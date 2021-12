Música: Coletivo erudito

Música erudita é perfeita para se ouvir sentado, acomodado em grandes salas de concerto, diante de orquestras magistrais ou, no máximo - no mínimo, na verdade -, em um local bem aconchegante, diante de um conjunto de câmara, daqueles que têm violinos, flautas, oboés e outros instrumentos clássicos, não é? Esqueça! Música erudita pode ser ouvida em escolas e, melhor ainda, no meio das ruas, em meio aos sons de carros, ônibus e buzinas. E, mais, a própria música pode ser feita à base de guitarras, gaitas, cítaras, ruídos eletrônicos, berimbaus e tudo mais que possa produzir algum tipo de som, seja ele melódico, rítmico ou, até mesmo, barulhento. Pelo menos essa é a ideia de um grupo de compositores baianos que, desde 2003, denomina-se Oficina de Composição Agora (OCA), um coletivo que não se propõe apenas a compor, mas também a disseminar a música erudita.

