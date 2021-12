"Não há poesia em ser gestor público"

O sobrenome famoso, por vezes, ainda trai a memória e a percepção de quem se refere a Francisco Bosco, 39, como um dos filhos do cantor e compositor João Bosco. Há alguns anos, ele vem deixando a referência restrita aos álbuns familiares e musicais - letrista, tem composições em parceria com o pai nos discos As mil e uma aldeias (1997), Na esquina (2000) e Malabaristas do sinal vermelho (2003), entre outros, além de compor também com outros autores respeitados da MPB, como Guinga e Fred Martins. Escritor e filósofo, doutor em teoria literária pela UFRJ, autor de diversos livros - o mais recentes deles, Orfeu de Bicicleta, um pai no século XXI, foi lançado no ano passado pela editora Foz -, ex-colunista de jornal, poeta e defensor convicto da atuação política dos artistas, Francisco aceitou um desafio gigantesco no ano passado, do qual diz ainda não ter se arrependido nem um pouco: assumir a presidência da Fundação Nacional das Artes (Funarte). E é sobre essa experiência que ele fala nesta entrevista. Sem espaço para exercitar a poesia ou a filosofia, está decidido a promover este ano uma reforma de base na instituição que a faça assumir "um perfil menos executor e mais articulador de políticas públicas junto aos estados".

Você é essencialmente um filósofo, embora esteja hoje ocupando a presidência da Funarte. Como manter a poesia possível em meio à burocracia?

Não há poesia, tal como a entendo, em ser gestor público. Mas tampouco a experiência se resume à burocracia. As duas dimensões fundamentais em jogo são a gestão e a política. A gestão - esse termo que a esquerda não deveria estigmatizar, como se fosse uma letra escarlate identificando um pensamento neoliberal - é tanto a formulação de diretrizes, prioridades e estratégias, quanto a montagem de um quebra-cabeças cujo objetivo é encontrar a melhor forma de realizar essa formulação. A política, por sua vez, é a dimensão coletiva desse trabalho, isto é, debater as questões da gestão com os servidores, setores organizados, colegiados setoriais, gestores públicos e privados e a sociedade civil em geral. A burocracia - terceira dimensão fundamental - é a camada espessa de resistência que se interpõe a cada passo desse trabalho

A Funarte e boa parte das fundações culturais do país estão em crise. Quando aceitou presidir a instituição, pensou que iria se deparar com tantos problemas?

Ninguém, no comecinho de 2015, poderia prever o nível de deterioração política e econômica a que chegaríamos. Mesmo assim, não me arrependo da decisão que tomei.

Como equacionar, por exemplo, a questão dos editais culturais?

Para mim, esse é o grande desafio da gestão da Funarte para este ano. Além de liquidar os passivos de 2014/15, o que consideramos como uma prioridade, meu plano é ter um ano de transição, em que se possa preservar mecanismos já tradicionais (refiro-me aos editais atuais), e, ao mesmo tempo, iniciar experiências-piloto no sentido da transformação que eu desejo implementar. Essa mudança consiste em fazer a instituição passar a atuar sob uma perspectiva de sistema federativo, assumindo um perfil menos executor e mais articulador de políticas públicas junto aos estados. Para conseguir essa transição, terei que conseguir mais recursos que os previstos dentro do sistema Minc neste ano. Do contrário, será muito difícil.

Qual tem sido a reação da classe artística à proposta de "gestão compartilhada" dos equipamentos culturais? Esse pode ser o caminho para essa equação?

Considero esse como um dos caminhos possíveis. Não se criam políticas públicas sem fazer experiências. É preciso testar as possibilidades; se elas se revelarem inadequadas, reverte-se o rumo. Ainda não é possível avaliar a reação da classe artística . Neste ano é que levaremos esse debate a um público mais amplo. Na minha opinião, a princípio, há mais argumentos a favor do que contra a proposta. Mas vamos ver aonde o debate público nos levará.

Como deixar para trás o modelo antigo - e, de certo modo, engessado - rumo a uma gestão com maior mobilidade?

O caminho é o pensamento federativo, por meio do qual a Funarte terá uma presença mais efetiva, mais igualitária e mais inteligente em âmbito nacional - isso é precisamente o que se espera dela, creio eu.

De abril a dezembro do ano passado, estava previsto que a Comissão Nacional das Artes percorreria 27 estados e faria um diagnóstico nacional. Já existe uma avaliação preliminar?

Não houve propriamente uma comissão, e sim um trabalho coletivo que reuniu gestores públicos (Minc/Funarte) e membros da sociedade civil (alguns contratados para essa finalidade, outros voluntários). Ao longo do trabalho que realizamos, revisamos a proposta metodológica inicial e decidimos deixar essa etapa - de percorrer todo o país - para um segundo momento, quando tivéssemos nossas propostas de gestão mais definidas. Esse momento já chegou e devemos começar essa etapa em março/abril. Ela será fundamental para submetermos à apreciação os debates sobre sistema federativo, o novo programa de circulação da Funarte, a gestão dos equipamentos culturais, entre outros pontos.

Como você reage a críticas duras, como as que foram feitas recentemente pela atriz Fernanda Torres - que disse que a Funarte "demonizava" alguns artistas apenas por serem famosos? Há, em sua opinião, um abismo entre os gestores e os produtores culturais?

Não se pode ser nem arrogante a ponto de ignorar críticas, nem ingênuo a ponto de desconsiderar os contextos eventualmente rivalitários (narcísicos ou políticos) de onde elas provêm. No caso da Fernanda Torres, creio que houve duas coisas: a) ela tinha razão em problematizar uma formulação redutora (que se deveu, em parte, à edição do jornal; e em parte à minha inexperiência); b) ela defendia um interesse político, orientado por certa visão, com a qual eu tenho algumas diferenças. Sobre a segunda parte da pergunta: não, penso que, ao contrário, devemos todos trabalhar para um melhor entendimento (no sentido de os dois lados conhecerem bem as necessidades, possibilidades e atribuições um do outro) entre gestores e produtores. Mas isso, em minha opinião, não implica necessariamente um entendimento, no sentido de concordância. Tanto gestores quanto produtores são categorias heterogêneas, com perspectivas políticas e interesses diferentes no interior de seus conjuntos.

Voltando à primeira pergunta, como evitar que os nós burocráticos contaminem a produção artística e filosófica?

Quero que contaminem. Há pelos menos duas maneiras de desenvolver uma produção intelectual: por aprofundamento (investigar um campo e operar dentro dele, dobrando-o até surgirem diferenças) ou por cruzamento (pensar um campo, a partir da perspectiva de outros campos, fazer com que a diferença surja desses curto-circuitos). Minha maneira é a segunda. Para qualquer intelectual que costuma pensar o Estado, ter uma experiência dentro dele é altamente proveitoso, contribui para seu pensamento.

