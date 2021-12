"Não acredito na existência de dietas milagrosas"

É difícil acreditar que Gabriel Almeida, 33, já foi gordinho e sedentário. Mas ele não esconde de ninguém e até publica imagens da época em seu Instagram, seguido por mais de 15 mil pessoas. O passado, nesse caso, não condena, muito pelo contrário. Contar sua história, e expor sua rotina, tem sido um modo de estimular os pacientes. Especialista em medicina ortomolecular, emagrecimento e performance, ele atende em seu consultório estrelas da axé music, empresários, políticos e atletas. Entre os resultados visíveis, e públicos, que lhe valem uma movimentada agenda, concentrada entre Salvador e Feira de Santana, estão o corpo escultural da ex-morena do Tchan Scheila Carvalho e a transformação do franzino Pablo do início da carreira em um popstar do arrocha com músculos definidos. Tão dedicado e disciplinado quanto alguns de seus clientes, Gabriel segue diariamente uma dieta saudável e pratica exercícios de segunda a sábado, em sessões de até 1h20. O segredo da beleza física, revela, é focar naquilo que faz bem e eliminar por completo o fast-food e os refrigerantes. Nesta entrevista, ele fala sobre os mitos da suplementação alimentar, condena o chamado "dia do lixo", alerta para os perigos de cortar radicalmente os carboidratos e reforça a importância da nutrição na manutenção da saúde.

Frequentemente, surgem modinhas relacionadas a alimentos funcionais, a exemplo do goji berry e da chia. Como filtrar, diante de tantas informações, alimentos que são de fato funcionais?

Para isso é fundamental um acompanhamento profissional. Há o lado bom e o lado ruim do acesso à informação. Muitos fogem do médico e consultam o "doutor Google", baseando suas escolhas em informações sem qualquer base científica. O goji berry, por exemplo, fez grande sucesso quando surgiu como antioxidante e houve uma procura imensa, o mesmo aconteceu com a chia. Vale dizer que são alimentos realmente fantásticos, mas é preciso estar atento em relação ao que surge, e o melhor profissional é o nutricionista, ele vai adequar a informação de internet ao que é científico.

E a suplementação com vitaminas segue a mesma linha. Ora a vitamina D é a estrela, ora é o zinco.

Infelizmente é assim. Vale ressaltar que suplemento não é alimentação. Suplemento, como diz o nome, é para suplementar a alimentação. Você não pode substituir a alimentação por shakes. Isso é um erro. Há casos até de fibroses hepáticas por causa disso. Você deve utilizar? Sim, mas de modo a complementar a alimentação, de acordo com uma demanda metabólica e de atividades físicas. De forma aleatória, em hipótese alguma. Agora, se formos falar da vitamina D, por exemplo, os trabalhos são fantásticos. Melhora a imunidade, a capacidade cognitiva, diminui a resistência à insulina, ajuda a reduzir o peso. E há estudos que mostram que alguns tipos de câncer estão ligados à deficiência dessa vitamina no organismo. Embora a cidade seja ensolarada, é necessário fazer uma complementação. Oitenta por cento de meus pacientes são de Salvador e, no entanto, encontro índices de deficiência em mais de 70 por cento deles. O que acontece? Hoje, os carros têm película, as pessoas trabalham em escritórios, usam filtro solar diariamente e isso reduz a absorção de vitamina D. Claro que é necessário proteger o rosto, mas não podemos fugir totalmente do sol. Em relação ao zinco, ele é realmente fundamental para regular o funcionamento da tireoide. Além disso, melhora a resposta da insulina e tem efeito antidepressivo. Por isso está tão em evidência.

O que o senhor pensa sobre essas dietas milagrosas que se multiplicam como correntes de boca em boca?

Essas dietas populares, do sol, da lua etc., nenhuma delas funciona. Toda dieta deve ser necessariamente individualizada. Não acredito na existência de dietas milagrosas. Não há uma dieta que sirva para mim e para você, ainda que estejamos no mesmo peso e tenhamos os mesmos objetivos. Cada corpo é diferente e precisa ser avaliado de modo profissional. Não confio em nenhuma.

Algumas dietas eliminam completamente os carboidratos e fazem perder peso muito rapidamente. O senhor é a favor de dietas mais restritivas?

Em dieta de cetose você realmente perde peso. Mas a perda ocorre porque seus estoques de glicogênio vão embora, tanto o muscular quanto o hepático... E o glicogênio puxa a água. Então, logicamente, você terá menos peso. A perda tende a ser inicialmente bem significativa. O problema é que você também perde massa muscular. Imagine um homem de 80 quilos que, sem atividade física, tem taxa metabólica basal de 1.500 calorias. Se ele consumir mais de 1.500 calorias, engorda. Se consumir menos, emagrece. Se consumir 1.500 calorias, mantém. Se reduz a massa muscular, a taxa metabólica basal cai e vai para, por exemplo, 1.200 calorias. Se antes, com 1.400 calorias, emagreceria, agora ele engorda. Daí surge o efeito sanfona. Tenho pacientes em dieta de baixíssimas calorias, mas eles são acompanhados semanalmente. De forma aleatória, sem avaliações constantes, não é indicado, pois os efeitos podem ser danosos.

E o chamado "dia do lixo", que turbinaria os resultados das dietas?

Não funciona e não é indicado. Se o dia de folga não for compensado, ele vai engordar do mesmo jeito, talvez até mais. O alimento ruim é sempre um alimento ruim, não deixa de ser ruim por um dia, não se torna bom por um dia.

Muitos tentam driblar a dieta com consumo reduzido de álcool. É possível fazer dieta e manter esse consumo?

O álcool é catabólico, faz perder massa muscular, e tem alto índice glicêmico, gera picos de insulina que vão aumentar o tecido adiposo, então ele é duplamente maléfico. Vejo muitas vezes amigos na noite consumindo álcool com energético. Ora o energético é rico em açúcar. Então eles estão consumindo uma substância que é altamente catabólica e outra rica em açúcar, o que vai ocasionar a potencialização dos efeitos, resumindo: perda da massa muscular, aumento do tecido adiposo, logo, ganho de peso.

No caso das mulheres, elas lidam também com os hormônios. Dá para emagrecer usando anticoncepcionais?

Anticoncepcionais têm vários efeitos que não são benéficos. Logicamente, isso varia bastante, de paciente a paciente, mas, se formos analisar os níveis hormonais das mulheres que usam anticoncepcionais, veremos que a testosterona sempre está lá embaixo, assim como a libido. Não sou muito a favor do uso, mas há casos em que eles são necessários, normalmente, nesses casos, costumo indicar um implante.

Para alcançar uma boa definição física, quantas horas de malhação diárias são necessárias, ou melhor, suficientes?

Eu faço atividade física de segunda a sábado, 1h20, e consigo ter o corpo que sempre quis. Mas sigo uma dieta rigorosa, me alimento de três em três horas, reduzo o carboidrato à noite e aumento as proteínas. Tudo com determinação, não é simples, não é fórmula mágica. Não é só atividade física, é um estilo de vida que vale a pena. Sei do que falo, porque sou um ex-gordinho, aos 28 eu pesava 94 quilos com 1,69 e vivia cansado, sedentário, não fazia exercícios. Deu um estalo e decidi que não queria continuar assim. Isso me levou também a pensar de que modo a medicina, sendo uma profissão tão ampla, poderia ajudar as pessoas que lutam contra a obesidade e que viviam entre o nutricionista e os exercícios. A medicina pode prescrever medicamentos auxiliares que ajudarão nesse emagrecimento. Mas o ideal é que haja uma complementação dessas áreas. Aqui, os pacientes têm um atendimento multidisciplinar, passam pelo médico, pela nutricionista e pelo educador físico, e penso em incluir um psicólogo na equipe. Hoje, eu meio que assumo esse papel. Há pessoas que ficam a manhã inteira na academia e o corpo começa a utilizar como fonte de energia as próprias proteínas e ele começa a ter perda de massa muscular. Há pessoas que malham absurdamente e engordam. Por isso é necessário o acompanhamento médico e físico. Eu condeno totalmente essas jornadas de quatro ou cinco horas, você pode obter excelentes resultados com no máximo 1h30, desde que direcionado.

É preciso administrar a cabeça para permanecer magro?

Sim. Muitos pacientes precisam disso, principalmente os de bariátrica. Você opera o estômago mas não opera a cabeça. Vejo vários pacientes que chegam aqui desesperados, porque operaram e engordaram. E dizem que estão desiludidos, porque acham que já fizeram tudo. Mas não fizeram o principal, não mudaram a cabeça. Há pacientes que fazem bariátrica, emagrecem e vão para os vícios, começam a beber. Outros burlam a dieta, tomando latas inteiras de leite condensado. Não tratou a cabeça? Volta a engordar.

O senhor é a favor da bariátrica como alternativa em casos de obesidade?

Sou a favor em último caso, em superobesos acamados. O problema é que hoje virou moda, com pessoas engordando para entrar no IMC compatível com a indicação. Isso eu acho um grande absurdo e conheço várias pessoas que fazem isso. Ele poderia seguir o caminho contrário, tentar baixar seu IMC ao máximo. Mas esse é o caminho fácil, ilusório de facilidade. A bariátrica não cura obesidade.

Como lidar com a cabeça de artistas, para que sigam a dieta com horários tão loucos e tantas viagens?

Penso sempre que o bom nutricionista deve se adaptar ao paciente, e não o contrário. Tenho pacientes que são cirurgiões e ficam seis horas direto operando. Ele vai ter que usar uma dieta diferenciada. Felizmente, graças a essa ditadura da beleza, temos hoje uma grande produção de comida congelada de baixa caloria. Alguns são extremamente disciplinados, como Scheila e Pablo ou Junior Cigano. Já tem outros, com agenda de shows muito extensa, que são menos organizados. Dieta é logística e organização. Tem que se organizar no dia anterior, você consegue, mesmo viajando bastante.

Que alimentos deveríamos eliminar para sempre de nossas vidas?

Refrigerante, açúcar, sal refinado, adoçante aspartame, os fast-foods, os salgadinhos... O ideal é sempre manter uma dieta balanceada. Refrigerante é o pior, especialmente o zero, tem aspartame, ciclamato, muito sódio e açúcar. Condensa tudo de ruim e ainda tem pH ácido.

