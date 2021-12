Eron Rezende

"Não estou preocupado em ser contemporâneo"

José Possi Neto, 68, estreará sete espetáculos este ano. É o maior número desde que iniciou sua carreira, em 1970. Diretor teatral paulistano que já pôs em cena alguns dos atores mais prestigiados do país - Paulo Autran, Raul Cortez, Fernanda Montenegro, Christiane Torloni, Marília Pêra -, Possi vê a sua profissão como um ofício. "Não sou um idealista, não encaro o teatro como algo sagrado", diz ele à Muito, entre os ensaios da nova montagem da peça Amigas, pero no mucho, que entrou em cartaz em Salvador ontem (17/1), no Teatro Sesc Casa do Comércio. Um mês depois, o diretor apresentará, em São Paulo, a adaptação teatral de Chatô, o rei do Brasil, biografia de Assis Chateaubriand. O pragmatismo, quase operário, com que Possi encara a profissão ajuda a explicar porque ele é um dos nomes mais requisitados do país, seja para dirigir dramas shakespearianos, histórias da Broadway, óperas ou shows (Maria Bethânia, Simone e Zizi Possi, sua irmã, estão na lista). "Sou dominado pelo ímpeto da prática. Quando preciso, assumo a postura de um executivo". O método, ele diz, aprendeu na Bahia, ao assumir a direção da Escola de Teatro da Ufba, em 1972. A experiência, que durou cinco anos, o fez "eternamente um homem do palco". Nesta entrevista, este homem fala sobre o ritual, sempre artesanal, de assistir e de fazer teatro.

Você já disse que vivemos num momento de crise criativa. Como tem conseguido sobreviver a ela?

Acredito numa crise de conteúdo. No teatro, vejo gente fazendo textos com muito palavrório, sem saber aonde quer chegar. De que modo dou a volta nessa crise? Olhando para os clássicos. Shakespeare é clássico. Nelson Rodrigues também - o que ele fez foi moderno no século 20, hoje é clássico. Quando você pega um espetáculo estruturado no texto e que fala de problemas comportamentais, morais ou políticos da sociedade, consegue uma conexão com o público. Não estou nem um pouco preocupado em ser contemporâneo. Estou preocupado em trabalhar com algo que mexa com o comportamento da sociedade.

O experimentalismo afastou o público?

Essa é uma forma de analisar. Mas existe outra, que tem a ver com a formação do público: com o boom das comédias, dos stand-ups e dos musicais no Brasil, criou-se um novo público, que não é de teatro, mas de entretenimento. Posso falar isso porque faço muitos musicais. Não acredito que a maior parte do público que vá a esse tipo de espetáculo migre para o teatro. O interesse está na beleza, no sonho, na diversão. Existe um desinteresse do público por temas mais sérios, mais contundentes, mais profundos. Há exceções, claro. Aderbal (Freire Filho) fez Incêndios, uma história extremamente pesada e que é um enorme sucesso de público. Mas existe uma tendência de consumo: o público vai ver porque tem um ator que é conhecido, porque as pessoas estão falando e é preciso estar dentro da onda e comentar na rede social. Há uma histeria no ar. Tem uma competitividade para saber quem está por dentro. Uma das minhas preocupações é com a geração mais nova, de vinte e poucos anos. Tem um monte de menino com depressão, porque se ele ainda não comprou uma Mercedes, se não conseguiu fazer um programa de internet que o deixou milionário, não deu certo na vida. Caímos na armadilha americana do winner (vencedor) ou looser (perdedor).

Pesquisas têm mostrado o distanciamento do público jovem em relação às artes cênicas. O que ficou velho no teatro?

Mas esse mesmo público jovem está lotando os stand-ups. Ele gosta do objeto descartável, assim como ele come a comida descartável. Mas eu acho que o problema não está nessa geração, mas na geração anterior, a geração que deveria ter sido mestre. Eu tive mestres, mas minha geração não soube ser mestre. Quando faço testes para os musicais, os jovens atores trazem cenas maravilhosas. Mas, se eu for pesquisar no YouTube, verei que lá existe uma cena igualzinha. Existe talento, mas não existe conteúdo para alimentar esse talento. Talvez porque tudo ficou fácil demais. Pesquisar, ter acesso a informação ficou fácil. Fazer sexo ficou fácil. Não é mais preciso ter fundamentos. E, quando não há fundamentos, tudo desmorona fácil.

O teatro é um ritual totalmente artesanal num momento em que nos guiamos pelo digital. Há como superar esse impasse?

O que eu sinto é que o artesanal vai virar um grande luxo, objeto de desejo. Assim como uma antiguidade está em Sotheby's, em Londres. Vai chegar uma hora em que o indivíduo vai precisar do teatro, assim como precisa de religião. E o teatro é uma religião, uma cerimônia. Chegará um momento em que essa efemeridade das relações atuais vai criar uma solidão que poderá ser resolvida no teatro. Assim como, hoje, nós tentamos resolver nossa solidão nas baladas - em festas dionisíacas, ensurdecedoras, com muita droga. O homem depende dessas catarses. E o grande elemento do teatro é a experiência catártica, coletiva, ao mesmo tempo específica e direcionada. Da mesma forma que você corre para o divã de um analista ou para uma igreja, você vai correr para o teatro.

A direção de atores é o aspecto mais importante na construção do espetáculo?

Eu não consigo começar um trabalho, nem começar a trabalhar com os atores, se eu não sei em que espaço eu vou situar a encenação. Ou seja, não consigo começar sem um conceito de cenografia. Eu sempre parto desse exercício de construção dos cenários. Aí, depois, sigo para um trabalho com o ator e com o texto. Mas o espetáculo só ganha forma mesmo quando o ator consegue raciocinar na primeira pessoa da personagem. O teatro pode até existir sem texto, mas não sem ator.

Mesmo com leis de incentivo e autorizações para captar, atores que, até pouco tempo, conseguiam atrair grandes patrocinadores se queixam de que não conseguem verbas. Onde está o gargalo?

Acho que existe um exagero aí. Quando comecei, tinha que trabalhar para por dinheiro e estar no palco. Já vi Fernanda Montenegro bater com a cabeça na parede para conseguir dinheiro. Nunca foi fácil. E, hoje, se fala muito mal da bendita Lei Rouanet. Há uma série de bandalheiros dizendo que se rouba, que existem privilegiados. Trabalho há anos com artistas sérios e consagrados e nunca tivemos o dinheiro total para a produção. Não há isso de privilégios. Há muita desinformação. E é importante lembrar que uma cidade como São Paulo tem, hoje, uma média de 100 a 120 peças toda semana. E a qualidade? A qualidade é outro problema. O que quero dizer é que essas peças conseguem algum dinheiro para estar ali...

Financiar uma peça ficou mais fácil?

Claro. Antigamente, fazíamos uma dívida no banco. Se uma peça desse errado, pegávamos uma comédia que tinha sido sucesso, fazíamos dinheiro e pagávamos a dívida. Hoje, não é mais essa roleta russa. O Estado está mais presente do que já esteve, e tem que estar cada vez mais, porque é importante o desenvolvimento cultural do povo. Não estamos falando só de gosto, mas de uma educação muito mais eficiente do que a da sala de aula, porque o teatro - assim como o cinema, a música - ensina pela emoção.

Você esteve à frente da Escola de Teatro da Ufba, no início dos anos 1970. Qual é o lugar que essa experiência ocupa hoje em sua trajetória?

Um lugar fundamental. Comecei a trabalhar dentro da Escola de Teatro como professor aos 23 anos. No ano seguinte, fui eleito diretor e comecei um trabalho de renovação. Algo que foi, na realidade, a constituição do meu próprio método de trabalho. Nesses cinco anos em que eu fiquei na Bahia, acabei me formando na prática. Bernarda Alba (espetáculo de 1973) foi um marco para mim e para a cena local. Toda a minha metodologia, eu adquiri aqui. Isso, de me reconhecer como diretor, veio através de um processo de trabalho na Escola de Teatro da Ufba.

E como foi esse processo?

Logo quando cheguei a Salvador, fiz um grupo de criação coletiva, experimental. Todas criavam juntos. E, então, fomos até Monte Santo, no interior, para algumas apresentações. Lá o grupo disse que precisava de um diretor, que tinha que haver alguém para comandar o cenário, coordenar os trabalhos. Ali nasceu, no sertão da Bahia, o diretor José Possi Neto. Ali eu tive que assumir a direção de teatro. Na época, a Escola de Teatro da Ufba estava tão decadente que parecia que ia desaparecer. Era o auge do AI-5 e a própria Universidade parecia querer se livrar dos estudantes de artes. Com a ajuda de alguns alunos, reformei o teatro da Ufba, arranquei cadeiras, e montamos Bernarda Alba, de Garcia Lorca. Aí mostramos que a Escola de Teatro estava viva e era capaz de fazer peças que atraíssem público. As sessões de Bernarda Alba sempre estiveram lotadas, acontecia um boca a boca. (A coreógrafa e cenógrafa) Lia Robatto foi fundamental nesta época. Ela correu a cidade atrás de doações para a Escola. E, quando deixei a Ufba, em 1976, para trabalhar em São Paulo num musical inspirado na personagem Geni, de Chico Buarque, foi Lia quem assumiu a direção da escola. De certa forma, ela continuou o trabalho que havíamos começado. Foi uma experiência onde aprendi que, no teatro, você tem que ir à luta.

Houve, no caso do teatro, um movimento - como o Cinema Novo, no cinema, ou o Tropicalismo, na música?

Havia um marasmo. No início dos anos 1970, mesmo a música e o cinema já não estavam tão efervescentes na Bahia. Em artes plásticas, até havia um movimento, mas o teatro era de uma pobreza total e absoluta. Glauber Rocha já não vivia mais em Salvador. E lembro de Caetano Veloso me dizer, num verão que ele estava passando em Salvador: "Possi, eu estou lá em São Paulo, na sua terra, só venho passar o verão na Bahia; o que você ainda está fazendo aqui?". Infelizmente, o grande movimento cultural tinha acabado um pouco antes de eu chegar. Talvez isso até tenha me dado força. Eu não tinha a quem copiar. Não tinha com quem me comparar. Isso me impulsionou a criar.

Formar-se em crítica e dramaturgia pela USP o fez menos ou mais benevolente com aquilo que os críticos escrevem sobre seus espetáculos?

Eu nunca soube muito bem quem eram os críticos. Hoje, então, não sei mesmo. Não reconheço nem mais o espaço deles no jornal; é aleatório, muda toda hora. A crítica não existe mais. Ela perdeu totalmente a importância. Ela não determina nada. Deveria haver uma crítica adequada ao tempo em que vivemos...

Como seria esta crítica?

Não sei dizer, não sei mesmo. Mas o crítico deve ser sempre um sujeito extremamente culto e bem informado, comprometido com a sociedade na qual está vivendo. Ele precisa analisar o contexto de um espetáculo dentro da sociedade e não ficar dando nota de zero a dez.

Em algumas entrevistas, você disse que a experiência de ter lido O Muro, de Jean-Paul Sartre, aos 14 anos, foi decisiva para levá-lo à arte. Alguma peça teatral foi capaz de provocar um efeito semelhante em você?

Eu venho de uma família de classe média baixa. Era o primeiro aluno da classe; tinha meus conflitos, mas vivia confortavelmente. O Muro instaurou um desconforto, uma inquietação muito grande em mim. Outra experiência foi o filme Vagas estrelas da ursa, do Luchino Visconti. Fui assistir no Cine Bijou, um cineminha na Praça Roosevelt, em São Paulo. O filme me violentou tanto que saí do cinema e corri durante vinte minutos pela cidade sem conseguir parar. Naquele dia, algo mudou em mim, no sentido de me dar coragem para não construir uma vida de família, de classe média; de me dar coragem para assumir o risco de uma vida de artista. No teatro, só fui ter uma experiência semelhante já na USP, quando vi o Cemitério de automóveis e O balcão, de Victor Garcia. Já vi teatro no mundo inteiro e nada superou a experiência de ver um grande encenador, um grande diretor, atingir seu objetivo.

E qual é seu objetivo ao dirigir um espetáculo?

Emocionar.

