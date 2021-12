_Tropicália, 50

O poeta e compositor José Carlos Capinan analisa o movimento tropicalista, meio século depois. Leia a reportagem

Tatiana Mendonça Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_Mãos Santas

Palavra, folha e força são as armas das rezadeiras baianas para curar. Leia a reportagem

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_Letras no Sertão

A maior biblioteca rural do mundo fica no povoado baiano de Paiaiá. São cerca de 500 habitantes para 110 mil livros. Leia a reportagem

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_Peleja no mar

Pescadores baianos sofrem com a burocracia e fim do seguro-defeso. Leia a reportagem

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_Do outro lado

Conheça a vida das mulheres que vivem no Conjunto Penal Feminino, em Salvador. Leia a reportagem

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_Fé em Allah

Baianos contam como se converteram ao Islamismo, religião que mais cresce no mundo. Leia a reportagem

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_Arte da resistência

Veja quem são os tipógrafos que ainda mantêm a técnica milenar na Bahia. Leia a reportagem

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_Hotel Fasano

Conheça as ruínas do edifício onde será instalado a primeira unidade do hotel Fasano no Nordeste. Leia a reportagem

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_Pepeu Gomes

O guitarrista baiano fala sobre seu novo disco, Alto da Silveira, e sobre o show que fará com Baby do Brasil no Rock in Rio 2015. Leia a entrevista

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_A fábrica ao lado

Conheça as ruínas das fábricas de Salvador, que teve o primeiro sítio industrial do país. Leia a reportagem

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_Rio dos Macacos

O quilombo Rio dos Macacos, localizado na divisa entre Salvador e Simões Filho, disputa a posse da terra onde vivem 67 famílias com a Marinha do Brasil. O audio slideshow mostra detalhes do cotidiano dos moradores. Leia a reportagem

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_Novo Palace Hotel

O empresário mineiro Antonio Mazzafera está à frente da restauração do Palace Hotel, na Rua Chile, que será inaugurado em maio do ano que vem. Nos últimos três anos, ele adquiriu 123 imóveis na região, onde planeja erguer um megaprojeto de revitalização do Centro Histórico. Leia a entrevista

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_Medicalização da infância

A psicóloga Lygia Viégas fala sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e a medicalização da infância. Leia a entrevista

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_Arte nos trilhos

Os trens do Subúrbio Ferroviário de Salvador ganharam obras da dupla mais famosa do grafite brasileiro, Gustavo e Otávio Pandolfo, mais conhecidos como Osgemeos. Ao todo, 14 artistas, entre brasileiros e estrangeiros, participaram da iniciativa.

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_Xote da paixão

O sanfoneiro Targino Gondim explica de onde vem a expressão forró pé de serra. Leia a entrevista

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_Alegria, alegria

O baiano Almir Rodolpho Almeida, 100, quer ser reconhecido como o palhaço mais antigo do mundo em atividade. Leia a reportagem

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_A vida sem crachá

A jornalista Cláudia Giudice conta como se reinventou após ser demitida. Leia entrevista

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_Espiritismo

O médium baiano Maurício de Castro conta como "psicodigita" seus livros. Ele já publicou 11 romances. Leia a reportagem

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_Maioridade Penal

O criminologista Ricardo Cappi discute a redução da maioridade penal no Brasil. Leia entrevista

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_Vida sob os arcos

Artesãos tradicionais da cidade veem com receio a requalificação dos arcos da Montanha. Leia reportagem

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_As cinquentonas

Conheça a história d´As Muquiranas, o bloco de travestidos mais famoso de Salvador. Leia a reportagem

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_Líderes comunitários

Dirigentes de cinco associações de bairros de Salvador falam sobre os desafios da política comunitária. Leia a reportagem

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_José Possi Neto

O diretor teatral fala sobre o 'boom' das comédias e o desinteresse do público por temas mais sérios. Leia a entrevista

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_Mahamudra

Conheça o treino de alta intensidade que mistura ioga, crossfit, artes marciais e pilates. Leia a reportagem

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_Sotaque sertanejo

Saiba como começou a carreira do compositor baiano Bruno Caliman, autor de hits da música sertaneja como Domingo de Manhã e Te esperando. Leia a reportagem

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_Eu passarinho

Veja e ouça algumas das 200 espécies de pássaros que vivem em Salvador. Elas adaptam seus cantos aos muitos ruídos da cidade

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_Força no cabelo

No dia da Consciência Negra, a Muito mostra histórias de baianos que estão apostando na transição capilar, processo de retirada dos fios transformados pela química. Leia a reportagem

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_J. Cunha

O artista plástico baiano fala sobre suas influências estéticas e mostra obras inéditas de sua nova exposição, Orábulus. Leia a reportagem

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_O metrô por dentro

Depois de 14 anos de obras, o metrô de Salvador foi inaugurado no dia 11 de junho, às vésperas da Copa do Mundo. Com pouco mais de cinco meses de operação assistida, transportou cerca de 1,5 milhão de passageiros. Leia a reportagem

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

_Teto na Cidade de Plástico

No último final de semana de setembro de 2014, 50 voluntários baianos construíram casas emergenciais para quatro famílias que vivem na Cidade de Plástico, periferia de Salvador. Leia a reportagem

Tatiana Mendonça

Muito em movimento: vídeos e audio slideshows

adblock ativo