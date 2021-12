Neto de Riachão ainda tenta viabilizar camarote do avô

Quieto no sofá da sala de sua residência no Garcia, o sambista Riachão espera a aproximação das visitas. O aparelho de som, que só reproduz músicas suas, está em alto volume. Toca Bochecha grande, do disco Humanenochum, mas ele permanece impassível. Com a boina vermelha, camisa laranja, medalhão e uma toalha ao redor do pescoço, o homem que cantarola e batuca até durante as refeições não move os lábios até ser perguntado sobre o projeto do novo disco.

“Quem está cuidando disso é meu neto. Só que eu não ando muito bem de saúde, ele sabe disso. Malandro tem que ter saúde pra pular, sambar”, queixa-se, apesar de, aos 98 anos, ainda descer e subir diariamente 67 degraus para alimentar as galinhas no imóvel que é alvo de litígio com filhas de seu segundo casamento. Atribui as dificuldades de locomoção a um feitiço jogado contra ele em 2007.

Na esperança de retomar o vigor físico, o sambista, católico e filho de uma mãe de santo que tinha um terreiro em Brotas, frequenta há mais de uma década a Igreja Universal do Reino de Deus, mesmo com oposição de parte da família. “Tô indo pedindo misericórdia nas igrejas, através das orações, para ver se eu alcanço minha saúde”, diz o músico, que, apesar da tristeza com a falta de atividades musicais, retoma o sorriso sempre que um samba lhe vem à mente. “Não tenho alegria pra sair, pra cantar. Como é que um malandro pode ter alegria com o corpo nessas condições, sem poder sambar?”.

Riachão com Paulinho Timor, em 2018. Última apresentação no Carnaval

Um pouco cético quanto à volta aos palcos, Riachão recorre à imagem de outros músicos que continuam se apresentando apesar de restrições físicas. “Há artistas por aí fazendo o seu trabalho sentado, coisa que eu não gosto”.

Clementino Rodrigues nasceu durante a Primeira República, em 1921, quando a noite do Rio de Janeiro, então capital do país, glorificava a imagem do malandro – sempre muito bem-vestido, bon-vivant, com aversão ao trabalho e trapaceador. Uma imagem que desagradava aos governantes da época, que passaram a reprimir o samba.

Se na música Homenagem ao malandro, composta em 1978, Chico Buarque faz ironia com uma suposta conversão da malandragem à vida familiar e trabalhadora, a carreira de Riachão usou daquele estilo de vida apenas o nome. “Riachão criou o personagem do malandro simpático, do samba jocoso”, pontua o antropólogo e pesquisador musical Milton Moura.

Contratado como artista da Rádio Sociedade da Bahia nos anos 1940 para cantar música sertaneja, inicialmente, Riachão emplacou sua veia sambista na emissora, com o repertório que cantava nas rodas de samba da cidade. E, reafirmando seu perfil trabalhador, conseguiu um emprego burocrático no Desenbanco, atual Desenbahia, com a ajuda do falecido Antonio Carlos Magalhães.

O sucesso chega em 1972, quando Caetano Veloso e Gilberto Gil, após a volta do exílio em Londres, gravam Cada macaco no seu galho. A música seria uma menção ao político cearense Juraci Magalhães, que fez carreira na Bahia, embora a versão seja negada pelo compositor. Em 2001, volta a ser celebrado nacionalmente quando Cássia Eller grava Vá morar com o diabo, de sua autoria.

“A música mostrou que Cássia era uma excelente intérprete e Riachão provou ser um ótimo compositor”, afirma Moura. O pesquisador ressalta ainda que, apesar do talento, o músico nunca fez dinheiro com sua obra.

Sempre disposto

Enquanto teve vigor físico, Riachão circulou pelas ruas do centro, cantando suas composições para grupos de pessoas à espera do ônibus no ponto ou mesmo subindo no coletivo para brincar com o motorista. Sempre disposto a cantar. Um repertório que, fora os três discos gravados, está registrado apenas em sua cabeça.

Os títulos que podem vir a formar parte de um novo álbum são discutidos eventualmente com o neto Milton Junior, que assumiu a gestão da carreira do avô, mas tem boa parte do tempo ocupada pelo trabalho em uma indústria de Camaçari, e com o diretor musical Paulinho Timor, que mora em São Paulo.

“Eu tinha 500 e poucas músicas. Eu cantava elas todas no rádio. Hoje eu não tenho mais. Tem aí algumas músicas que, pesquisando, eu ainda não gravei”, afirma o sambista.

A família evita manifestações de apreço ou desaprovação a qualquer político, mas relata a existência de um boato de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria manifestado interesse em visitá-lo em uma eventual vinda à Bahia durante o próximo Carnaval.

Riachão em sua casa, alvo de disputa judicial

A Mudança do Garcia passa bem em frente à casa de Riachão, que costuma ser visitada por lideranças políticas durante o percurso. Desde 2015, aliás, esse trecho da folia se chama Circuito Riachão. A última participação do músico na maior festa popular do estado foi em 2018, quando ele cantou no Pelourinho ao lado de Ana Paula Albuquerque e o grupo paulista Paulinho Timor e os Bambas de Sampa.

“Infelizmente, no ano passado não conseguimos apoio e patrocínio para a viabilização dos projetos em homenagem a Riachão”, lamenta Vanessa Vieira, sócia da Trevo Produções, que também participou da produção local do show que Riachão fez no ano anterior em quatro capitais brasileiras, por meio do projeto Caixa Cultural. As outras apresentações foram em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

“Ficamos muito sentidos por ver que os poderes públicos não dão a devida importância a artistas como Riachão. É preciso valorizar enquanto estão vivos”, pondera Vanessa.

Paulinho Timor, que bateu na porta da casa de Riachão em 2013 para conhecê-lo, acabou se tornando o seu diretor musical. Agora, eles planejam juntos o lançamento de um novo CD até o final deste ano. “Espero fazer o melhor disco de Riachão”, declara Timor, que elogia a qualidade de Humanenochum, produzido há 20 anos por Paquito e J. Velloso.

A uma semana do Carnaval, a família de Riachão ainda espera viabilizar a montagem de um camarote na porta de casa, para que o músico acompanhe a Mudança do Garcia. “Estamos em negociação. Já está resolvida a questão da estrutura, porém estou buscando apoio para a manutenção do camarote”, diz.

