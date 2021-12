Na celebração do centenário, MAB ganha novos projetos e dialoga com a cidade

Num momento como esse, que exige alguma beleza para seguirmos caminhando, podemos por um minuto pensar que carregamos no nosso corpo a memória de todas as mulheres e todos os homens que já pisaram sobre a terra. Cada um, a humanidade inteira. E para espiar como era a vida dos que nos antecederam, foram criados os museus.

Nesta terra que inaugura o Brasil, o mais antigo deles é o Museu de Arte da Bahia, instituído por meio de lei em 1918. Chamava-se então Museu do Estado da Bahia, porque a ideia era que fosse mais histórico que artístico, propriamente. Ao longo desses 100 anos foi mudando de forma, de jeito, e o apelido que se costuma dar aos meninos ganhou já velho. Hoje, basta dizer MAB.

Quem estiver caminhando pelo Corredor da Vitória sem pressa nem precisa entrar para impressionar-se. Dali mesmo da calçada se avistam os adornos e máscaras entalhadas com capricho na porta do museu, testemunha de um tempo em que fundamentais eram os enfeites e detalhes.

Traz inscrita a data de 1674. Mas como nem todo mundo repara, os funcionários gostam de dizer aos que a atravessam que aquela porta tem 344 anos. Vamos repetir por escrito: trezentos e quarenta e quatro anos. Tão singular que é o único bem tombado em todo o prédio pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Tão emblemática que a máscara esculpida de um homem que parece sorrir virou símbolo do museu.

No primeiro semestre deste ano, quase 42 mil foram ao MAB, transformando o museu no mais visitado do estado, posto que era ocupado pelo Museu de Arte Moderna, o MAM, na avenida Contorno.

Quando assumiu a direção do espaço, em 2015, o sociólogo e fotógrafo Pedro Arcanjo, que tem nome de personagem de Jorge Amado, reparou que o MAB recebia por dia a visita de cerca de 12 pessoas. Diz o número em voz baixa, com um certo constrangimento. Era muito pouco.

Na primeira entrevista, ao A TARDE, afirmou que seu desafio era transformar o MAB num museu “mais contemporâneo, que dialogasse com a cidade”, e está levando a cabo a missão de popularizar o equipamento, que tinha fama de aristocrático.

O sociólogo e fotógrafo Pedro Arcanjo dirige o MAB desde 2015. Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A TARDE

A conversa que propunha com a cidade era literal. Um dos primeiros projetos que Pedro implantou foi o Diálogos Contemporâneos, criado para discutir questões da sociedade. O evento acontece uma vez por semana, no auditório, discutindo temas incontornáveis, como cultura e política. Neste mesmo movimento, abriu o MAB para abrigar peças de teatro, lançamentos de livro, saraus, clube de leitura, feiras de antiguidade e também, por que não, de alimentos orgânicos.

E para levar a produção artística contemporânea ao MAB foi criado, em 2016, o Laboratório de Experimentações Estéticas, um anexo meio escondido nos jardins do museu. O espaço foi pensado inicialmente para abrigar mostras de artes visuais, mas logo vieram espetáculos de teatro, música e dança.

Comemorações

As comemorações pelo centenário do museu começaram em julho do ano passado, com uma exposição de obras do feirense Joaci Dórea, e seguem até 2019, quando será lançado um catálogo editado pela editora Corrupio, organizado por Pedro, com textos de Renato da Silveira, Luiz Freire, Marcelo Cunha, Joseania Freitas, Suely Cerávolo, Francisco Senna, Maria das Graças Leal e Lilia Schwarcz.

Antes disso, em 23 de novembro, serão abertas duas novas mostras. Uma delas irá reunir o acervo de pintura do MAB, especialmente da chamada Escola Baiana de Pintura, e a outra exibirá fotografias do baiano Voltaire Fraga, que registrou o cotidiano de Salvador dos anos 1930 aos 1960 e morreu desconhecido na cidade.

A ideia de Pedro é fazer com que a data comemorativa também sirva como mote para mudanças mais estruturais. “Se a gente ficar esperando para fazer uma reforma geral, não vai conseguir tão cedo”, diz. Em meio à persistente crise econômica, o jeito foi buscar parcerias com os artistas que expuseram no MAB. Com a venda de obras, Renato da Silveira financiou o conserto do elevador, e Miguel Cordeiro custeou a restauração da escadaria interna.

Outros projetos, de maior monta, aguardam recursos. Pedro pretende reconfigurar a exposição permanente do museu, especialmente a coleção de artes decorativas – móveis de jacarandá, louças e pratarias que respiram riqueza e ostentação –, para mostrar como todo aquele luxo só foi possível a partir da “exploração do trabalho de pessoas escravizadas”, diz.

Retábulo com três nichos (1617), em madeira entalhada e dourada. Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A TARDE

“Nós temos aqui louças caríssimas e que estão apresentadas sem nenhuma discussão. Termina sendo uma apologia à aristocracia escravocrata baiana. Queremos revelar essas páginas ocultas da história. E mostrar, também, a quem pertenceram as joias de crioula que estão expostas no museu”.

O MAB já foi autorizado a captar, via Lei Rouanet, R$ 2,7 milhões para esta reconfiguração. Para o próximo ano, Pedro também espera iniciar a construção de um novo edifício que vai passar a abrigar a biblioteca do museu e um café-restaurante, com acesso pelo Vale do Canela. A obra está orçada em R$ 600 mil e deve ser custeada pela Secretaria de Cultura.

Da história à arte

A pré-história do Museu de Arte da Bahia começa em 1871, quando o governo adquiriu uma coleção com cerca de 200 obras reunidas pelo médico inglês Jonathas Abbott, que vivia em Salvador. Era bem capaz de que, ao gosto da época, Abbott só se importasse com os quadros de artistas europeus, mas calhou de também comprar dezenas de pinturas de baianos.

Por muitos anos, as obras estiveram abrigadas no Liceu de Artes e Ofícios, apartadas do Museu do Estado da Bahia, na época um anexo do Arquivo Público. No museu ficava um pouco de tudo que pudesse ser considerado histórico, conta a historiadora Suely Cerávolo: medalhinhas comemorativas, fardas, armas militares, bandeiras, retratos. Em 1925, criou-se ali a primeira pinacoteca oficial do estado, que reuniu finalmente os quadros comprados por Abbott.

O museu passou a ter um palácio para chamar de seu em 1931, quando se desgarrou do Arquivo Público para estar sediado no Solar Pacífico Pereira, no Campo Grande, no mesmíssimo lugar onde hoje está o Teatro Castro Alves.

O “caminho em direção à arte”, como diz Suely, foi definitivamente consolidado quando José Antônio do Prado Valladares assumiu a direção do museu, em 1939, e lá ficou por 20 anos. Foi ele quem criou o Salão Bahiano de Belas Artes, que teve seis edições e incentivou novos artistas baianos. Neste período, mais precisamente em 1943, o museu também adquiriu uma grande coleção de artes decorativas, com peças do ex-governador Góis Calmon.

América, da obra Quatro Continentes, do artista baiano José Theophilo de Jesus

O MAB mudou de um lugar a outro até se estabelecer no Palacete Cerqueira Lima, onde está desde 1982. O casarão pertenceu, inicialmente, a um comerciante de escravos. Coube a Emanoel Araújo, então diretor do museu, idealizar e executar a mudança. “Contratamos restauradores paras as pinturas, os móveis, as louças, e compramos tintas importadas para o restauro das pinturas. Foi um trabalho extraordinário de toda a equipe de então”, lembra.

Para Emanoel – que em 2004 fundou o Museu Afro-Brasil, em São Paulo, para discutir a formação social do país –, o acervo do MAB pode ser visto como uma “metáfora de um passado onde os construtores de seus tesouros ficaram anônimos e consumidos pelos estilos de um tempo de contemplação”.

Ele ressalta, no entanto, que cada museu tem uma proposta e que é preciso festejar os 100 anos do MAB. “Todos nós sabemos que a cultura cada dia fica mais distante das políticas públicas do país”.

Acervo único

Sendo os descasos cíclicos, talvez crônicos, o MAB foi fechado sete anos depois de mudar para a sede da Vitória. Foi reinaugurado em 1994, depois de uma ampla obra de restauro. A museóloga Sylvia Athayde esteve à frente do processo. Ela permaneceu na direção do museu por 24 anos. Deixou o cargo em março de 2015 e faleceu apenas seis meses depois.

Depois de Sylvia veio Pedro, chegamos ao tempo de agora. O MAB reúne hoje quase 14 mil peças – grandes como a cadeira de arruar, na qual negros escravizados moviam senhores brancos pela cidade, miúdas como broches e moedas. E entre uns e outros está a preciosa coleção de pintura.

As obras expostas ali foram produzidas do século 18 à primeira metade do século 20. A maioria tem temática religiosa e há também muitos retratos. O historiador Luiz Freire conta que o conceito da Escola Baiana de Pintura baseia-se na “sucessão de mestres e discípulos” e numa certa tendência dos alunos “copiarem o estilo” dos professores. Joaquim José da Rocha, de estilo barroco, é considerado seu fundador.

Para Luiz, o museu assume importância nacional justamente por preservar “exemplares representativos da arte na Bahia”. “Não há acervo similar fora do estado”. Pedro pretende que o MAB seja reconhecido como o “museu da pintura baiana”. Luiz não é muito favorável à ideia. Teme que, assim, a instituição, criada para ser um museu enciclopédico, seja descaracterizada. “Esse foco amesquinharia as características do museu e condenaria as demais coleções, todas elas singulares e significativas, ao esquecimento”.

