Nehle Franke: Todo o Estado precisa ser visto e se comunicar

"Em construção". Nehle Franke, 40, repete inúmeras vezes. Como quem registra o antigo Liceu de Artes e Ofícios, agora sede da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), através dos seus sacos de brita, entulhos e escadas improvisadas - o prédio, que ocupa um quarteirão no Centro Histórico de Salvador, está sendo moldado para abrigar um centro cultural, ao mesmo tempo em que ainda se ajusta aos 500 funcionários da fundação. Repete, também, como quem se movimenta num acordo com o espaço. "Política pública é um processo de erros e acertos, autocrítica, tijolos". Desde que assumiu a direção da Funceb, em março de 2011, "com a surpresa de quem não estava se preparando para isso", Nehle fala aos seus subordinados sobre a "clareza de que nada está terminado". Natural de Steinmüehle, vilarejo ao sul da Alemanha, ela está no Brasil há 19 anos: lá, dirigiu táxi para viabilizar sua incursão no teatro; aqui, montou espetáculos e passou pela direção do Balé do Teatro Castro Alves. No cargo atual, quer deixar a marca dos que pensam no processo. "Não há ruptura, mas busca por tornar os instrumentos mais simples para que o trabalho seja menos difícil".

Após dois anos à frente da Funceb, como você avalia a cena cultural na Bahia?

Acho que há uma proposição muito diversa em termos de linguagens, estéticas e influências. Há uma geração nova que experimenta e que não se restringe a modelos preestabelecidos. Percebo um pensamento transversal em torno das linguagens. Não tem mais essa de 'eu faço teatro e ponto'. Quem faz teatro pega influências do cinema, dança, audiovisual, e vice-versa. Isso resulta em propostas mais transversais, menos tradicionais.

A herança de sua antecessora, Gisele Nussbaumer, é bendita ou maldita?

Houve um momento, com (Gilberto) Gil à frente do Ministério da Cultura, em que se preparou outro entendimento sobre políticas para cultura; a cultura começou a ser entendida de maneira mais ampla. A gestão de Márcio (Meirelles) e Gica (Gisele) trilhou esse caminho. Agora, com Albino (Rubim), o foco maior da fundação está nas artes. Nós não temos mais, por exemplo, a administração dos centros culturais - eles migraram para a Secretaria de Cultura, num pensamento de que os centros não deveriam servir apenas às linguagens artísticas. Os quatro anos de Márcio e Gica foram fundamentais para mudar toda uma visão, houve uma construção conjunta com a sociedade da Lei Orgânica da Cultura. Agora, cabe-nos um grande trabalho, que é dar substância a essa lei. Então, há um diálogo. Muitos projetos que foram iniciados na gestão anterior estão tendo continuidade. Outros, como em qualquer nova gestão, demandaram um novo olhar, uma reconstrução.

O que precisou ser reconstruído?

O calendário de apoio, sobretudo, que é um projeto que foi implementado por Gica, em 2008. Quando assumimos, percebemos, em diálogo com o interior do Estado, que era injusta uma competição com a capital. Então, resolvemos territorializar esse calendário. Rebatizado de calendário das artes, ele agora tem chamadas focadas nos Territórios de Identidade da Bahia (a Funceb divide o Estado em 27 territórios). Foi uma forma de reconhecermos a importância de um instrumento de apoio a propostas de pequeno porte, como o calendário, mas alcançarmos uma capilaridade maior.

