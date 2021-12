Na sinfonia do reggae

O lugar é meio escuro, o calor é pegajoso, há uns meninos e umas poucas meninas sentadas em banquinhos tocando instrumentos, um maestro que ginga, uma mulher espiando. Em determinado momento, ela não se aguenta de alegria e ergue os braços, logo depois suspende a calça para dançar melhor. Estamos diante de uma orquestra, mas não de qualquer uma. O som que sai dali é reggae.

A mistura soaria improvável não estivéssemos em Cachoeira, famosa por suas centenárias filarmônicas e por seus cantores de reggae, como Edson Gomes e Sine Calmon. Os ensaios do grupo, que reúne 17 jovens de 11 a 22 anos, acontecem nas noites de sexta e tardes de sábado. Ali e nos palcos, tocam músicas que nasceram reggae e outras que foram rearranjadas, como Carinhoso, de Pixinguinha, e Take five, de Paul Desmond. Flávio Santos é quem comanda a orquestra. Gosta de exibir o poder das suas mãos, mas de boca faz intervenções pontuais. "Se puderem afastar as flautas, agradeço". O erro é não haver clima para aplausos.

A Orquestra Reggae de Cachoeira surgiu em 2012, na beira de um acaso. Flávio integrava a Lyra Ceciliana, e lá o maestro propôs que os músicos formassem grupos. Ele pensou logo no reggae. Resgatou um arranjo da filarmônica que ninguém tocava, criou outros, juntou os amigos, e assim nascia a orquestra. Não demorou para que os problemas aparecessem. Primeiro que ele malmente sabia ler partitura, segundo que todo mundo queria dar as ordens, terceiro que não tinha dinheiro para remunerá-los devidamente.

Sem querer abandonar o projeto, Flávio resolveu ouvir os conselhos da mulher, a professora Débora Bittencourt, que sabia que ele tinha jeito com crianças e adolescentes. Antes de ensinar, Flávio foi aprender. Com apoio da Funarte, fez cursos de regência e composição em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Aracaju. Na volta, juntou aqui e acolá meninos e meninas interessados em música. Até hoje lembra da primeira apresentação da orquestra, em novembro de 2012, na festa D'Ajuda. Flávio tremia de um lado, seus pequenos músicos tremiam do outro. "Mas foi lindo, deu tudo certo".

Tatiana Mendonça Na sinfonia do reggae

No ano seguinte, ganharam um espaço para ensaiar, cedido pela Fundação Hansen Bahia, e gravaram as primeiras músicas num estúdio, a convite do videoartista e professor da UFRB Danillo Barata, que acabou virando diretor artístico do grupo. "Vi logo uma potencialidade no projeto, porque era uma demanda da própria cidade, uma reinvenção interna". Flávio lhe dava aulas de trompete, e, entre uma conversa e outra, Danillo ajudou a incrementar o repertório da orquestra com jazz, música eletrônica e MPB.

Débora, por sua vez, tornou-se a produtora do grupo. O apoio financeiro só veio em 2014, quando a orquestra foi contemplada com um edital da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb). Este ano, eles foram selecionados para o Rumos do Itaú Cultural, e Flávio já pensa em ampliar o conjunto. Quer incluir violinos, violoncelos, tímpanos.

Regência militar

Quando alguém pergunta aos músicos se o maestro é exigente, a resposta é uma risadaria afinada. Ele não nega a fama e atribui o comportamento "chato e disciplinado" ao tempo que passou no Exército. Já Vítor Gabriel Souza, 14, um virtuose do saxofone, prefere dizer que isso faz parte da música. Até no falar já é grande, embora a estatura não entregue.

Ao final do ensaio, ele já tinha que sair correndo para outro, desta vez de uma banda de forró. Antes, contou que participa da orquestra há três anos e há cinco está na filarmônica, onde conheceu Flávio. Não ouvia nada de reggae, mas agora até já arranjou algumas músicas no estilo. Sua apresentação preferida com a orquestra foi no Festival de Reggae do Capão. Eles costumam ganhar um cachê de R$ 100 nesses eventos. Com o dinheiro que juntou, comprou um sax novo.

Para permanecer na orquestra, é preciso estar estudando e tirar boas notas. Raiane Mascarenhas, 17, que cursa o 4º ano do ensino técnico, é uma das três mulheres do grupo. Ela realiza ali o sonho de tocar baixo. Começou tendo aulas particulares na casa de Flávio, seu vizinho, mas acabou que o baixista da orquestra saiu, e logo depois seu substituto, e aí não teve jeito. Hoje Raiane é apaixonada por reggae e já pensa em fazer faculdade de música.

O sonho de Flávio, pai de Maria Flor, 11 meses, é ver sua orquestra e seus "filhos musicais" rodando o mundo. "Muita gente critica o reggae, discrimina, mas sinto que a gente está conseguindo quebrar esse preconceito".

