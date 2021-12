Na biblioteca dos quadrinhos

Quando nenhum outro menino dasala de aula lia mais quadrinhos, MarlonTenório,36, continuou lendo.Ler quadrinhos era,como ele diz, a "suacoisa". Do gosto pessoal para a carreira foi apenas questão de tempo.Começou a publicar os próprios quadrinhos na Tudo com Farinha, revista que nasceu dentro do curso de desenho industrial da Universidade do Estadoda Bahia (Uneb),onde ele seformou em2005. "Obom quadrinho é simples - um simples muito difícil de se alcançar", explica. Na tentativa, editou a Melhor de 3 (2006), publicação que reuniu tiras e charges de autores baianos.Em SãoPaulo, lançou Ombros de gigantes (2009), onde conta a história da astronomia, dos gregos a Kepler, Galileu e Newton. Assim,acrescentou movimento à ciência.Sua animação educativa Rockstar,sobre a origem dos metais, foi selecionada para o festival Anima mundi deste ano,onde ele tambémapresentou A ilha, "sobre as coisas estranhas que podem acontecer quando uma enchente surpreende os doishabitantes de um local". O traço é simples, como convém. "A beleza do mínimo é algo que inspira a minha vida. Menos objetos,menos complicação", filosofa. Filosofia exemplificada, quando diz que uma forma de envelhecer feliz seria pintar uma aquarela como aquelas do chileno radicado no Brasil Gonzalo Cárcamo, que consegue pôr o mundo em duas pinceladas. "Um bom trabalho de síntese diz mais que uma biblioteca inteira".

