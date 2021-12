Natureza no quintal

Àmedida que se ganha velocidade, o calor diminui. O incômodo causado pelo suor se dissipa com o vento que bate no rosto. A sensação é uma velha conhecida para os experientes na bicicleta. Mas parece ser um infinito regozijo para os infantes na ação. O grupo de garotos aposta corrida, entrelaça as rodas, adentra a mata fechada. Um miúdo e bandeirante grita: "Não estamos perdidos". E define a sensação: "Mas ninguém pode achar a gente".

Perder-se num parque como o São Bartolomeu, uma mancha farta e cor de musgo na periferia de Salvador, vem com a segurança de, a poucos quilômetros, poder abraçar novamente a civilização. E é magnífica a sensação de não estar exatamente perdido. A cidade está ao lado, mas parece uma quimera. O mundo natural intercepta o mundo construído. Uma ambivalência que, como acabam de descobrir aqueles garotos, é o êxtase de um parque urbano: a engenhosidade da natureza disponível em nosso quintal.

"Somos animais, pertencemos à biosfera. Sem o contato com a natureza, ficamos em desequilíbrio", diz o geógrafo Wendel Baumgartner, autor do livro O direito à natureza na cidade (Edufba, 2009), enquanto aponta para o contraste entre árvores e prédios naquele que talvez seja o espaço verde mais urbano de Salvador, o Parque da Cidade. "Está no artigo 225 da Constituição Federal: 'Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado'. O que mais poderia contribuir para esse equilíbrio do que uma floresta no meio da cidade?".

A floresta do Parque da Cidade - que será reaberto ao público no dia 4 de junho, após quase dois anos de obras de revitalização - abriga 720 mil metros de mata atlântica. Foi uma antiga propriedade do fazendeiro Joventino Pereira da Silva, doada à prefeitura ainda nos anos 1970, e que hoje beira, sem distinção, bairros de Salvador - toca os populares Santa Cruz e Nordeste de Amaralina, como também o nobre Itaigara. Um fim de tarde no interior desta área e pode-se compreender o crivo da nossa Constituição: os ruídos estão distantes, o exercício é um chamado, é possível antever a boa noite de sono.

"Plantar árvores, manter as existentes e cuidar delas deve ser considerado um investimento para qualquer cidade. É uma forma de os governos economizarem com saúde pública", diz Baumgartner, professor da Ufba há sete anos. "É por isso que a natureza não pode ser um objeto de consumo apenas para alguns moradores. Não é mercadoria de luxo nem objeto de decoração para condomínios de alto padrão. Parques urbanos devem ser pensados como um prolongamento da nossa existência urbana".

A demanda pela proteção de áreas verdes, assim como a busca pela proximidade com a natureza, tornou-se recorrente em estratégias de governos, planos diretores e cartas de planejamento neste início de século. A concretização dessa política ocorre através de reservas, florestas nacionais, praças, jardins e parques públicos. É praticamente impossível encontrar uma pessoa ou grupo que se posicione contrariamente à manutenção ou abertura de uma área verde numa cidade apinhada. Uma postura que, no entanto, ainda não está completamente livre de desajustes.

Cidade verde e azul

Olhando Salvador do alto, por exemplo, vemos uma cidade pintada de azul em suas bordas e com grandes marcas de vegetação. As áreas verdes, que, do céu, saltam à visão, somadas equivalem a três mil campos de futebol. Uma posição razoável para a cidade, quando comparada a outros centros urbanos. Segundo dados do Programa Cidades Sustentáveis, mantido pela ONG Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis e pelo Instituto Ethos, o índice de áreas verdes (IAV) em Salvador é de 28 metros quadrados por habitante - acima de capitais como Viena (19,8 m²/hab.), Zurique (10,3 m²/hab.), Nova York (23,1 m²/hab.) e São Paulo (5,2 m²/hab.); mas bastante inferior ao de cidades como Curitiba (64,5 m²/hab.), Vitória (91 m²/hab.) ou da campeã nacional Goiânia (94 m²/hab.).

"O maior problema dos espaços verdes não se resume ao valor de um índice, como o IAV, e sim à má distribuição ou segregação desses espaços", diz Emerson Salles, um sujeito magro e vigoroso, autor do estudo Meio ambiente em Salvador (2015), no qual discorre sobre a distribuição irregular de áreas verdes. "Em muitos bairros, o índice de cobertura vegetal não alcança sequer um metro quadrado por habitante. Os bairros populares, com ocupação já consolidada, são áreas praticamente impermeabilizadas".

Salles, organizador do Brechó Eco Solidário, um mercado anual de troca de produtos e ações ecológicas (como o plantio de mudas pela cidade), também denuncia em seu estudo que, em Salvador, grandes áreas verdes ainda permanecem na mão de particulares ou pouco abertas ao uso público. Cita, como exemplo, o próprio Parque da Cidade, que, por 30 anos, permaneceu cercado por um muro ao fundo, que o apartava da comunidade de Santa Cruz. "Para acessar a área, os moradores precisam dar uma volta e entrar pelo portão 'oficial', que se abre para o Itaigara".

A integração com o bairro de Santa Cruz, finalmente atendida na última reforma, é uma reivindicação que somou décadas e na qual estiveram presentes inúmeros moradores e gestores e, ao que tudo indica, apenas uma figura constante, Isabel Coutinho. Presidente da associação de moradores do bairro por três vezes, ela é uma senhora que inicia a história da longa querela assim: "Vivemos em uma democracia e as democracias podem ser estranhas".

"Foram tantas reuniões com os gestores públicos que já não dá para contar. Isso para mostrar que aquele muro não era uma boa coisa; que um sem-teto que passa a noite no parque deve ser tratado como um visitante, tanto quanto alguém que vai para lá passear com seu cachorro", diz Coutinho, que acumula fotos onde o Parque da Cidade é o cenário: shows no anfiteatro do espaço, os primeiros passos de um neto, a corrida promovida pela igreja.

Plano

Novos estudos que se debruçam sobre a relação da natureza com a cidade apontam uma direção para os parques urbanos. Em contraste com os espaços públicos do passado, cuidadosamente projetados, os novos parques estão sendo criados em pedaços descartados das cidades: sobras de matagais sitiados, bases e aeroportos militares desativados, estações de captação de águas pluviais, lugares onde os terrenos são pinçados de uma trama intricada.

"Os clássicos parques municipais, grandes e de fronteiras muito delimitadas, não irão sumir. Eles são valiosos. Mas o traçado organizado que eles necessitam é mais difícil de localizar em lugares já ocupados", diz André Fraga, à frente da Secretaria da Cidade Sustentável (Secis). Ele recorre à experiência de outras cidades e à necessidade democratizar os espaços verdes em Salvador para explicitar o que considera ser um marco para a cidade, a abertura de 16 novos parques, previstos no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), que ainda será votado pela Câmara Municipal. "Serão 19 milhões de metros quadrados de área protegida".

Contradições

Embora consenso, a criação desses novos parques não escapa a contradições. Em março, num debate acalorado na Câmara, urbanistas apontaram que, se, por um lado, o PDDU abraçou a criação de novas áreas verdes, por outro, diminuiu a quantidade de macrozonas de proteção ambiental (faixas de terra em que qualquer uso e ocupação está subordinado à necessidade de manter ou restaurar a qualidade do ambiente natural). Um mapa apresentado na ocasião, sobrepondo o plano diretor antigo e o atual, mostrou a redução de três mil hectares.

"Trata-se da disponibilização de espaços sensíveis ambientalmente para urbanização mais permissiva", diz à Muito a engenheira ambiental Sônia Gomes, uma das autoras do mapa, enquanto liga uma mesa de luz para evidenciar as alterações previstas no novo plano diretor. "São, principalmente, áreas do litoral norte e do subúrbio ferroviário que deixarão de ter o status de zonas de proteção. Se aprovada pela Câmara, será uma redução grave".

Para Fraga, houve um "erro de conceito". "A macrozona é um critério frágil e até abstrato para demarcar áreas verdes. O critério de criação de parques é mais robusto e estrutura melhor o tema para cidade, já que serão distribuídas novas áreas verdes para bairros periféricos, como Cajazeiras e Fazenda Grande. Estão claros os benefícios que áreas verdes trazem para todos - da melhoria do clima à redução do estresse. Um plano urbano que não leve em conta esses benefícios está completamente deslocado do nosso tempo".

No bairro de São Marcos, o Jardim Botânico de Salvador é um terreno que revela os pecados que recaem sobre muitas áreas verdes. Situado no centro geográfico de uma cidade de 2,6 milhões de habitantes, este é um espaço fértil pouco frequentado pelos moradores (muitos desconhecem sua existência), cercado por um gradil intimidador (à primeira vista, tem-se a sensação de ser uma área particular) e fechado à visitação pública depois das 16 horas.

É ali, no entanto, que está a maior concentração de espécies de plantas da cidade (são 60 mil) e de onde saem as mudas que alimentam a Escola de Jardinagem Itinerante, programa onde os moradores podem solicitar à prefeitura o plantio de árvores em seus bairros.

"Salvador precisa de áreas verdes que cheguem até a população", diz Augusto Soares, filósofo e ambientalista, que, ao lado de outros seis pesquisadores da Uneb, publicou, há dois anos, um estudo sobre a relação das áreas verdes com a qualidade de vida em Salvador - por meio de um acompanhamento de um ano, a pesquisa evidenciou avanços nos quadros clínicos de pacientes com depressão, demência e doença Alzheimer, após visitas frequentes ao parques e praças da cidade.

"A natureza deve ser vista como algo maior que árvores, arbustos e gramas. O direito à natureza é o direito coletivo à qualidade do ar, da água, à fauna, à vida em comunidade", diz Soares, da varanda de seu apartamento, aberto para o Parque Metropolitano de Pituaçu, de onde emigram toda sorte de pássaros - um deles pousa, posiciona-se na sacada e parece fixar seu olhar na próxima fala do ambientalista. "O muro que separava a comunidade de Santa Cruz e o Parque da Cidade já caiu. Mas ainda há outros tantos para serem derrubados".

adblock ativo