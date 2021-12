Muitíssimo: O genro dos sonhos

Quando o assunto são os atores teens mais badalados do momento, Thomaz Costa nunca fica fora da lista. Com 16 anos e um porte atlético que faz as garotas suspirarem, ele ficou famoso ao interpretar Daniel Zapata, um dos protagonistas de Carrossel. No currículo, comerciais, novelas, séries e o título de gato mais desejado pelas adolescentes brasileiras, além de cinco milhões de fãs nas redes sociais. Seguindo as recomendações dos pais, ele procura usar a fama para chamar a atenção para ações que considera importantes, como as do Instituto Boldrini (contra o câncer infantil), do projeto Papo Cabeça e da ONG Make a Wish, entre outras. Se está namorando a atriz e cantora Larissa Manoela? Ninguém sabe. Mas que é um sonho de garoto e um genro quase perfeito ninguém duvida!

Naninhas de luz

Chega em breve à Bahia o projeto Naninhas de Luz, bonequinhos em forma de travesseirinhos que ajudam no conforto hospitalar de crianças internadas por qualquer doença grave, mas principalmente câncer. Oriundo de São Paulo, o projeto é uma ampliação da campanha Naninhas do Bem, desenvolvido pela artesã Estela Junqueira.

Arte atípica da Bahia

Amanda Simon Paraíso é uma bailarina que traz a consciência da formação para a fotografia. Licenciada em dança pela Ufba, desenvolve projetos como o Lixo no mundo, Selfie Butoh e Se essa árvore falasse. Ano passado, fez sua primeira individual, Mutações visuais. “Surpresa e magia é o que Amanda nos traz”, diz o crítico César Romero sobre ela.

