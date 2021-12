Multimarcas aposta em estilistas baianos

Misturar roupa, design e achados virou regra no varejo chique. Na Srs. Dôru, a fórmula ganha significativo desvio de foco. A princípio, Eduardo Scaldaferri e Rodrigo Almeida planejavam uma loja com o melhor das marcas internacionais. A "preocupação com o mercado de moda local", como diz Scaldaferri, levou ao conceito de uma multimarcas em que só entram criações baianas. Algo que vale para as roupas (assinadas por Aládio Marques, Jeferson Ribeiro, Vinicius Cerqueira), acessórios (Valéria Kaveski, Fagner Bispo) e camisetas etiquetadas com o nome da loja.

As estampas criadas por Milena Coelho, Rafael Rafic e Karina Soares formam uma coleção batizada de Colheitas da Terra, que aborda, quase sempre de forma bem-humorada, especiarias como cravo, canela, manjericão e pimenta. "É uma produção baiana de alta qualidade, universal, longe do caricato", diz Scaldaferri. A oferta da Srs. Dôru confirma - e ainda revela talento dos sócios para a mistura.

Srs. Dôru Rua Pernambuco, 264, sala 1, Pituba. srsdoru.com.br

Destaque Diversidade é uma das marcas da loja. Além de oferecer estilos diferentes, conta com boas opções de peças masculinas e femininas

