Música para além dos seus genes geniais

Como uma paráfrase, o pai de Francisco é baiano; o avô, carioca; e o bisavô, paulista. O avô é o autor dos versos originais, Chico Buarque. O neto é baiano como o pai, Carlinhos Brown, de quem adotou o sobrenome artístico. “Meu nome é Francisco Buarque de Freitas. Não tenho a opção de usar Chico Buarque, e Chico Freitas já vi que existe um no sertanejo universitário”, brinca.

A despeito dos genes geniais, Chico Brown, 20, anda por aí despojado e não pretende sair alardeando a condição de herdeiro. “Claro que é uma grande ajuda, em muitos aspectos, não só de você poder trocar ideias musicais, mas poder ter uma opinião mais experiente sobre o que você tem feito, ter uma referência em que você pode se espelhar, mas sem deixar que isso afete quem você é”. Que ele seja, então, seu próprio cartão de visita: multi-instrumentista, toca guitarra, piano, teclado, bateria e estuda produção fonográfica.

As várias referências se refletem nos shows que tem feito com sua banda, no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro: vai do metal ao axé, de progressivo ao jazz. Nos últimos meses, tem se dedicado à canção e pretende gravar este ano o primeiro álbum. O foco é equilíbrio, “sem ficar muito banal e sem ficar muito cabeça”. “Que seja acessível a qualquer ouvido, mas que tente mergulhar um pouco mais fundo”, explica.

De férias na Bahia, enquanto espera o fim de uma reforma em sua casa, no Rio, Chico não planejou nada, mas está aberto a tocar verão afora, se for convocado. Em breve, uma das músicas que compôs, Massarandupió, será gravada. Ele faz segredo e não diz quem será o intérprete (será o Cacique?). “Vocês ainda vão ouvir falar”, diz, meio que dedilhando pensamentos na guitarra.

Onde escutar

O álbum ainda não foi gravado, mas é possível ver seus shows e ‘canjas’ em seu perfil no Facebook.

