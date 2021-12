Muito traz guia com as melhores lojas de vinhos de Salvador

O consumo de vinhos vem crescendo no Brasil, e Salvador não está fora disso. Lojas especializadas, de maior ou menor porte, estão sendo abertas para dar conta da demanda. Mas parte desses novos consumidores quer mais: a experiência de degustar uma taça logo após escolher o rótulo na prateleira. Ali mesmo na loja, e de preferência com um petisco ou comidinha. É o que se chama de wine bar, loja onde se pode comprar o vinho e também degustá-lo no local, com algo de comer – modelo mais comum em grandes cidades no mundo.

Não existe um levantamento sobre a comercialização da bebida em Salvador, considerando rótulos importados e brasileiros, mas o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) aponta que, entre os estados do Nordeste, a Bahia lidera na comercialização de garrafas brasileiras, especialmente das vinícolas do Rio Grande do Sul, com 4,893 milhões de litros de janeiro a agosto de 2017. Imaginem se fossem somados os litros de vinhos importados. “O momento pelo qual passa Salvador hoje é interessante, há um crescimento no consumo. A ideia é desmistificar que vinho é algo pomposo”, diz Rogério de Jesus de Souza, à frente da Enoteca Decanter.

Muito encontrou mais de 20 lojas especializadas na capital e Lauro de Freitas. Pelo menos 10 delas têm wine bar. Aqui você encontra um minirroteiro de lugares onde é possível vivenciar essa experiência, considerando a diversidade ou exclusividade, o atendimento e onde não se paga taxa para beber e comer. Mais do que isso, são locais onde se pode fruir o ato de degustar vinho com comida, sozinho ou acompanhado. Afinal, vinho é experiência, é momento.

>> RÓTULOS EXCLUSIVOS

Junte diversidade de rótulos exclusivos na loja + ambiente com decoração inspirada na década de 50 + wine bar estruturado. Eis a Chez Cohen (traduzido da língua francesa, casa de Cohen), cujo foco é o comércio de vinhos e de acessórios, mas aliado com a proposta de inspirar a quem entra na loja que viva uma experiência com vinho ali mesmo: é escolher o rótulo e voilà. Para isso, conta-se com espaço para degustações e uma carta de queijos e sugestões de harmonização organizadas pela sommelier residente Patrícia Penha, também responsável pela montagem do portfólio da adega – colaboradora dos sócios Michel Cohen e Guiga Sampaio.

Assim, o cliente paga apenas aquilo que consome (o vinho + alimento) e não é cobrada a taxa de serviço pelo atendimento. A loja tem opções para todos os gostos e graus de iniciação no mundo dos vinhos. “O grande diferencial é uma seleção focada em pequenos produtores, rótulos mais exclusivos, muito com apelo orgânico e biodinâmico. Diversidade é a característica, trago regiões vinícolas das mais inusitadas”, explica a sommelier.

São aproximadamente 400 rótulos ofertados com preços que variam de R$ 38 a R$ 3,5 mil – este último, um champagne Véuve Clicquot Double Magnum. Para quem quer apenas comprar uma garrafa e levar para beber em casa, a sommelier pode indicar e orientar, de acordo com o momento em que se pretende consumir o vinho. “O wine bar é mais uma possibilidade dentro de um mercado que está crescendo”, acrescenta ela. O espaço onde acontece o wine bar também acolhe cursos e eventos sobre vinhos periodicamente.

Chez Cohen | Salvador Shopping, L2 (Avenida Tancredo Neves). De segunda a sábado, das 9h às 22h. Aos domingos, das 13h às 21h. Tel. 71 3023-3366.facebook/chezcohen

>> UM BRINDE À AMIZADE

Meio escondida em um dos corredores de um shopping na Paralela, a Vinoteca Adega de Comer chama a atenção pelo conceito inovador de wine bar. Além dos vinhos de boa qualidade da loja e petiscos como pães e queijos especiais, o local oferta um único prato “surpresa” a cada semana, para quem queira jantar. E quem prepara as iguarias é a proprietária do local, a empresária e nutricionista Ana Paula Gallas.

Não se trata de um restaurante, que fique claro, o local não oferta um cardápio, por isso ela prefere chamar a vinoteca de loja-bistrô. É Ana Paula quem sugere os vinhos para harmonizar com as delícias culinárias, como o mais pedido pelos frequentadores assíduos: quando tem arroz de polvo, harmonizado com vinho branco, na maioria das vezes, não dá para quem quer.

A vinoteca tem dois ambientes em um clima meio aconchegante e despojado. “A gente quer que as pessoas venham de bermuda e chinelo mesmo, não precisa ser formal para gostar de vinho”. A loja abriga cerca de 100 rótulos (marcas de vinhos) escolhidos a dedo, de boa parte dos países produtores do Novo e Velho Mundo, cujos preços variam de R$ 30 a R$ 1 mil. Tem até vinho grego e romeno, pouco popular por aqui.

No mesmo piso da loja também funciona um pequeno empório com produtos gourmet. Mas o diferencial é o ‘mesão’ , como ela chama: uma mesa grande de madeira que acaba conectando bebedores de vinho. Ali, desconhecidos iniciam bate-papo, comentam sobre os rótulos... e lá se vai uma noite entre queijos e vinhos. “Muitas amizades já foram feitas nesta mesa”, conta Ana Paula. No primeiro andar, por onde se chega através de uma escada de metal, são 16 lugares em cinco mesas onde o wine bar se efetiva.

Vinoteca Adega de Comer Alpha Mall, Av. Alpha Ville, s/n, Paralela. Segunda, das 13h às 21h; terça a sexta, das 11h às 23h; sábado, das 10h às 23h; e domingo, das 10h às 16h. Tel. 71 3016-6534 – vinotecasalvador.com.br

>> MARCAS CONSAGRADAS

Referência em Salvador tanto no comércio de vinhos importados quanto em iguarias doces e salgadas, o Almacén do Pepe do bairro do Horto Florestal (há outro na Pituba) juntou essas duas principais qualidades e dedica um andar inteiro da loja aos vinhos e wine bar. O ex-proprietário da Perini (que hoje pertence ao grupo Cenconsud), Pepe Faro, que batiza o empório, aposta em importação direta de vinhos e oferta bom custo-benefício aos amantes da bebida. Um menu específico foi criado para o wine bar com salgados da casa e tapas – seleção de queijos, mix de embutidos, mix de presuntos, com destaque para o parma, e pães. O enófilo escolhe entre um dos vinhos das prateleiras que somam mais de 1,2 mil rótulos para degustar, mas também tem a opção de pedir a bebida em taça, por R$ 20 cada.

No sistema de vinho em taça são ofertadas seis opções de Reserva ou Gran Reserva entre tintos, brancos e rosés. Não é cobrada taxa adicional pelo serviço do wine bar. A pessoa paga apenas aquilo que consome no caixa, que fica no andar térreo. De um modo geral, o Almacén trabalha com vinhos de marcas já consagradas do Novo e Velho Mundo assim como com uma grande variedade de preços, que contempla todos os bolsos: de R$ 28 a R$ 5,4 mil. Além do salão com sete mesinhas de quatro lugares, há duas varandinhas que convidam para um final de tarde de verão à degustação de um espumante ou de um branco bem gelados. A responsável pela adega da Casa, Giselda Souza, diz que o wine bar é uma aposta que está dando certo. Os dias mais movimentados são a quinta e a sexta-feira, além dos sábados.

Almacén do Pepe Avenida Santa Luzia, 985 – Horto Florestal. Segunda a sábado, das 16h às 21h (para wine bar, abre mais cedo) – Tel. 71 3356 2486 – almacenpepe.com.br

>> DESPOJAMENTO REFINADO

Um mix de atendimento exclusivo, mas ao mesmo tempo despretensioso – com direito a bate-papo sobre as vinícolas e terroir onde foram produzidas as uvas que compõem os rótulos especiais da loja –, ambiente agradável e boa gastronomia pode ser uma definição que dê conta da Mr Wine, localizada em frente à praia do Rio Vermelho, onde anos atrás funcionava a importadora de vinhos Zahil. O casal formado pela baiana Mel Farias e o egípcio Rudy Libhaber decidiu deixar carreiras promissoras no estressante mercado financeiro internacional para apostar em algo que lhes desse prazer e também algum dinheiro: vinho.

Isso foi em 2008. Hoje são cerca de 800 rótulos especiais na loja: vinhos de autor (edição muito limitada, quase uma produção artística do enólogo), grandes vinhos, como Casa Ferreirinha (Portugal), por exemplo. Além disso, há uma adega climatizada na loja com rótulos exclusivos e mesas em um outro ambiente onde se pode degustar os vinhos com um dos produtos de comer: queijos especiais (vaca, cabra e ovelha, nacionais e importados), produtos trufados (manteiga, mel), cortes de pato, foie gras francês.

O diferencial aqui está no ‘despojamento refinado’: a pessoa escolhe o vinho e o que quer comer e a loja agiliza taças e pratinhos, mas não há serviço de garçom. É como um self service de luxo. Na loja há vinhos inusitados, como os do Líbano, elaborado pelo Chatêau Ksara, uma vinícola de mais de dois mil anos cujas garrafas envelhecem a dois quilômetros dentro das montanhas do país. Há vinhos de menos de R$ 100 e outros que chegam a R$ 8 mil. Até a verdadeira Sidra francesa é vendida na loja. O local fecha cedo, por questão de segurança.

Mr Wine Rua da Paciência, 54, Rio Vermelho. Terça a sexta, das 9h às 18h; sábado, das 9h às 13h; domingo e segunda fechado – mr-wine.biz

>> AULA DE DEGUSTAÇÃO

Inaugurada em abril deste ano em um complexo empresarial na Paralela, o Espaço DOC Adega tem como um de seus principais diferenciais a oferta de rótulos diferentes daqueles que se costuma encontrar em Salvador. O consumidor pode degustar na charmosa lojinha vinhos da Grécia, Bulgária, Romênia, Croácia, além de vinhos escolhidos a dedo de produtores europeus, da África do Sul, Américas, ou seja, dos chamados novo e velho mundo do vinho.

Outro diferencial da DOC é o atendimento, que mais pode ser uma aula sobre vinhos, se o enófilo for curioso e der a sorte de ser orientado pela sócia-proprietária da empresa, Scheila Bulhões, sommelier e coordenadora do curso de gastronomia da Universidade Católica do Salvador. Para petiscar o básico com qualidade: queijos, embutidos, pães, azeites especiais e alguns outros produtos sazonais. Importados e nacionais.

A verve de professora da proprietária também empresta a pegada do clima: “A ideia aqui é mostrar que vinho não é tão complicado quanto parece”, diz Scheila. A loja não é grande, mas o espaço é bem aproveitado e contempla algumas mesinhas em um ambiente descontraído. A proposta de valor da Espaço DOC é a de produtos com bom preço e qualidade. Para isso, a sommelier garimpa rótulos pelo mundo, que sejam honestos e não pesem no bolso do consumidor final.

São vinhos de 15 países distribuídos em cerca de 500 rótulos. Os preços variam de R$ 24 a R$ 1,2 mil. A loja não cobra taxa de serviço no wine bar e a pessoa só paga o que consome. Pelo fato de estar localizado em um complexo empresarial, com ar business, o público acaba sendo mais de perfil executivo. Mas a descontração do ambiente atrai também muitos jovens ao local.

Espaço DOC Hangar Business Park, Av. Luiz Viana (Paralela), loja 14-A, térreo, Hangar 3. De segunda a sexta, das 9h às 20h; sábado, das 9h às 13h. Tel: 3901-0410. Instagram: @espaçodocbahia

>> SIMBIOSE E FRUIÇÃO

Um minicomplexo enogastronômico onde se pode ter diversas experiências com vinhos, a depender do momento do consumidor. Assim é o espaço conjunto da Mercato Di Vino & Enoteca Decanter. A enoteca é uma loja de vinhos, e o Mercato é um restaurante especializado em harmonização de comida com vinho. Além disso, na parte de fora há um terraço com algumas mesas. O que acontece é uma simbiose: a pessoa pode escolher degustar o vinho na loja com ou sem petisco ou comida – se quiser comer, basta pedir ao garçom do restaurante. Ou pode comprar a garrafa na loja e levar para o restaurante. Ou escolher o prato e pedir dica de harmonização e ir à loja escolher o vinho. Pode, ainda, ficar no terraço e fazer seu wine bar pedindo a garrafa de vinho na loja e a comidinha no restaurante. Cada local, um clima diferente.

Na loja, aliás, há dois conceitos de experiência: a mesa menor, para uma fruição mais íntima, e a maior, cuja ideia é a interação entre as pessoas, troca de ideias sobre vinhos e a vida. Tudo começou lá em 2007 com Romenilson Rehem, que fundou a Mercato Di Vino, antes uma loja de vinhos que ofertava alguns pratos específicos – o que já era um wine bar. No final do ano passado, das conversas com a Decanter, que iria abrir uma loja em Salvador, nasceu a ideia. “O pessoal vem para degustar vinho, tanto na loja quanto no restaurante. Alguns clientes estranham pagar a conta em dois lugares. Mas esta é uma tendência em vários segmentos”, diz Romenilson. O responsável pela enoteca, Rogério de Jesus de Souza, conta que a loja foi pensada para dar um ar contemporâneo e menos solene. São cerca de 600 rótulos do portfólio da importadora cujos preços variam de R$ 43 a R$ 3,5 mil. O wine bar não tem taxa de serviço.

Mercato Di Vino e Enoteca Decanter Alexandre Herculano, 18, Itaigara. Terça a sábado, das 11h à 0h. Domingo, só restaurante até as 14h. Tels.: 3351-2730 (Mercato) e 3042-8008 (Enoteca). Instagram: @mercatodivino

