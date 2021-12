"Não existe amostra grátis na medicina"

A voz dele é mansa e pausada. Quem ouve o cardiologista baiano e professor da Escola Bahiana de Medicina Luís Cláudio Correia falar não imagina que por trás da imagem tímida de um jovem médico, de 43 anos, existe um profissional maduro e bem consciente de suas convicções. E é sem alterar o tom da voz que ele se posiciona, embora o que diga provoque polêmica e discussões nada brandas entre seus pares.

Como poucos, faz críticas acirradas ao poder exercido pela indústria farmacêutica em diversas áreas e à relação - muitas vezes promíscua - desta com a comunidade médica. O pacote inclui desde distribuição de brindes simples, como caneta e caderninho, até o financiamento de viagens para participação em congressos e simpósios nacionais e internacionais, incluindo almoços, jantares, shows e outras atividades de lazer. Algo que a maioria sabe, mas poucos têm coragem de falar abertamente.

Autor do blog Medicina baseada em evidências, o cardiologista utiliza a rede também para falar dos perigos da aprovação de novos medicamentos pelas entidades reguladoras, baseados em estudos que não trazem benefício clínico comprovado, e condena a prescrição de remédios em troca de favores.

Quando o assunto é a medicina, não dá para se obter 100% de segurança. Trata-se, na verdade, de uma ciência que se pretende exata, mas construída a partir de premissas absolutamente probabilísticas e que sofre mudanças contínuas. Diante disso, quando é possível afirmar que há evidência científica?

A medicina está em constante mudança, mas quando falamos no uso de medicamentos precisamos ter evidência científica para que o produto possa ser lançado, comercializado e utilizado pelas pessoas. Para isso, é preciso que tenhamos provas científicas suficientes, com boa validade interna e externa, para a aplicação de seus resultados na prática clínica. Quando abordamos o tratamento e falamos em evidências, referimo-nos a efetividade, eficiência, eficácia e segurança do produto. E um medicamento ou uma nova terapia, por exemplo, só podem ser autorizados para uso após todos esses fatores terem sido bem avaliados e seus resultados devidamente comprovados.

Mas os laboratórios argumentam que esses medicamentos passam por todos os critérios e ensaios clínicos necessários até a aprovação pelas autoridades competentes.

Na verdade, muitos medicamentos entram no mercado de forma precipitada. O que ocorre, em boa parte dos casos, é a interrupção precoce de ensaios clínicos, e, muitas vezes, o estudo é interrompido com um número de pacientes recrutado inferior ao inicialmente calculado com base nas premissas estatísticas iniciais. É de interesse da indústria patrocinadora do estudo que este seja interrompido. Primeiro, porque há economia monetária na medida em que o trabalho fica menor e mais curto. Segundo, se garante a demonstração de um benefício antes que a inclusão de mais pacientes mostre que não há benefício. Ou garante a afirmação de um benefício maior do que, de fato, é real.

E por que ele é autorizado pelas agências reguladoras?

Por inúmeras razões. Às vezes um estudo é interrompido porque houve detecção de benefício estatisticamente significante em um grupo-alvo e, como passou por algumas etapas, é suficiente para que o medicamento seja autorizado, mas isso não deveria ocorrer até a comprovação de todos os outros fatores. A indústria, muitas vezes, se baseia em estudos e desfechos intermediários, e o que queremos são estudos maiores, que avaliem o desfecho clínico.

