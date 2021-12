Muitíssimo > Vila Galé sediará a Hell & Heaven

Começa quinta (20) e vai até domingo (23) a 6ª edição da Hell & Heaven, no Vila Galé Marés, em Guarajuba. O festival, promovido pelo paulistano Fernando Scarpi e considerado o maior do país, é voltado exclusivamente para a música eletrônica. Ao longo de quatro dias, mais de 20 DJs da cena mundial se revezarão no comando das sete festas que farão tremer o litoral norte. Entre as atrações internacionais estão os top DJs Pagano (Itália); Carlos Gallardo, Hugo Sanchez, Rafha Madrid e Manoel de Diego (Espanha); GSP (Grécia); e Pablo Thomas (Argentina). Ainda restam poucos apartamentos. Quem quiser curtir a balada deve se apressar. A festa de sábado é a única que venderá ingressos aos não hóspedes.

Em busca de eventos

Um time peso-pesado de hoteleiros baianos, liderado pelo diretor do grupo GJP Hotels & Resorts, Paulo Gaudenzi, resolveu arregaçar as mangas e correr atrás de eventos de grande porte para a cidade. Amanhã, o Salvador Destination - Escritório de Negócios & Eventos será lançado, às 19h, no Bahia Othon Palace. Este, por sinal, integrante da associação.

Projeto de captação

Por falar no Salvador Destination, que já conta com mais de 23 empresários do turismo no seu clube, nem bem abriu as portas e já está com um projeto que recebeu o aval da prefeitura. Batizado de Salvador Capital de Eventos, o projeto visa promover a cidade com vistas à captação junto aos grandes organizadores mundo afora.

Arte com DNA baiano

Radicada em Madri, na Espanha, há quase três décadas, a artista visual e designer de joias baiana Liane Katsuki, que é presidente da Asociación Española de Joyas de Autor e membro do grupo artístico ProArte, acabou de inaugurar uma exposição de suas peças no Museu de Minas e Energia, daquele país. Natural de Entre Rios, Katsuki, não perdeu a ligação com a Bahia. Recentemente concluiu uma escultura de grandes proporções na sede da Odebrecht, na Avenida Paralela, e no momento aguarda a aprovação de uma prefeitura baiana para criar duas obras para a cidade, que, por enquanto, prefere não revelar. "Só posso depois de aprovada", disfarça.

A união de Paula e Szafir

A atriz baiana Paula Moreno se uniu ao colega Luciano Szafir para comprar os direitos do espetáculo Closer, de Patrick Marber, que estão montando no Rio. A peça, que já foi encenada por Hector Babenco, desta vez será dirigida por Andrea Avancini. Produtores e protagonistas da montagem, Paula e Szafir convidaram Rafael Sardão e Luiza Curvo (seus colegas da Record) para integrarem o elenco. Paula Moreno, que é filha do artista visual Tati Moreno, diz que a peça vai estrear em Campos (RJ), no dia 12 de dezembro, para, em seguida, entrar em turnê. Salvador, claro, está no roteiro. "Creio que em março estaremos aí", comentou. Depois, fará o circuito Rio-SP.

