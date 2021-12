"Músicos nunca viveram da venda de discos"

Roberto Sant'Ana, 70, avisa que música não é mais trabalho. Membro do grupo de amigos que mais tarde faria a Tropicália, ele foi um dos homens mais poderosos da indústria fonográfica nos anos 1970: produziu álbuns de Maria Bethânia, Gal, Caetano, Fafá de Belém (descoberta por ele), Alcione, Emílio Santiago e Gil, de quem recebeu uma homenagem em forma de canção, o Baião atemporal: "No último pau de arara de Irará, um da família Santana viajará". Porque já na terra natal, a mesma do primo Tom Zé, diz ter atinado para a relação entre música e prazer. A mesma que decidiu afinar quando deixou um cargo executivo na PolyGram e mudou-se para a Bahia, nos anos 1990, para "manter-se marginal à grande cena", como diz. "Cheguei num momento em que só me interessava a qualidade. Já faz duas décadas que vivo assim". Hoje, aposentado, toca seus projetos sem pressa: quer emplacar um festival baiano, aos moldes dos grandes festivais de música do passado, e distribuir cartilhas gratuitas, em escolas públicas, sobre baianos indispensáveis - de Castro Alves a Caymmi. Nesta entrevista, Roberto revisita a história da MPB e analisa o mercado de música atual.

Atribui-se à internet a derrocada do modelo tradicional do mercado musical. Mas o senhor já mencionou algumas vezes o papel dos diretores e produtores das grandes gravadoras. Por que tão poucos souberam se renovar?

Até a década de 60, as pessoas que trabalhavam nas gravadoras amavam a música. Nessa época, o contrato mínimo com os músicos era de quatro anos - se não desse certo, dispensavam o artista, alertando que a culpa não era dele, mas uma falha da gravadora, que não havia conseguido montar a melhor estratégia. Zizi Possi, por exemplo, foi dispensada e, fora da gravadora, lançou Asa morena. Não conseguimos dar o melhor tratamento à música dela. A mentalidade de que a gravadora tem responsabilidade com a cultura musical foi mudando com a chegada de grupos internacionais. Pessoas que deveriam dirigir fábricas de tratores passaram a dirigir o mercado musical. Além disso, havia um problema histórico: os royalties pagos aos artistas sempre foram baixíssimos, em torno de 7%. Nenhum artista brasileiro conseguiu viver da venda de discos. Quem disser que sim está mentindo. A gravadora, sim, sempre ganhou. Quando propus mudanças nessa lógica, recebi reprimendas da PolyGram, vindas de Roberto Menescal, que era o meu chefe. Cheguei a criar, com Gilberto Gil, uma proposta para ser apresentada às gravadoras, mas, naquela altura, a indústria já estava falindo.

Hoje, o boom do streaming digital gera lucros para as gravadoras e conteúdo barato para os consumidores, mas permanece desastroso para os artistas.

O consumo de música mudou com a revolução digital. Vivemos a era do fluxo. E o streaming é uma forma de ultrapassar a pirataria com uma oferta melhor. O público ganha, porque pode ouvir e compartilhar música de forma legal. E o artista ganha, porque recebe um valor por um tempo indeterminado. A remuneração ainda não é a ideal, e acho que vai demorar a chegar a níveis razoáveis. Depende de as empresas terem um volume de assinaturas que possibilite o retorno. Mas depende, sobretudo, da pressão dos artistas. Eles, que sempre foram espoliados pela indústria, é que devem propor novas formas de relacionamento com ela. É uma luta política.

Deixar a Philips/PolyGram - hoje, Universal -, na qual o senhor tornou-se um dos homens mais poderosos da indústria fonográfica, foi uma decisão política?

Foi uma decisão ética. Eu saí porque não pude mudar a mentalidade de quem estava a minha volta.

Depois de lançar Luiz Caldas, o senhor distanciou-se da axé music. Por quê?

A axé music surgiu do sucesso de Luiz Caldas. E não me interessou mais por causa da qualidade intelectual da poesia que desenvolveram a partir daí, uma coisa pequena. Aí vem Caetano, irresponsavelmente, dizer que a grande revolução baiana é o Psirico. Marcio Victor é um grande instrumentista, mas o tipo de música que ele faz não é. A axé music tornou-se repetitiva, feita para ser vendida em feira, como se vende banana no megafone.

Mas essa música, agora, não tem mais o domínio do mercado…

Pois é. Outro dia, Manno Góes, que considero um cara antenado, me chamou para ver o novo projeto dele, o Alavontê. Do que se tratava? Manno, com Durval Lelys, Ricardo Chaves, Magary Lord e Jonga, cantando suas músicas, e um cantando a música do outro. Para mim, isso é desespero de pessoas que fizeram sucesso e não fazem mais.

Alguma novidade empolga o senhor?

Sabe o que me surpreendeu? Esse programa da Globo, o Superstar. A banda Malta é extraordinária. Há também um grupo de jovens, Jamz, que é uma coisa linda. Esse programa me levou, de certa forma, a reviver os grandes festivais.

Em um texto do livro Expresso 2222, Antonio Risério diz que a Tropicália foi básica e essencialmente coisa da cabeça de Caetano. O senhor concorda?

Risério não é autoridade para falar de Tropicalismo, apesar de ser um homem inteligente. O grande tropicalista sempre foi Tom Zé. Foi ele quem primeiro propôs essa liberdade poética, musical. Caetano viu aquilo como futuro e aí, sim, liderou com Gil. Embora próximo dos tropicalistas, eu não aparecia, sempre fui homem de bastidor, de criação. Nem Caetano nem Gil queriam ser músicos, como Tom Zé também não queria. Quem ficava atazanando eles para tocar era eu. Eu e Tom Zé éramos do Centro Popular de Cultura da UNE da Bahia e fomos criar um departamento de música. Gil morava nos Barris, tocava acordeom, então o convidamos. Aí eu soube por Edy Star, cantor que fez muito sucesso no Rio, que havia um casal de Santo Amaro cantando, lindos. Fui ver, eram Caetano e Bethânia. Então os convidei também. Caetano sugeriu que ouvíssemos uma amiga dele, balconista de uma loja de discos. Era Gal, e claro que ela se juntou a nós.

