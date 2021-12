Nairzinha: "O importante é ver que você soube cultivar um coração forte"

Nair Spinelli, que prefere ser chamada de Nairzinha, carrega na pele uma das mensagens que aprendeu quando ficou reclusa após um acidente que imobilizou seu ombro. “A vida é hoje!”, assim, com exclamação mesmo. Na terça-feira, 11 de setembro, dia do próprio aniversário de 70 anos, a cantora, compositora, pesquisadora, brincante e agora poeta lança o livro Outonizando, Os Tons da Vida, no Museu Carlos Costa Pinto, às 18 horas. Começou na arte aos 2 anos de idade, na instituição Hora da Criança, fundada pelo jornalista baiano Adroaldo Ribeiro Costa. Educada em colégio de freira, entrou na música sacra e lançou uma das canções religiosas mais tocadas no Brasil, Creio. Tomando como inspiração a história do santo e menestrel Francisco de Assis, que cantava nos becos italianos para coletar pão para os leprosos, Nairzinha escreveu o musical Roda de Paz Bem, apresentado nas ruas de Salvador em troca de alimentos não perecíveis, depois distribuídos em comunidades e instituições. O projeto foi de 1989 a 2006. “Recolhi perto de 100 toneladas de alimentos, era um trabalho todo voluntário. Menos sal, só não me traga sal!”. Pesquisadora das brincadeiras e da cultura da infância do país, resgatou e gravou 200 cantigas de roda, antes cuidadas e cultivadas apenas na tradição oral. Fundou o Cirandando Brasil, com o objetivo de redescobrir, organizar e catalogar as cantigas, parlendas, adivinhações, jogos e histórias do folclore infantil brasileiro – trabalho que, conta ela, lhe rendeu a fama de “viajante da maionese, uma visionária”. Mas garante não se importar com os apelidos e, como prova, recita uma frase que atribui a Shakespeare: “Por causa dos loucos, dos sonhadores, dos poetas e dos amantes, a vida se renova a cada dia”.

Você disse que o acidente que a deixou reclusa em fevereiro a fez “cair em si”. Como foi esse momento de isolamento e autoconhecimento?

Na verdade, eu nunca tive uma doença grave. Pela primeira vez fiquei reclusa, imóvel numa cama com uma prótese de ombro. Levei 45 dias sem poder me mexer. Eu sou uma pessoa muito ativa e, com tanto trabalho, não tinha tomado consciência de que já ia fazer 70 anos. E essa fase significa, para mim, a idade intermediária entre a maturidade e a velhice. Eu não me sinto absolutamente velha, e acho que ninguém é velho. Acredito que, com o tempo, a vida vai nos levando a virar as suas esquinas, e eu fui obrigada a ‘cair-me’ porque vivia como um carro descendo uma ladeira. Até que um dia escorreguei, uma pilastra me parou e eu quebrei o ombro todo. Quando fiquei de cama, eu tinha duas opções. Quando a gente chega a uma esquina, ou para e morre ou dobra a esquina e descobre que a vida tem outras propostas. Neste ano em que faço 70 anos, eu me deparei com a possibilidade que a vida me deu de mudar. Revi tudo, meus conceitos, minha filosofia. Mesmo imobilizada, eu não me senti parada, porque, quando fui fazendo essas descobertas, fiz um caminho dentro de mim mesma. E a maior delas é que a vida é hoje. Essa ideia me é tão importante que tatuei e me tirou completamente a tristeza daquele momento. Comecei a escrever e me descobri disposta a viver, a sonhar, a curtir, a sair de um luto. Perdi o meu marido, que morreu de câncer, e a minha única irmã.

Por que escolheu o título Outonizando para o livro de poesias que vai lançar?

O outono é o momento em que as cores vão mudando e você vai ressignificando tudo. Quando chega o outono, não nos resta só lamentar que a gente cai, que tem dores reumáticas, que tem pedras. Acho que tem a reflexão sobre o que você acumulou para contribuir com a vida. Enquanto escrevia, tecia esse longo bordado, percebi que a vida é isso, é não esperar nada acontecer, tem que viver o que acontece. E agora estou aqui, bem, disposta a tudo.

No livro, você resgatou poemas antigos e escreveu novos. Há algum ponto de interseção entre eles?

Naquele momento de descobertas que passei em casa, decidi revisitar meus poemas antigos. Quando eu abri a minha pasta, me deparei com um poema que escrevi quando tinha 20 anos. E ele diz o seguinte: “A minha alma de poeta anda louca / Nesses dias que preciso de juízo”. Quando vi esses versos, pensei: “Esse poema tem 50 anos e eu continuo a mesma!”. Com uma alma louca, fora do corpo como um dente exposto, como um nervo exposto de dente, sentindo as dores do mundo, percebendo o que são as minhas expectativas e desejos – e os das outras pessoas, os das mulheres. Eu visitei a minha vida toda, porque escrevo desde criança, e fui encontrando os poemas que têm tudo a ver com a minha vida hoje. E escrevi os novos porque sinto que tenho as mãos cheias de frutos maduros de anos de trabalho e vivências. Tenho a sensação de que estou inaugurando a melhor década da minha vida.

O livro fala sobre envelhecer?

Fala, dentro dessa minha perspectiva louca de que o envelhecimento não é uma perda, não é um momento de tristeza, de desconsolo. Muito pelo contrário. Se você sabe viver, o envelhecimento é um momento de partilha, momento em que você sistematiza tudo o que já viveu para viver bem. E eu tive o incentivo de uma moça que leu os meus versos e disse que eles caíram no colo dela como um colar de pérolas partido que ela precisava consertar. E foi isso o que eu pensei também quando revisitei a minha vida pela poesia. É como se eu estivesse fazendo uma costura entre o passado e o presente. E aí, quando essa costura terminou, eu gostei. Eu quero que o livro chegue para as pessoas como essas pérolas. Não que a minha vida tenha sido extraordinária, eu sofri todas as dores, comi toda a poeira, vivi todas as perdas, tive fracassos terríveis e grandes vitórias, mas isso é vida. Não me furtei. E acho que a depressão que ataca os idosos é, em parte, por achar que a velhice só traz inconvenientes. A vida toda você passa por coisas ruins, se depara com perdas, tem fracassos. O importante é ver que você soube cultivar um coração forte, um olhar cheio de esperança e a vontade de viver com o que a vida dá.

Você tem um trabalho extenso e muita experiência com a infância e agora está refletindo também sobre a velhice. Como é estudar esses dois momentos tão distintos? Aliás, essas duas fases são tão distintas assim?

Eu tenho dúvidas também se são tão distintos. São distantes. O envelhecimento é também uma escolha. Você pode escolher ser uma pessoa pessimista, odiosa, cheia de rancor, cheia de mágoas, olhando somente para o que não deu certo. Ou você pode buscar a sua criança que não morre nunca. Eu faço um trabalho com pais e professores para não deixar essa criança morrer. Na hora em que mais precisei, recorri à minha criança, e ela estava lá, bastava eu cuidar dela. Nós não somos educados para isso, somos educados para o fracasso. A criança lhe dá uma perspectiva de vida que começa a cada momento. Ela não vive nem no ontem, nem no amanhã. Vive no hoje.

Como ficou a sua atuação no Cirandando Brasil depois do acidente?

Agora, com essa parada que a vida me deu, não posso cantar com criança nem fazer roda porque o braço ainda não funciona cem por cento. Eu trabalho com o nosso portal, que já chegou a muitos países, e tudo continua. Menos presencial de minha parte, e mais virtual. Mas assim que o braço começar a funcionar totalmente, eu volto. Não tenho mais esse impulso de cantar toda semana, eu fazia 170 eventos por ano. Hoje eu quero uma coisa mais leve, quero conversar com o povo brasileiro. Quero fazer palestras para professores. Eu quero que o povo brasileiro se conheça e conheça a forma de trabalhar as habilidades sociais de convivência da criança pela cultura, pela brincadeira, pelo lúdico. A criança é brincante, nós é que perdemos essa qualidade com o tempo. Nós perdemos a cultura da brincadeira porque a gente não quer ter trabalho. E brincar dá trabalho!

Durante um tempo, você trabalhou com canções religiosas para crianças, mas diz que seu trabalho não era doutrinário, mas artístico. Qual é a diferença?

Quando eu tinha uns 20 anos, escrevi um poema em que dizia: “Não sei se sou música ou poesia”. Minhas músicas não tocam em lugar algum, mas todo mundo conhece. Eu fico boba de ver os caminhos que a música faz. A mágica é que ela entra nos seus sentidos sem você perceber e lá fica. Gravei o meu primeiro disco em 1976, e sou considerada a primeira mulher latina leiga a trabalhar com música sacra. O que aconteceu é que eu comecei a aproximar a mensagem religiosa ao melhor da Música Popular Brasileira (MPB). Criei uma carreira atípica. Nem eu era uma cantora e uma compositora da música popular, nem da litúrgica, porque a igreja tinha uma visão de música diferente da minha. Eu fiquei muito deslocada. Até que um dia eu fui à Europa e visitei o túmulo de São Francisco. Tinha tanta coisa para conversar com ele. Na minha cabeça logo veio: “Ô, Chico, como uma pessoa nasce com um talento e não sabe o que fazer dele?”. E ele me respondeu: “Talento é o seu lugar no mundo, só você sabe que lugar é esse. Então faça você a sua parte”. Foi quando percebi que colocava a minha expectativa no reconhecimento dos outros, não no meu trabalho.

Poderia falar um pouco sobre a sua experiência com a Hora da Criança?

Eu entrei na Hora da Criança aos 2 anos de idade porque meu pai costurava as calças dos meninos, era voluntário. Um dia, ele foi levar as calças e me levou junto. Lá, fui brincar e me pendurei numa cortina. E aí o contrarregra Remi de Souza me viu pendurada e começou a balançar a cortina. E professor Adroaldo era genial. Ele viu ali uma boca de cena maravilhosa. Enquanto eu brincava com a cortina e o povo dava risada, eles trocavam os cenários. Coisa genial, não é? Só agora, com 100 anos, a Bahia começou a resgatar Adroaldo. Passei 14 anos na Hora da Criança e recebi toda a influência musical, poética, do teatro de lá. E até hoje eu sou engajada, sou da Associação Adroaldo Ribeiro Costa, que tem como objetivo deixar viva a história dele.

Hoje, vivemos num período conturbado em relação à educação infantil e à cultura da infância. Houve episódios de exposições questionadas e censuradas, como o Queer Museu e a performance no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, em que uma menina aparecia ao lado de um homem nu. Atualmente, voltou ao debate a proposta de discutir sexualidade em sala de aula através de livros e conversas com os professores. Como você enxerga esse momento?

Acho que quando o adulto tem uma cabeça boa, ele orienta essas descobertas naturais sem forçar coisa alguma. A arte não tem que ter censura, é a família que tem que saber o que ela quer para o seu filho. Eu não levaria uma filha ou uma neta pequenininha para aquela performance (a do MAM de São Paulo). Eu sou contra a censura, sou artista, acho horrível. Fui censuradíssima pelo governo militar, porque as minhas músicas sacras eram consideradas muito revolucionárias naquela época. Vivi o amargor que é a censura. Mas eu, como mãe, não levaria. Como artista, não censuraria. A decisão é de cada família, que, para mim, deve protagonizar o processo educacional de suas crianças. A escola acrescenta.

Você acha que, em Salvador, uma cidade cheia de abismos sociais, temos infâncias e brincadeiras muito díspares? As brincadeiras mudam muito de acordo com as classes sociais?

Temos infâncias muito diferentes. Temos aquela infância simples, que vive nas comunidades, que ainda corre na rua, joga bola, brinca de bambolê. Brinca de gude, anda em turma. E temos hoje, coitadas dessas nossas crianças, uma infância enclausurada. Eu sou muito envolvida com essas crianças que estão perdidas em apartamentos. A cidade não colabora, a prioridade são os carros. As praças não têm recreadores. As crianças vivem tão confinadas em espaços pequenos que não sabem aproveitar as áreas abertas. Depois, elas também absorveram essa forma de ser da nossa sociedade, dividida em grupos, em guetos, somos pessoas diferentes, ricos e pobres, pretos e brancos. A escola particular, a escola pública. Eu adoro cantar no Parque da Cidade, porque acho que lá há uma ação interclasses. O menino do bairro da Pituba se junta com o do Nordeste de Amaralina. Como na cantiga de roda não tem ninguém na frente, ninguém atrás, o compromisso não é ganhar, não é ser o melhor, não é ser o campeão – é brincar. Aí você consegue, na mesma roda, botar o menino da Pituba de mão dada com o do Nordeste. Pela primeira vez, sem diferenças.

Acha que, com tanta tecnologia, redes sociais, televisão e celular, estamos criando uma geração de crianças que se relacionam menos com o mundo, mais solitárias e menos curiosas?

É uma infância muito solitária. Observe: uma família mora num apartamento, o playground é completamente inviável para as brincadeiras, cheios de barreiras arquitetônicas. Têm as regras sociais de convivência, o síndico. Aqui onde moro, eu era o terror do síndico, porque eu descia para brincar com os meninos. Por que não existem espaços em que a criança possa exercer livremente os seus direitos de correr nos prédios? E isso não é só nos bairros nobres. É preciso pensar em uma cidade que acolha as crianças. Você vai numa comunidade popular, nos conjuntos habitacionais, e só tem estacionamento. A prioridade é carro. Cadê o lugar para as crianças brincarem?

Você acha que a cidade não está preparada para a infância?

A gente vive num mundo que não prioriza a infância. As ruas não são propícias para as crianças, muitas praças não são, se tem muito pouco investimento na arte da brincadeira livre, prazerosa, em que a criança é o seu autor, seu protagonista. Uma vez, fiz uma pesquisa para um livro e perguntei para as crianças o que era quintal. Uma disse: “Quintal é um espacinho que tem na minha escola, com uma grama sintética e uma casinha de plástico”. Outra falou: “Quintal é coisa do tempo da minha avó”.

Já houve uma época em que existia uma tradição de as famílias construírem os próprios brinquedos como bonecas de pano, jogos de madeira. Hoje, noto que esse hábito, pelo menos na cidade grande, está desaparecendo. Tudo se compra nas lojas. Estamos vivenciando uma infância mais capitalista?

Claro. Existem tantos sites e lojas que vendem brinquedos, mas as crianças ainda se apaixonam pelas caixas. Você dá um brinquedo que tem até manual de instrução, mas a criança brinca com a caixa. Porque ela quer ser autora daquela brincadeira, quer ter um espaço de liberdade. Ali ela é protagonista, ela decide o que vai fazer. É um exercício de cidadania. Ela aprende a escolher, a criar, a desenvolver a ferramenta do pensamento. Quem acha tudo pronto sucumbe na primeira dificuldade da vida, porque não sabe inventar soluções. Olha quantas coisas a brincadeira faz: aproxima pessoas, ensina a criar soluções, cria uma visão de igualdade. Quando entro na roda, paro tudo e pergunto às crianças: “Quem é o primeiro dessa roda?”. Ninguém consegue responder. A roda é a força do grupo, é o coletivo, é o retrato da sociedade. Ela não funciona se eu não der a mão a você e emprestar a minha força, e você a sua. Sem isso, ela não vai rodar. Ao invés de importar técnicas e encher as crianças de brinquedos, por que não torná-las brincantes?

No seu livro aparece a palavra envelhescência. O que significa?

Esse termo não é meu, é de uma pesquisa da Universidade de Harvard. O envelhecimento tem uma fase que é a intermediária entre a maturidade e a velhice, é quando a gente zera uma caminhada e começa outra. É como a adolescência. Eu li sobre isso e percebi o quanto sou envelhescente. O quanto estou arriscando, experimentando, medindo a minha resiliência, a minha força, a minha coragem. E foi esse acidente que me levou a isso. Teoricamente, a envelhescência vai dos 65 aos 75 anos. Eu espero que a minha dure mais. Já não tenho a força que tinha, mas tenho os mesmos anseios, e tenho a experiência. Hoje eu estou livre, e acho que o envelhescente é alguém muito necessário na sociedade. Só é envelhescente aquele que está disposto a ser um eterno aprendiz. Quem está fechado para o mundo, seja novo ou velho, já pode fechar o caixão. Está morto.

Você diz que pensava que a vida acabaria aos 50 anos. Por quê? Como é, agora aos 70, viver essa sobrevida?

Eu realmente achava que a vida acabava aos 50 anos. Que a essa altura eu já estaria velha, cansada. Eu gosto de andar bonita, toda colorida, pintada. Uma vez, fui a uma loja, vi uma roupinha e perguntei à vendedora se tinha o meu número. Ela disse: “Eu não tenho nem para o seu corpo – porque eu sou gordinha – e nem para a sua idade”. Quer dizer, você vê? Você vá com 70 anos procurar roupas. Percebo que o envelhescente tem poucos espaços sociais. Eu acho que é mais fácil ser velho do que envelhescente. Aquele velhinho tradicional, que usa bengala e senta na cadeira de balanço. O velho que quer sair, dançar, namorar, é discriminado. Eu não me importo mais em ser discriminada, mas nem sempre foi assim. Precisei fazer análise por muito tempo para descobrir que sou livre para fazer as minhas próprias escolhas.

