gerais, foi levado pelas correntezas e chocou-se num banco de areia na saída da Baía de Todos-os-Santos. A avaria no casco inundou a casa de máquinas, mas a tripulação julgou não haver perigo e a ordem do capitão veio: aguardar a subida da maré para que o desencalhe fosse realizado.

"A natureza demonstrou suas manhas naqueles dias", lembra o português Alfredo do Carmo, 69, que integrava a tripulação do cargueiro, ao falar sobre a semana de convalescência do Artemidi. Após ter sido reflutuado, ainda com água na casa de máquinas, a embarcação foi arrastada novamente, dessa vez com a vazante da maré, vindo a bater sobre o flanco oeste de outro banco de areia, o Santo Antônio, a seis quilômetros da praia da Barra, já na costa atlântica de Salvador.

Durante seis dias, mergulhadores e técnicos do navio de resgate Gastão Montinho, da Marinha brasileira, tentaram safar a embarcação grega, sem sucesso. Em 25 de setembro de 1980, o Cavo Artemidi despareceu da superfície. "Deixou o espanto que deixam os grandes naufrágios", diz Carmo. "A lembrança de que a força da natureza é insuperável. E que, naqueles dias, o metal teve o peso de uma folha de papel".

Deuses

Absoluto ponto de mergulho desde então, o Cavo, como é abreviado pelos mergulhadores, teve seu reinado ameaçado apenas pelo afundamento do CT Paraíba, no Rio de Janeiro, um navio militar de 126 metros de comprimento (quase 40 a menos do que o cargueiro grego). Mas o interesse pela história do navio carregado de ferro parece sem fim. Dos meandros dos seus destroços ecoam a vaidade do comandante, Anastassios Tsüikounas, que prescindiu do prático (profissional encarregado de orientar os capitães que chegam a um determinado porto), alegando "conhecimento suficiente das águas", como consta no inquérito da época; a suspeita nunca comprovada de que tudo não passou de um encalhe proposital, para que um gordo seguro fosse pago e equilibrasse as contas da companhia grega; e a versão, que logo correu entre os tripulantes mais chegados à transcendência, de que aquela foi uma batalha entre deuses gregos e africanos.

Algo mais, no entanto, parece ter soçobrado com o Cavo Artemidi. Para o antropólogo uruguaio Eduardo Vázquez, 61, que pesquisa naufrágios na costa do Atlântico Sul, os eventos ocorridos na Bahia naqueles dias assemelham-se "ao ponto final na ilusão de ordem, na crença irrestrita depositada no avanço tecnológico; e o prenúncio dos receios que se tornaram tão comuns no mundo contemporâneo".

"Na primeira metade do século 20, tudo soava maravilhoso. A ciência, a indústria, a medicina", diz Vázquez. "E, nas décadas seguintes, tudo ruiu. O naufrágio do Cavo é uma metáfora da mudança".

Vento

Distante alguns quilômetros do mar, contudo, vem os esforços mais recentes para a recuperação das memórias que o Cavo Artemidi levará para debaixo da areia. Em salas germinadas na Ufba, uma equipe formada por professores procedentes dos departamentos de oceanografia, antropologia e ciências ambientais mapeiam, há um ano, os destroços do Artemidi, a fim de criarem uma minuciosa projeção em 3D da embarcação, capaz de ser um testamento para futuras pesquisas do

"O Cavo nos conta a história de um momento, é um patrimônio histórico", diz Rodrigo Torres, 41, doutor em arqueologia náutica e subaquática pela Universidade do Texas, e que atua como um dos coordenadores do grupo interdisciplinar da Ufba, batizado de Observa Baía (https://goo.gl/xbZmlk). "Não é possível afirmar a data em que o Cavo será completamente soterrado, mas é algo para os próximos anos. O que é possível dizer é que teremos um rico material antes que isso aconteça. Navios afundados pertencem ao domínio público, tal como os monumentos históricos terrestres".

Aos poucos, a equipe avança no mapeamento do Cavo Artemidi. Baseiam-se em registros realizados ao longo das últimas três décadas, além de novas incursões periódicas à embarcação. Levantamento semelhante, o Observa Baía pretende realizar em outras embarcações que sucumbiram no litoral de Salvador, e que fizeram esse pedaço de mar abrigar o mais vasto patrimônio subaquático do país, contemplando quatro séculos de história.

Sob as águas da Bahia, há sítios da nau portuguesa Nossa Senhora do Rosário e Santo André, naufragada em 1737, na praia da Boa Viagem, da nau holandesa Utrecht, naufragada em 1648 ao largo de Itaparica, do galeão português Sacramento, que sucumbiu em 1668, em frente ao Rio Vermelho; há os destroços do Blackadder, de 1905, jogado sobre recifes durante uma tempestade e do navio Manau, que afundou carregando borracha e minério.

Qualquer mapa feito para sinalizar os naufrágios nessa área será sempre um mar pontilhado de ocorrências. Um ponto central, quase uma linha reta se distanciando do Morro do Cristo, contará a história do cargueiro Cavo Artemidi: um navio orgulhoso demais de seu batismo, rumando apressado para o mundo moderno, e sendo destruído por algo tão antigo e inconsistente como o vento.

adblock ativo