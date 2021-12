Nana Caymmi: "Não tenho birra com a Bahia"

Até 2014, Nana Caymmi está voltada exclusivamente para as comemorações do Centenário de Dorival Caymmi, seu pai, de Dori e de Danilo, que foram iniciadas no começo deste ano com o lançamento do livro O que é que a baiana tem, de autoria de sua filha, Stela Caymmi. Em 27 e 28 de julho, a dama da canção - título que ganhou da gravadora EMI - volta ao Teatro Castro Alves para uma homenagem ao pai, no show Nana Caymmi em recital. Considerada uma das maiores intérpretes do Brasil, Nana não deixa nada sem resposta. É a essa sinceridade que credita ter adquirido a fama de temperamental, da qual ela, por sinal, discorda. "Não deixo uma resposta sem dá-la, se isso é ser temperamental...". Aos 72 anos e quase 50 de carreira, a filha de Caymmi acabou de ganhar um documentário do cineasta francês Georges Gachot (Rio Sonata) e teve sua obra reunida numa caixa com todos os seus álbuns. Do Rio, onde mora, ela conversou, por telefone, com a Muito e afirmou que, ao contrário do que dizem por aí, ama a Bahia. De mudança para o sítio em Pequeri (MG), onde pretende viver após a já anunciada aposentadoria, Nana diz que ainda quer homenagear muito o pai.

O que a gente pode esperar do Nana Caymmi em Recital, o show que você fará aqui nos dias 27 e 28 de julho, no TCA?



Já é uma homenagem aos 100 anos de Caymmi, que minha filha Stela deu a partida com o livro O que é que a baiana tem.

Qual o balanço que você faz desse quase meio século de música?

Foram muitos bons. Não fui programada pela família para cantar, eles se surpreenderam, embora eu cantasse desde criança, e meus pais fizeram de tudo para impedir, mas era uma maneira de ganhar dinheiro, tinha três filhos para sustentar, e aí eles tiveram que concordar. Deu certo, uma carreira que foi promissora, com ajuda de meus irmãos, de minha mãe, e ficamos todos juntos.

Ao longo de sua carreira, você ganhou apenas um Disco de Ouro, que foi em 1999 pelas 100 mil cópias do CD Resposta ao tempo. Apesar de suas músicas estarem sempre em trilhas sonoras de novelas, que costumam tornar o artista mais popular, você nunca vendeu muito disco. A que você atribui isso?

Essa coisa de novela não faz vender mais discos. Geralmente quando pensam em mim, não estão pensando em venda, mas em qualidade para o personagem. Engraçado que essa coisa me fez tirar uma conclusão bastante a meu favor: vender disco não significa qualidade. Então, acabou. O que eu tenho de público, de repertório, é de muita qualidade, então para mim está bom assim.

