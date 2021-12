MUITO traz guia com melhores hamburguerias artesanais de Salvador

Quando publicamos o primeiro guia de hambúrgueres artesanais da Muito, em 2015, ainda tínhamos dúvidas se eles não iriam parar em breve no mesmo reino onde hoje descansam os temakis. Dois anos depois, o que se vê é a multiplicação dos pães, carnes, bacons e alfaces. Novas hamburguerias surgiram, movimentando o mercado gastronômico de Salvador, e as pioneiras aumentaram de tamanho, ou abriram novas unidades.

O cenário está tão tranquilo e favorável que nos demos ao luxo de incluir nessa nova versão do guia apenas marcas baianas, deixando de avaliar os hambúrgueres de grandes redes, como Outback e Madero, e os vendidos de forma itinerante por food trucks.

Vá lá que a concorrência acirrada ainda não abriu espaço para preços mais camaradas – os sanduíches custam R$ 28, em média –, mas em compensação os consumidores podem apreciar criações que apostam em ingredientes de melhor qualidade e em combinações que tentam fugir da mesmice, além de espaços mais confortáveis.

A Pituba continua sediando a maior concentração de hamburguerias por metro quadrado da cidade, é fato – das 10 lanchonetes que visitamos, sete ficam no bairro –, mas já é possível encontrar boas opções de Piatã à Paralela.

Capaz de a essa altura você já ter sua hamburgueria favorita, aquela pela qual nem se importa muito de pegar fila, mas admita que sempre bate uma curiosidade de saber o que é que anda sendo oferecido em outras paragens. Nosso objetivo é te conduzir nessa delícia de imersão. Boa leitura. Bom apetite.

Red Burger N Bar -- Certeiro

Os três sócios – Pedro Magalhães, Gustavo Fraga e Murilo Vilpert – fundaram a Red Burger N Bar para reunir o melhor de suas experiências como intercambistas. Comer hambúrguer ao redor do mundo fez deles clientes privilegiados. E é esta posição dos proprietários – clientes, não chefs – que faz da Red uma experiência agradável. Não espere adrenalina, porque o que guia o cardápio é o conforto de pedir um hambúrguer uniforme, onde os ingredientes convergem numa música só. O Redelecius (R$ 27), carro-chefe, dá o tom: pão de batata, queijo reino, maionese de pimenta-biquinho, geleia de bacon, alho-poró. Cabe certo na mão, não foge para os lados e é quase um abre-alas – pedir um segundo estará na ponta da língua.

Vá lá: Rua Alexandre Herculano, 45 – Pituba. Seg. a qui., 18h às 23h; sex. a dom., 18h à 1h. Tel. (71) 3351-0551. Há shows durante a semana. @redburger_

à Burguer -- Fino

A primeira coisa que chama a atenção na à Burger, recém-aberta na Barra, é a quantidade de funcionários da casa. Apesar de a ambientação ter um clima urbano, com direito a bicicleta e prancha pendurados no teto, há um quê vip que se espalha pelos ingredientes utilizados nos sete búrgueres do cardápio – basta dizer que o queijo cheddar vem da Inglaterra. À frente da à está Rodrigo Dias, de apenas 18 anos. Como não entendia nada de comida, Rodrigo tratou de cercar-se de quem entende. Foi até São Paulo para arregimentar o chef Manuel Coelho, que assina as criações da casa, e acertar os ponteiros com a Wessel, que oferece cortes de carne especiais para a hamburgueria. Apesar de criados por um chef paulista, houve uma preocupação em investir em sabores locais. O sanduíche que leva o nome da casa tem crocante de tapioca e uma deliciosa maionese de pimenta. Equilibrado, leve e gostoso, daqueles que te fazem dar uma dançadinha enquanto está comendo. Quando estiver com preguiça de sair de casa, pode ligar que a à busca em casa (vale para moradores da Graça e Barra) num tuk-tuk.

Vá lá: R. Professor Sabino Silva, 767 – Jardim Apipema. De seg. a qua., 17h às 22h; qui., 17h às 22h30; sex. e sáb., 17h às 23h; dom., 16h às 22h. Tel. (71) 3042-0617. Dá 15% de desconto para quem chegar de bike. @aburgeroficial

Bóris Burguer -- Suculento

Desde que começaram a oferecer suas criações em eventos e feiras, os sócios Raul Bittencourt e Alan Miranda assistiram aos pedidos se acumularem: “Abram uma hamburgueria!”. A cautela os levou a um caminho mais lento. Primeiro, fizeram uma parceria de três meses com o bar e restaurante Yellow. Com o retorno dos clientes e a experiência de trabalhar com uma demanda maior, estudaram o negócio e aprimoraram as composições de seus hambúrgueres. Há duas semanas, os dois assumiram por completo o negócio: Yellow, agora, se chama Bóris Burguer. Aos carnívoros convictos: pensem no maravilhoso universo dos cortes bovinos. Maminha, cupim, carne de sol, fraldinha. No caso do Bóris Cupim (R$ 27,90), a formação é a seguinte: 200 g de carne, maionese de bacon, molho de gorgonzola e cebola caramelizada na cerveja preta. Como é um corte naturalmente composto de fibras musculares entremeadas por gordura, o cupim é farto em suculência. Mas fica uma dica aos criadores: de tão bom, o molho não deve ser economizado.

Vá lá: Rua das Hortênsias, 966 – Pituba. Seg. a qui. e domingo, 18h às 22h; sex. e sáb., 18h à 0h. Tel. (71) 3019-2800. Todos os hambúrgueres vêm acompanhados de batatas fritas rústicas. @borisburguer

Carlota Hamburgueria -- OK

A Carlota é uma hamburgueria que mais parece restaurante. O ambiente arrumadinho não tenta mimetizar a rua, como é de praxe, e tem um clima mais família. Quer provas? Dá para substituir o pão por salada, os sanduíches chegam acompanhados por garfo e faca e a trilha sonora pode ser um DVD de Tiago Iorc, como no dia em que visitamos o local. Os preços acompanham o clima, com búrgueres que custam, em média, R$ 30 (para compensar, as 12 opções do cardápio vêm com batata). Coraçõezinhos indicam os mais pedidos, como o Regional Burguer (180 g de carne, pão de batata, maionese defumada, queijo, geleia de pimenta artesanal e calabresa crocante, R$ 28,90). A combinação funciona, embora nossa carne, apesar de suculenta, estivesse com o tempero muito sutil. Não deu vontade de comer até o final. Antes de abrir o espaço na Pituba, em janeiro deste ano, a chef Carla Marzolla oferecia os búrgueres na varanda de casa, em Itapuã. Hambúrguer virou uma coisa tão séria em Salvador que ela não revela por nada os cortes de carne que utiliza. “É 100% secreto”.

Vá lá: Av. Paulo VI, 1.828 B – Pituba. De seg. a qui., 11h30 às 15h e das 17h30 às 22h30; sex., 11h30 às 15h e 17h30 às 23h30; sáb., 17h30 às 23h30; dom., 17h30 às 23h. Tel. (71) 3016-1557. O ambiente é bem confortável. @vempracarlota

Burguiles -- Assanhado

Não há como sair ileso do Burguiles, esta hamburgueria situada numa esquina a céu aberto. O dono, Guilherme Maciel, trabalhava como despachante de aeronave, quando, em 1998, tirou férias no Havaí. De lá, foi para Los Angeles, Toronto, Flórida e Boston, trabalhando sempre como garçom e cozinheiro. O retorno a Salvador resultou em seu primeiro negócio dedicado à comida. O Franguiles, uma barraca de frango assado na Feira da Cidade, foi um embrião. Com oito opções de hambúrguer (dois de frango, um vegetariano e cinco de costela), o Burguiles é um local de propostas indecentes. A combinação de maior saída leva o nome da casa e traz pão australiano, carne de costela, queijo cheddar, bacon e barbecue de rapadura (R$ 23, 200 g). O Babaegg é composto por pão de aipim com crosta de tapioca, ketchup caseiro, bacon, carne, provolone, molho de mostarda e mel e ovo – ufa! – R$ 25, 200 g. De sabor marcante e sem trégua. Para descansar, há, no local, um painel de grafite de 20 metros assinado pelo Coletivo Musas.

Vá lá: Rua Amazonas, 644 – Pituba. Ter. a Dom., 17h às 23h. Tel. (71) 3561-2600. Para beber, peça a limonada que vem com água de coco. @burguiles

O Barbudo Burger -- Excessivo

Aberto em agosto do ano passado, O Barbudo – Burgers & Co. abusa do autoelogio. Nos banners que se enfileiram numa rua tranquila da Barra, onde também espalham-se as mesinhas, lê-se que aquela é “a melhor hamburgueria de Salvador”. No cardápio, os sanduíches são ditos “sensacionais”. Pena que a promessa não seja cumprida. O hambúrguer mais vendido, que dá nome à casa (180 g de carne, pão australiano, cheddar, cebola caramelizada, alface, bacon e molho barbecue, R$ 29), é excessivo, mas não no bom sentido. A grande quantidade de molho mascara o sabor da carne, que tem no blend cortes nobres, como a picanha. Separada dos demais ingredientes, dá para perceber que é um tanto massuda. Todas as dez opções do cardápio levam nomes de estilos de barba e foram criadas por Erick Guimarães, o barbudo em questão. Depois de passar seis meses internado num hospital, decidiu mudar de vida, deixando para trás o estresse do trabalho nas áreas de construção civil e eventos. Está feliz com a troca.

Vá lá: Rua Lord Cochrane, 93 – Barra. De seg. a qui. e dom., 17h às 23h; sex. e sáb., das 17h à 0h; Tel. 71 3021-1666. Tem delivery. @obarbudo_burgers

Philadelphia subs -- Americanizado

Entre dezenas de criações, as hamburguerias de Salvador costumam ter algo em comum: o pão. A grande maioria deles parte de um único lugar, as mãos do chef australiano Richard James, da padaria Belo Rústico. Na Philadelphia subs, na Pituba, Richard foi além e assina também o cardápio. O Philly burger (220 g de hambúrguer artesanal, queijo provolone, finalizado com mozarela servido no pão clássico de brioche com philly cream, bacon crocante, chutney de tomate e mix de folhas verdes, R$ 29,90) não é lá muito inovador, mas é um clássico bem correto. Além de saboroso, mata a fome de qualquer um. And that’s all, folks! Não há outras opções de hambúrguer na casa, que se apresenta como uma sanduicheria, para dar aquela diferenciada. Tony Carahy, sócio da Philadelphia ao lado de Marcelo Garcia, apaixonou-se pelo conceito durante o período que passou estudando administração em Harvard, nos Estados Unidos. Para quem vê de fora, o Philadelphia parece acanhado, mas é confortável a ponto de ter até sofá.

Vá lá: Av. Paulo VI, 1.573, Pituba. De seg. à qui. e dom., 17h30 às 23h; sex. e sáb., 17h30 à 0h. Tel. (71) 3018-9377. Peça um milk-shake de paçoca para acompanhar. @philadelphiasubs

Muu -- Despretensioso

Excesso de liberdade pode ser é um problema. Não por acaso, a Muu resolveu disponibilizar opções prontas ao lado do já conhecido modelo "monte o seu". O Black Power (R$ 26) é composto por pão australiano, "blend" (mantido em segredo) de carne bovina, queijo do reino, barbecue, cebola caramelizada e bacon. E, mesmo se optar por compor seu próprio hambúrguer, o cliente terá uma cartela reduzida. A carne é fixa e escolhe-se entre pão de brioche ou australiano, queijo do reino ou muçarela, cebola caramelizada ou crocante e entre os acompanhamentos - alface, tomate, picles e molho da casa à base de maionese e páprica. Recém-ampliada, a loja ganhou um reforço na decoração e no espaço, amenizando a muvuca e as filas. Túlio Alencar, proprietário, diz que teve como base os "hambúrgueres clássicos". E, de fato, a experiência oferecida pela Muu lembra a honestidade de uma composição trivial. Não impressiona, mas está longe de decepcionar.

Vá lá: Av. Paulo VI, 1609, Pituba. Seg. a qui. e dom., 17h40 às 23h); sex. e sáb., 17h40 às 0h. Tel. (71) 3017-7710. O cardápio enxuto facilita nossa vida. @muu_hamburgueria

Jamm Burger -- Gostoso

Sabe aquela fome que bate de madrugada na volta do reggae? Uma boa opção é parar na Jamm Burger, no Rio Vermelho, antes de voltar para casa. A hamburgueria é a única da nossa lista a ficar aberta depois da 1h (a partir de quinta-feira). O responsável pelas sete criações é o chef Jamil Acruz, que as elegeu entre mais de 500 combinações. Usa fraldinha na carne (180 g), com 20% de gordura. No Fumeiro Burger, lâminas de fumeiro fazem às vezes do bacon. O sanduíche leva ainda cebola caramelizada, redução de laranja, queijo minas meia cura e maionese da casa, por R$ 28,90. Apesar de os sabores não serem muito complexos, faz a linha simples que satisfaz. Os sanduíches vêm acompanhados por batata frita ou cebola empanada, que já estão inclusas no preço. Animado com o sucesso do lugar, que funciona há um ano, Jamil já abriu uma filial em Piatã e em breve irá inaugurar uma unidade em Brasília.

Vá lá: Praça Caramuru, Rio Vermelho / Av. Octávio Mangabeira, 11881, Piatã. Seg., 18h às 0h; ter. e qua., 18h às 23h; quin., 18 às 2h; sex., 18 às 4h; sáb., 16h às 4h e dom., das 16h às 0h. Tel. (71) 3233-2323. Mata a fome com estilo na madrugada. @jammburgers

Bravo -- Atrevido

Desde que deixou de comandar a cozinha do Pereira, em 2015, Rafael Zacarias tornou-se um nome obrigatório para entender o circuito dos hambúrgueres em Salvador. O espaço reduzido da matriz da Bravo, na Pituba, significa precisão. E, dado o sucesso, não é exagero dizer que a marca é uma inspiração para os concorrentes. Nada é básico, mas nem por isso é exagerado. Rafael diz que o empreendimento era uma meta de vida. Ele classifica o que faz como “alta gastronomia em um sanduíche”. Há muito tempo, os clientes pediam mais uma loja. Inaugurada em janeiro, na Paralela, a nova unidade é mais confortável. O cardápio está mantido e os preços, também (entre R$ 25 e R$ 45). A carne é costela de red angus, servida em 180g com 16% de gordura – há opção com números dobrados, batizada de King Kong. Entre duas fatias de pão, cabem ervas finas, limão siciliano, cogumelos orgânicos, molho de páprica defumada. Alquimia, a mistura que procura descobrir o remédio para todos os males físicos e morais, define.

Vá lá: Praça Ana Lúcia Magalhães, Pituba e Alpha Mall, Paralela. Seg. a qua. e domingo, 18h às 23h; qui., 18h às 23h30; sex. e sáb., 18h à 0h. Tel. (71) 3022-6264. Ao fim de cada pedido, um atendente virá atrás da sua opinião. Não se acanhe. @eusoubravo

adblock ativo