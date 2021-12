Música do mundo

Uma das bandas baianas mais interessantes da cena musical, a I. F. Á entra em estúdio para gravar o álbum Ijexá Funk Afrobeat, que flerta com ritmos orientais

Início de tarde, Rio Vermelho. O sol quente parece impulsionado pelo ambiente caótico da reforma que se arrasta no bairro. Somente a tranquilidade das águas da Paciência contrasta com o clima. No estúdio Casa das Máquinas, localizado numa ladeira transversal à orla, a I.F.Á. Afrobeat finalizou a pré-produção do seu primeiro álbum, previsto para ser lançado este ano.

A big band instrumental, que expande os seus horizontes com a lente do afrobeat, recolheu-se entre o final de maio e o início de junho para maturar as faixas e deixar tudo afiado para a captação. O período foi intenso. Acordar cedo, ir para o estúdio e ensaiar até meio dia. As reuniões se estendiam no almoço em algum restaurante próximo e, algumas vezes, tarde adentro.

"Tomou conta da vida da gente. Acordávamos ligando um para o outro", diz o guitarrista Átila Santtana. "Tudo tem sido uma grande responsabilidade. A nossa ideia é fazer um álbum como um objeto, pensando na forma das músicas. A maior missão é comunicar esse formato", completa o baixista Fabrício Mota.

Início da manhã, Liberdade. A gravação começou no dia 13, no estúdio do Ilê Aiyê, e seguiu diariamente até 20 de junho. O lugar já estava previsto no projeto aprovado em edital do Natura Musical para a captação. Lá o grupo chegava às 10h e ficava até às 23h. "Às vezes até 1 hora da manhã", conta o baterista Jorge Dubman. Nesse tempo, registraram as nove faixas.

Batizado como Ijexá Funk Afrobeat, o disco é o sucessor do EP com a cantora nigeriana Okwei V. Odili, lançado no ano passado, e está sendo produzido por Fabrício, Átila e Dubman, idealizadores da banda em 2012. Os demais componentes do octeto são Prince Áddamo (guitarra), Alexandre Espinheira (percussão), Juliano Oliveira (teclado), Normando Mendes (trompete) e Vinícius Freitas (sax barítono e flauta).

O álbum está sendo mixado pelo produtor e engenheiro de som Victor Rice, em São Paulo, que trabalhou com Bixiga 70 e Marcelo Camelo. Fabricio e Átila acompanharam parte do processo durante sete dias na capital paulista.

Política e estética

A I.F.Á. Afrobeat é considerada um dos destaques da cena atual da música na Bahia, ao lado de nomes como Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz, BaianaSystem, OQuadro, Larissa Luz, Tropical Selvagem, Livia Nery e Giovani Cidreira. A banda reverbera de modo afirmativo os ecos da diáspora africana. Atua não somente na disputa da narrativa histórica, mas, sobretudo, na articulação entre política e estética. Unindo som e discurso, groove e força.

"As nossas músicas são muito reflexivas e trazem os três pontos do mapa da diáspora, do ijexá, que tem como base os afoxés, do funk e do afrobeat. Uma sonoridade de luta", diz Fabrício, que também é historiador e escritor.

Esse pensamento, fortemente ligado à ancestralidade das matrizes musicais africanas, tem como uma das influências o livro O Atlântico Negro, do sociólogo britânico Paul Gilroy. Em contínuo diálogo com as vivências dos integrantes, o acúmulo teórico contribui dando ainda mais solidez ao aspecto conceitual e ideológico do conjunto.

O contexto político brasileiro e a desigualdade social da capital baiana aparecem nas composições recentes, a exemplo de Contragolpe e Salva Dor. "A gente transfere os sentimentos para as melodias e os arranjos", explica o baixista.

Para a elaboração do disco, a I.F.Á. tem mergulhado mais fundo no universo dos afoxés. Segundo Fabrício, a pesquisa é essencial tanto na arquitetura das faixas quanto na construção da identidade da obra. "A gente escuta a sonoridade do Gandhy lá atrás, dos blocos afros em geral, e as composições saem muito em cima disso. E tem uma faixa que é em homenagem aos blocos de índio e à memória do caboclo na sociedade baiana".

No plano internacional, além das referências diretas do funk e do afrobeat, o caminho das audições também percorreu o Oriente. "Muita música indiana, groove etíope", lista o baterista Dubman, um "escavador frenético" de sons. "A música do mundo é muito diversa, por isso a gente faz essa antropologia musical", destaca Átila.

Participam do álbum os músicos Letieres Leite, Guiga Scott, Robertinho Barreto (BaianaSystem), Juninho Costa e Gabi Guedes. "Eles têm muito a ver com o que nós pensamos. Isso tem a ver com a nossa cena. Temos uma identidade forte com o momento musical da cidade", diz Fabrício.

