"Não existe odontologia estética sem funcionalidade"

Ainda não é comum, na rotina dos brasileiros, a ida periódica ao dentista para manutenção dos cuidados bucais. Isso é o que afirma o implantodontista Tiago Cunha, doutor em ciências da saúde e especialista em reabilitação oral. Graduado em odontologia pela Universidade Federal da Bahia, ele resolveu dedicar suas pesquisas, principalmente, aos implantes e próteses, que são, respectivamente, aquela nova raiz do dente e a coroa (parte externa que fica exposta na boca). A implantodontia, como essa área de atuação é chamada, tem sido cada vez mais procurada por pacientes que buscam resultados estéticos, mas não tão atentos à saúde. As lentes de contato odontológicas, por exemplo, viraram desejo quando passaram a ser exaltadas nos sorrisos brancos e brilhantes de celebridades. Fundador do Instituto Prime de Pós-Graduação em Odontologia, Tiago explica para a Muito que “quando os pacientes procuram um tratamento odontológico, na verdade, estão buscando uma solução estética”, mas não vê desarticulação dessa demanda com a funcionalidade básica dos dentes. Ele diz que é obrigação do dentista se manter preocupado com esses aspectos no resultado do trabalho. Além disso, Tiago Cunha fala sobre os perigos das doenças bucais, como o câncer, e aponta que a saúde pública brasileira ainda pouco privilegia os tratamentos dentários especializados.

Há distinções no trabalho do dentista com implantes e próteses?

Hoje é mais assertivo falar sobre reabilitação oral. É o campo que trabalha, principalmente, nas áreas de próteses e implantes. Do que se trata? Restituímos as unidades dentárias que foram perdidas, além de atuarmos nas situações em que o indivíduo, por algum tipo de problema genético, nasceu sem um ou mais dentes. A reposição dessas unidades ausentes pode ser realizada através dos implantes dentários ou dos mecanismos de próteses fixas, que são apoiadas nos dentes. Há algum tempo era preciso desgastar os dentes vizinhos para recuperar um dente perdido. Com o advento dos implantes isso já não é mais necessário. A reabilitação oral é o conjunto: não existe dente sem implante e vice-versa.

Houve um momento histórico de expansão dos implantes no Brasil?

O primeiro momento foi há 50 anos, quando a implantodontia surgiu, e a descoberta da osseointegração [processo que possibilitou a realização de implantes]. Ela revolucionou a odontologia porque deu possibilidades aos indivíduos que não tinham sequer um dente, os chamados “desdentados” ou inválidos orais. Eles receberam de volta a função mastigatória e, consequentemente, o aspecto estético. Antigamente, eram fadados a usar uma prótese móvel, que, por vezes, poderia ter certo nível de instabilidade por conta da insuficiência de osso.

Já há avanços da implantodontia que facilitam a vida do paciente?

Sim. Temos de forma consolidada a possibilidade de realizar cirurgias dentárias guiadas, que são procedimentos conduzidos através da análise de imagens. É possível confeccionar protótipos em que o dentista guia o posicionamento dos implantes pelo resultado obtido nas tomografias. Isso minimiza muito a chance de erro na posição final. O profissional é conduzido pela posição ideal que foi planejada no computador. Hoje, também existe o planejamento digital do sorriso. Conseguimos instalar a prótese na boca de um paciente sem fazer uma moldagem física, por exemplo. Posso fazer todos os procedimentos no chamado workflow digital: nada mais que um fluxo de trabalho realizado 100% digitalmente.

Todas as etapas de diagnóstico são realizadas por máquinas? Como se dá a relação com o paciente?

Pessoalmente, tenho um primeiro contato com o paciente e faço fotografias de face. Esses registros são associados a imagens de tomografia computadorizada. Tudo segue para uma empresa em Madri, responsável por preparar a sobreposição desse conteúdo. Em seguida, já recebemos pronto o planejamento de posição tanto dos implantes quanto dos futuros dentes. Antes mesmo de tocar o paciente, fazer qualquer tipo de intervenção, já posso apresentar a ele o resultado, pelo menos estético. Isso ajuda muito tanto a programação do dentista quanto a possibilidade de passar informações ao paciente. O correto é que ele entenda o tipo de tratamento que será executado e compreenda questões básicas: os dentes estão adequados? No tamanho ideal? Agradou esteticamente? Depois de aprovado esse processo, partimos para a fase de intervenção propriamente dita, onde serão instalados os implantes através da citada cirurgia guiada. Os protótipos são produzidos num software de computador. Já consigo fazer moldagens virtuais para instalar uma prótese no paciente sem fazer nenhum tipo de moldagem convencional. Esse é um dos tratamentos mais modernos hoje.

A busca pelo dentista ainda é associada apenas à questão estética?

Entendo que não é possível dissociar estética da função. Houve um tempo em que a gente se preocupava apenas com a função. E, hoje, já não há como separar essas demandas. Quando os pacientes procuram um tratamento odontológico, na verdade, estão buscando uma solução estética. Mas é dever do cirurgião-dentista apresentar informações e proporcionar um tratamento que devolva a estética, mas, sobretudo, a função. Nossos procedimentos devem aliar essas áreas que, para a odontologia, são de extrema importância. Costumo dizer que uma não sobrevive sem a outra porque não adianta fazer dentes funcionais, que não sejam estéticos.

Existem profissionais que colocam a aparência dental acima da função?

Acredito que, hoje, as chances de erros e problemas diminuíram muito. A odontologia evoluiu. É só qualquer um dar uma olhada nas redes sociais para perceber que existe um grande número de profissionais qualificados no país. O Brasil é um dos países de referência em odontologia estética. Atuar nessa área não significa que o profissional vai interferir somente na aparência, propriamente dita. Como eu já disse, não existe odontologia estética sem função. Essa é a premissa da odontologia.

Há quem procure por tratamentos radicais para um melhor resultado estético?

No consultório, os pacientes pedem e perguntam sobre um monte de coisas. Mas o cirurgião-dentista precisa de conhecimento sobre muitas especialidades da odontologia, desenvolvendo um trabalho multidisciplinar. O objetivo é mostrar ao paciente qual tratamento será adequado para ele. Às vezes, nem mesmo é o mesmo procedimento que fez o paciente procurar um consultório odontológico. É preciso ter conhecimento técnico, capacidade de argumentação e ilustrar com casos que sejam similares ao dele. Tem até quem chegue dizendo: “Quero extrair todos os dentes porque não quero ter cárie nunca, nem dor de doente”. Só que não existe isso. Fazemos um trabalho de convencimento, mostrando que o melhor mesmo é sempre prevenir. A decisão é colocada na mesa, nunca é exclusiva do paciente. Temos critérios profissionais.

Há uma moda de aparelhos dentários entre jovens para efeitos visuais, como se fosse um acessório. Quais os riscos desse comportamento?

A ortodontia é uma especialidade fundamental para a odontologia e pode auxiliar no tratamento estético, atuando com implantes, devolvendo o posicionamento correto dos dentes. É uma especialidade muito importante e deve ser exercida por profissionais habilitados em ortodontia. Esses adolescentes têm acesso a materiais que são de uso exclusivo do cirurgião-dentista e acabam fazendo aparelhos dentários falsos, pelo resultado estético. O Conselho Federal de Odontologia tem feito um trabalho intenso para coibir essas práticas. A população tem que ter muito cuidado porque as forças que são exercidas nas movimentações ortodônticas devem ser controladas. Quando esses procedimentos são realizados por pessoas que não têm formação específica, além de exercício ilegal da profissão, pode culminar na perda total dos dentes.

Pipocam imagens de pessoas com dentes perfeitos nas redes sociais. O jogador Neymar e o cantor Nego do Borel, por exemplo, optaram pelas lentes de contato dental. Essas figuras públicas influenciam a busca desse tipo de tratamento?

Com certeza. Um episódio com o jogador Ronaldinho Gaúcho, no programa Fantástico [Rede Globo], começou a trazer a odontologia para a evidência. Aquilo foi um marco: uma celebridade fazendo um tratamento com laminados cerâmicos no horário nobre de domingo. Isso faz com que esse tipo de procedimento seja mais divulgado e, inevitavelmente, mais procurado. Tem sido mais comum hoje pacientes procurando intervenções estéticas sem ter problemas de doença especificamente. Não há, necessariamente, cárie ou ausência dentária, mas ele vem buscar o tratamento estético, simplesmente, porque ele não está satisfeito com o contorno dos dentes ou cor, por exemplo. Isso, para a autoestima do indivíduo, conta muito. Faz parte da saúde do paciente estar bem consigo mesmo. Os laminados cerâmicos, também conhecidos como lentes de contato odontológicas, existem há muito tempo, mas há uns três anos se difundiram muito para a população de um modo geral.

Recentemente, veio à tona um caso de infecção cerebral na modelo Renata Banhara. A doença foi causada por bactérias alojadas num canal dentário que, com o passar dos anos, migraram para o cérebro. A saúde bucal ainda é colocada num patamar de menor importância quando se trata de doenças mais graves?

Com certeza. O Conselho Federal de Odontologia e os profissionais da área sempre fomentam campanhas para que a procura pelo dentista seja constante. Ninguém deve esperar que algum problema se manifeste para agendar uma consulta. Situações como essa citada por você, que podem levar à morte, poderiam ser evitadas se fossem descobertas com antecedência. Existem os casos de infecções bucais que levam à morte, como uma infecção dentária que pode evoluir para um abscesso cerebral ou mesmo para uma doença chamada angina de Ludwig [abscesso na região do coração]. Para termos uma noção da importância do cuidado com a saúde bucal, existe uma associação de bactérias comuns em doenças periodontais, aquelas que incidem na região da gengiva, com doenças cardiológicas. Por isso, é preciso ter cuidado para que uma doença bucal não contribua para um tipo de problema sistêmico. A grande prova disso é a chegada da odontologia hospitalar. É um verdadeiro absurdo que há muito tempo não haja a presença de dentistas numa UTI. Não era uma situação obrigatória. Imagine um paciente que está há um mês na UTI sem cuidado com a saúde bucal? Hoje, de um modo geral, já há consciência da importância de um cirurgião-dentista dentro dos hospitais também.

A média anual de 15 mil casos de câncer de boca no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), também aponta que os dentistas deveriam estar inseridos no cotidiano do brasileiro?

Sim, mais um motivo para a população visitar um cirurgião-dentista regularmente, porque muitos dos diagnósticos de câncer de boca são feitos num exame de rotina ou quando o paciente vem buscar um outro tipo de atendimento. O câncer é de fácil diagnóstico, as causas estão associadas ao fumo, ao álcool ou até mesmo a próteses mal adaptadas, que causam feridas na boca. Além do câncer, ressalto o fumo como um grande fator de risco para o desenvolvimento de doenças periodontais, causando sangramentos gengivais, perda óssea e consequentemente imobilidade dentária. Estudos da área indicam que ele também contribui com a perda de implantes.

A busca para solução de dentes com cárie é grande no consultório?

Ainda existe, sim, essa necessidade. Principalmente para o retratamento de canais. Hoje, por meio de políticas públicas de saúde, como o uso da água como veículo do flúor, além do maior esclarecimento da população, a incidência de cárie tem baixado, de modo geral. O importante, mais uma vez, é que as pessoas procurem o dentista regularmente e não somente em caso de dor. É possível evitar assim que uma eventual cárie evolua, causando a necessidade do tratamento endodôntico, conhecido como canal. Vale frisar que a diminuição da necessidade de tratamento endodôntico por cárie não tira a importância dessa especialidade, já que alguns traumas dentários, ou ainda necessidades de próteses, podem demandar tratamentos ou retratamentos endodônticos. Essa foi uma das especialidades que mais evoluíram nos últimos anos.

Recorre-se sempre à extração?

Quando você machuca um dedo, arranca o dedo fora? Por que quando as pessoas têm cárie no dente, elas querem remover? Se tiver condições de manter o dente, vamos manter. Mas, até mesmo pela qualidade dos implantes, é preciso que o dentista saiba o momento que o dente não pode ser recuperado. Não se justifica mais a manutenção se há a possibilidade de implantar. Às vezes, a manutenção de um dente fadado ao fracasso leva a uma perda óssea excessiva, que pode dificultar, depois, a reabilitação com o implante. O dentista tem que ter um feeling para indicar, ou não, uma extração de dente comprometido.

Como é a questão da saúde bucal pública no Brasil? Tratamentos avançados ainda não podem ser custeados por grande parte da população, correto?

O atendimento que é prestado à população nos postos de saúde é, realmente, muito básico. A principal premissa é que os procedimentos odontológicos mais especializados são caros. Talvez por isso exista essa precariedade no serviço público. Há um tempo, vimos o surgimento dos centros de especialidades odontológicas [CEOs], que vieram proporcionar atendimento público mais profissionalizado. Isso melhorou um pouco aquele conceito de que a população carente só procurava os postos de saúde para extrair dentes. Eles eram mutilados, na verdade. Houve uma melhora, sim, mas muita coisa precisa evoluir.

A implantodontia, então, está longe de chegar de modo mais amplo para a população?

Ela ainda tem que ir para uma faixa mais necessitada. Os centros privados e as escolas de pós-graduação têm proporcionado atendimentos com valor mais baixo, permitindo que uma maior quantidade de pessoas tenha acesso. Mas acho que o poder público ainda precisa evoluir bastante. Existem reabilitações com implantes que podem ser acessíveis, do ponto de vista financeiro. Por vezes, a odontologia é considerada uma especialidade que cuida só da parte estética. Então, o poder público não enxerga aquilo como uma necessidade de saúde. O SUS, por exemplo, paga próteses ortopédicas caríssimas, mas não paga um implante dentário. Existe uma disparidade nisso aí. Por que será? A odontologia não é considerada uma questão de saúde básica? Não sabemos da importância da mastigação para absorver os nutrientes? Acho que é um caminho longo a ser percorrido.

