Há mais ou menos 20 anos, depois de ganhar de presente um tinteiro em miniatura, Léo Furtado decidiu fazer parte desse "mundinho paralelo", como chama. É dentro de uma sala no Forte do Barbalho que o escultor, arquiteto e pedreiro constrói as suas maravilhas minúsculas.

O que hoje é profissão, inicialmente, era só curiosidade e uma veia artística, forte como cimento. "Meu pai é militar e eu pensava que também seria, mas acabei seguindo a arte". Desapegado de suas miniobras, a primeira que construiu, uma escrivaninha do século passado acompanhada do tinteiro que ganhou de presente, foi logo vendida.

Entre os principais compradores das suas criações não estão brasileiros, mas sim ingleses, suíços e alemães. Por ter se criado em cidades do interior, o que ele mais gosta de construir são cenários rústicos, feitos de madeira, biscuit e cimento.

Membro do Clube de Miniaturistas do Brasil, Léo recentemente participou do projeto que considera o mais desafiador de todos até então: a produção do curta-metragem Órun Àiyé, filme em stop-motion produzido por Jamile Coelho. Com data de estreia marcada para novembro, o curta, que levou 455 dias para ser finalizado, foi fotografado ao lado da oficina de Léo, no forte. Depois de várias noites sem dormir, mãos cansadas e 25 mil fotos, nasceu um trabalho que encheu o escultor de orgulho e aumentou a certeza que já era certa: é preciso coragem para construir um mundinho paralelo.

