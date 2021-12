Mulher, palhaça: Felícia de Castro estuda e pratica a palhaçaria há 20 anos

Pensar na imagem de uma palhaça pode nos levar imediatamente ao riso. E mesmo quando imaginamos aquela personagem descaracterizada, idealizamos uma pessoa que faz piada de tudo. Mas Felícia de Castro, palhaça há quase 20 anos, desmonta completamente esse estereótipo. Com olhar sereno, riso discreto e voz calma, ela mostra que para ser uma palhaça não é preciso ficar 24 horas representando. Ela mesma teve suas dúvidas no início da carreira. “Eu demorei um tempo para entender que poderia também fazer aquilo, que eu poderia encontrar essa expressão dentro de mim. Porque eu pensava: ‘Eu sou mulher e não sou engraçada, então eu não posso fazer’, isso em 1998. Então, foi um processo de entender que qualquer pessoa que tem essa dimensão interior pode revelar isso”, conta.

Formada em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia, Felícia só conheceu o teatro quando entrou na faculdade. Não lembra de ter visto nenhum espetáculo quando era criança. Mas carregava desde pequena o sonho de ser atriz. Talvez por isso a experiência na universidade tenha sido um pouco dura no início. A dificuldade fez com que ela questionasse que tipo de teatro queria fazer. Com o tempo, percebeu que buscava uma atuação “mais orgânica”, como diz, mais verdadeira e direta.

O encontro com uma arte que a satisfizesse só aconteceu quando decidiu dar uma pausa nos estudos acadêmicos para viajar pelo Brasil em busca de inspiração. Foi quando teve o primeiro contato com a palhaçaria e descobriu que aquela era uma alternativa real para atores e atrizes. “Me encantei profundamente pela possibilidade da palhaçaria de se comunicar com muita verdade, muita proximidade das pessoas”. Depois da viagem, Felícia trouxe para Salvador o grupo paulista Lume Teatro, que promoveu um curso de palhaçaria na cidade. O Retiro de Iniciação ao Palhaço e ao Sentido Cômico do Corpo – a oficina tinha esse nome comprido mesmo – reuniu 17 pessoas, que ficaram imersas durante dez dias, em 1999.

Foi aí que ela passou a se apresentar profissionalmente como palhaça. Seu primeiro espetáculo caracterizada foi Bafo de amor, quando atuou com João Lima. Além de artista, Felícia também se dedica a pesquisas, e uma delas foi voltada à “ancestralidade da mulher cômica”. A partir desse estudo, criou um novo curso, o Palhaças, bem-vindas sois vós, que ministra aulas há 10 anos pelo país. A oficina é voltada apenas para mulheres, que, além de conhecerem mais sobre a palhaçaria, discutem quais lugares a mulher cômica ocupou ao longo da história.

Verdades

Felícia conta que a aceitação do público com uma mulher palhaça não foi fácil. ”A gente tem como grande desafio encontrar a nossa forma de fazer. Transformar em palhaçaria os temas específicos da mulher, como opressão, violência, questões do ser mulher”. Seu propósito é abordar questões que façam as pessoas refletirem sobre assuntos cotidianos: “A palhaçaria é um lugar de dizer verdades”.

Nos seus espetáculos, é comum que as pessoas riem e chorem ao mesmo tempo. Causar sensações conflitantes é a função de Bafuda Orgância Florência Artemísia Risoflora Caipora Copaíba de Manjericão Árvore Coquinha Gogoia Floresta, nome da palhaça em que Felícia se transforma ao subir no palco. “Ela é uma descendente direta dos baobás africanos”, explica.

Felícia no espetáculo 'Tudo que você precisa é amor'. Foto: Nti Uirá | Divulgação

A atriz e dramaturga Paula Lice conta que ficou “literalmente transtornada” na primeira vez que viu Felícia atuando, no espetáculo Rosário, que estreou em 2009. “Eu chorei compulsivamente pela presença dela, pela manipulação das imagens e pela maneira como ela organiza o corpo em cena. É uma presença muito forte”, diz. Em 2014, elas trabalharam juntas no documentário Ridículos, em que reviveram a experiência do “lendário” Retiro de Iniciação.

Para comemorar os 20 anos de carreira como atriz, Felícia criou um novo espetáculo, Tudo que você precisa é amor. Para ela, a peça representa um amadurecimento do trabalho e da pesquisa que realizou durante toda a sua trajetória, além de ter criado uma consciência maior do seu papel de palhaça como algo muito sério e necessário para este momento. “Toca nossa fragilidade e expõe a situação tragicômica em que nos encontramos. É tão trágico que, rindo disso, despertamos o reconhecimento do absurdo da situação, nos identificamos e sentimos compaixão”.

“Buscadeira”

O ator e palhaço Alexandre Casali (O sapato do meu tio), parceiro de Felícia em diversos projetos, diz que a vontade de estar em constante aprendizado faz de Felícia uma artista única. “Ela é uma buscadeira, uma pesquisadeira. Não ficou só na palhaçaria. Foi estudar o corpo, a voz, a manipulação de objetos, danças populares. Fez essa união da dança popular nordestina com o teatro físico. Ela vai atrás daquilo que está estimulando o sonho dela”.

Felícia prova que ‘palhaçada’ é coisa séria e segue com o princípio de compartilhar o amor. Seu filho, Uirá Porã, de 4 anos, já ajuda a mãe nos espetáculos, criando objetos de iluminação e dirigindo a mãe em algumas cenas. “Precisamos entender o amor de uma forma engajada e realmente praticar isso, não ficar só no blá-blá-blá. O amor é uma força”.

adblock ativo